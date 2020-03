freiner les dépenses; évaluer l’embauche; ne paniquez pas; être humain – .

Points clés à retenir

Au milieu de l’épidémie de coronavirus, les investisseurs demandent aux fondateurs de startup de regarder de près les prévisions de ventes, les plans d’embauche, les dépenses et toutes les autres hypothèses sur leur entreprise.

Les turbulences peuvent également présenter des opportunités, car l’évolution des marchés et des circonstances crée de nouveaux défis à résoudre et des opportunités pour les startups de développer leurs activités.

Les moments difficiles font ressortir le vrai caractère des chefs d’entreprise. Soyez humain, mais faites de votre mieux pour garder la tête froide sous pression.

Rich Barton lors d’un forum d’agent Zillow Premier. (Photo . / Kevin Lisota)

Lorsque la crise financière mondiale a frappé il y a plus de dix ans, Zillow était une startup en plein essor avec 150 employés et aucun revenu.

«Ce fut une période difficile», a rappelé Rich Barton, co-fondateur du géant de l’immobilier en ligne. “Mais nous avons réussi.”

Barton, qui est revenu en tant que PDG de la société de 9 milliards de dollars l’année dernière, sait ce que c’est que de diriger une start-up dans la tourmente économique.

C’est une situation à laquelle les dirigeants d’entreprises doivent faire face à nouveau, car l’épidémie de COVID-19 qui a infecté plus de 113 000 personnes dans le monde crée une incertitude sur le climat des affaires. Les craintes suscitées par l’épidémie et la guerre des prix du pétrole ont conduit lundi à la pire journée pour les actions américaines depuis 2008. Le président Trump a déjà discuté d’une réduction des charges sociales.

«Le plus grand défi est que la situation actuelle est extrêmement fluide et que des scénarios très différents sont presque également possibles», a déclaré Boris Wertz, associé général de Version One Ventures. «Donc, tout le monde devrait simplement se préparer au pire et surveiller la situation avec diligence.»

La société de capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, a publié la semaine dernière la lettre qu’elle a envoyée aux fondateurs et PDG du portefeuille intitulée «Coronavirus: le cygne noir de 2020». Le groupe d’investissement a demandé à ses entrepreneurs de «remettre en question toutes les hypothèses concernant votre entreprise» concernant la trésorerie, la collecte de fonds, les prévisions de ventes, le marketing, les effectifs et les dépenses en capital.

Barton, qui a précédemment cofondé Expedia et Glassdoor et est administrateur de Netflix, a fait écho à ce conseil.

“Collectez des fonds lorsque vous n’en avez pas besoin”, a-t-il déclaré. «S’il est trop tard pour être préparé, collectez quand même de l’argent. Si vous n’aimez pas le prix, apprenez à l’aimer. “

Tim Porter, directeur général de Madrona Venture Group. (Photo . / Kevin Lisota)

Il a déclaré que les PDG devraient réduire leurs dépenses si nécessaire. Au-delà du bilan, les dirigeants d’entreprise doivent également réfléchir sérieusement à leur comportement et à leur message aux salariés.

“Le caractère des fondateurs et de leurs entreprises est pleinement visible lorsque des décisions difficiles sont prises”, a déclaré Barton. “Soyez humain et respectueux.”

Le groupe Madrona Venture, basé à Seattle, est en contact étroit avec ses équipes de gestion de portefeuille, partageant les meilleures pratiques et fournissant des conseils.

Tim Porter, directeur général, a déclaré que l’orientation générale ne consiste pas à paniquer, mais à être prêt si ce ralentissement dure pendant une longue période. Il a déclaré que les entreprises devraient réexaminer les plans d’embauche, réfléchir à la façon dont les ventes et le marketing évoluent dans un environnement de travail à domicile et tenir compte des réserves de trésorerie.

“Alors que certaines entreprises seront plus ou moins impactées que d’autres, nous nous attendons à ce que le T2 soit doux et probablement aussi au T3”, a déclaré Porter.

Une société de capital-risque basée à Singapour a déclaré à une start-up avec laquelle je travaillais qu’elle n’allait pas verser l’intégralité de l’investissement de 2 millions de dollars qu’elle avait engagé dans la série A, qui se terminait ces dernières semaines. La justification était de conserver le capital en raison du coronavirus. Le risque de financement est réel.

– Tommy Leep (@leepnet) 4 mars 2020

Certains investisseurs hésiteront davantage à investir des millions de dollars dans les entreprises, du moins pour le moment.

Les évaluations pourraient en pâtir et les montants record de capitaux investis – le financement des startups de la région de Seattle a atteint 3,5 milliards de dollars l’an dernier – pourraient être réduits.

Diane Fraiman, directrice générale de Voyager Capital. (Photo Voyager)

Chris Devore, associé directeur général de Founders’s Co-op à Seattle, a déclaré qu’il y avait déjà une incertitude considérable en raison de l’élection présidentielle. “Cela ne fait qu’aggraver ce qui était déjà censé être une année anxieuse”, a-t-il déclaré.

Mais une récession potentielle offre également des opportunités. Des sociétés comme Airbnb, Square et Stripe ont toutes été lancées pendant la crise financière mondiale.

“S’il ne fait aucun doute que la collecte de fonds pour une startup en démarrage pourrait être plus difficile dans ces conditions de marché, nous pensons également que les grandes entreprises sont construites dans des environnements de marché difficiles”, a déclaré Diane Fraiman, directrice générale de Voyager Capital. «Les équipes qui savent rester concentrées sur l’exécution du produit et les priorités des clients gagnent à long terme lorsque les marchés se retournent.»

Et certains investisseurs ne sont pas effrayés – en fait, c’est tout le contraire.

Les vrais entrepreneurs peuvent saisir le jour maintenant.

Tous les touristes en démarrage ont commencé à rentrer chez eux… Et ce ne sont que quelques semaines de turbulence. Nous sommes toujours aussi désireux d’investir dans de vrais entrepreneurs!

– Niko Bonatsos (@bonatsos) 9 mars 2020

Greg Gottesman, directeur général de Pioneer Square Labs, a aidé les startups à traverser deux crises économiques mondiales pendant son mandat chez Madrona Venture Group. Il a dit que cette situation est différente.

“Il n’y a pas de problèmes structurels fondamentaux en ce qui concerne l’économie qui est à l’origine de cette période d’incertitude”, a-t-il déclaré.

Même si Seattle est devenue le premier épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, Gottesman a déclaré qu’il considérait toujours la région comme le marché technologique le plus excitant du pays.

“Ce sera difficile pour nous”, a-t-il déclaré. «Mais nous allons traverser cette situation avant les autres. Tous les fondamentaux sous-jacents de ce qui rend Seattle si incroyablement attrayant en tant que centre technologique resteront. »

