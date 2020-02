Freak Show a filmé les scènes de Sarah Paulson en tant que Bette & Dot

En tant que l’une des stars les plus appréciées de Ryan Murphy, Sarah Paulson a reçu une multitude de personnages intéressants et stimulants à jouer histoire d’horreur américaineest une course de près de dix ans. On peut dire que son rôle le plus notable dans la série à ce jour a été lorsqu’elle a joué les jumeaux conjoints Bette et Dot dans la série d’anthologies d’horreur à succès de Murphy.

Bette et Dot de Paulson étaient deux des personnages principaux de la saison quatre d’American Horror Story, intitulée Freak Show. Les sœurs ont été recrutées pour rejoindre les rangs des “freaks” du cirque local. Leurs personnalités et motivations très différentes les amènent à s’affronter constamment tout au long de la saison.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: American Horror Story Freak Show: la vraie histoire qui a inspiré la saison 4

Jouer un personnage compliqué est souvent beaucoup de travail pour un artiste. Paulson, cependant, a dû relever le défi de jouer deux personnages difficiles simultanément. Le processus d’assemblage de ses performances en tant que Bette et Dot pour exister dans les mêmes scènes était tout sauf simple.

Les scènes de Sarah Paulson en tant que Bette & Dot étaient très compliquées

Chaque fois qu’un ensemble de jumeaux conjoints est présenté à l’écran, chaque jumeau est généralement joué par un artiste différent. Murphy a fait le choix très conscient d’avoir Paulson jouer chaque sœur afin de lui présenter un défi d’acteur différent. Bien sûr, le rôle de deux pour un s’est avéré être tout un défi pour Paulson et bien d’autres. Chaque scène que Paulson a filmée pour AHS: Freak Show a pris entre 12 et 15 heures pour le tournage. La première étape du processus a été de créer deux moules de la tête de Paulson – un pour représenter Bette et un pour représenter Dot. Elle avait besoin de porter des robes personnalisées pour accueillir deux têtes sportives à la fois. Quand elle jouait avec une jumelle, elle portait le moule de l’autre sœur sur son épaule. En plus de cela, elle porterait un écouteur qui lui donnerait les lignes du jumeau opposé afin qu’elle puisse réagir en conséquence.

Tout comme elle ne voulait pas qu’une autre actrice joue l’un des jumeaux, Paulson ne voulait pas qu’un autre interprète lise son dialogue hors caméra pour elle. Paulson a pré-enregistré tous les dialogues respectifs de Bette et Dot afin qu’elle puisse jouer les répliques d’un jumeau dans son oreille pendant qu’elle jouait comme l’autre. Elle était fermement ancrée dans le rôle de chaque sœur et a adopté des tons, des attitudes, des histoires et des expressions faciales spécifiques pour chacune. Une partie de la raison des longues heures nécessaires pour filmer toutes les scènes de Paulson était son besoin de prendre tous les aspects distincts de Bette et Dot et de les suivre constamment pour chaque gros plan, plan moyen et enregistrement principal de Dot et Bette.

Le temps et les efforts ont porté leurs fruits. Murphy a ensuite salué la performance de Paulson comme peut-être la meilleure chose qu’il ait jamais vue faire – et Paulson a beaucoup de grands rôles à son actif. Après avoir pris une brève pause de histoire d’horreur américaine dans la saison neuf, le retour de Paulson dans la série a été annoncé pour la saison dix. Comme la série n’a actuellement aucune fin en vue, les fans seront probablement impatients de voir si elle dépassera sa performance méticuleuse en tant que Bette et Dot dans les saisons à venir de la série.

Plus: Pourquoi la télévision d’horreur est plus populaire que jamais

X-MEN confirme que la sorcière écarlate est fondamentalement le diable

A propos de l’auteur

Brynne est une passionnée de films originaires de Chicago. Depuis qu’elle a découvert “The Ring” à l’âge de 13 ans, elle a eu une histoire d’amour légèrement sadique avec les films d’horreur. Tweetez-lui vos recommandations de films d’horreur @brynneramella. S’il vous plaît – elle manque de films à regarder.

En savoir plus sur Brynne Ramella