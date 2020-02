Freshworks acquiert la startup AnswerIQ de Seattle AI pour renforcer la technologie de service client basée sur l’IA – .

Le co-fondateur de AnswerIQ, Prashant Luthra; Madrona Venture Group Mangaing Director S. «Soma» Somasegar; et le co-fondateur de AnswerIQ, Pradeep Rathinam. (Photo Madrona)

Freshworks a acquis AnswerIQ, une startup de 3 ans de la région de Seattle soutenue par Madrona Venture Group qui vend des logiciels de service client basés sur l’IA.

Pradeep Rathinam, cofondateur et PDG de AnswerIQ.

Freshworks, basée à San Mateo, en Californie, vend également des produits de service à la clientèle, et l’acquisition complètera sa plate-forme existante. Freshworks a été évalué à 3,5 milliards de dollars après avoir levé un tour d’investissement de 150 millions de dollars en novembre.

“L’intégration de la technologie de AnsweriQ améliore notre capacité d’intelligence artificielle / ML dans l’espace d’engagement client et offre une valeur significative à nos clients”, a déclaré le fondateur et PDG de Freshworks, Girish Mathrubootham, dans un communiqué.

Le PDG de AnswerIQ, Pradeep Rathinam, a déclaré à . que la startup avait commencé la collecte de fonds l’année dernière lorsqu’une «opportunité incroyable» s’est présentée avec Freshworks.

“Freshworks se développe à un rythme phénoménal et cherche à cibler les grandes entreprises”, a-t-il déclaré. «Notre technologie d’intelligence artificielle est parfaitement adaptée à un grand nombre de cas / tickets. La promesse de prendre notre IA et de l’offrir en tant que partie d’une plate-forme à des milliers de clients était très attrayante. »

AnswerIQ aide des sociétés telles que 2K Games, Freshly et SeatGeek à automatiser les demandes de service client telles que les commandes annulées ou d’autres problèmes divers.

La startup a levé un tour de série A de 5 millions de dollars auprès de Madrona, basée à Seattle, en 2017, lorsqu’elle était connue sous le nom de SmartAssist. La technologie de l’entreprise est issue à l’origine de GE.

Rathinam est un vétéran de 17 ans de Microsoft et ancien PDG d’Aditi Technologies. Il a cofondé AnswerIQ avec Prashant Luthra, qui était auparavant cadre chez Intelius et TalentWise.

Le conseil d’administration de la société comprenait S. «Soma» Somasegar, directeur général de Madrona, et Amit Mital, PDG du studio de démarrage de Seattle Kernel Labs.

Les deux co-fondateurs rejoindront Freshworks – Rathinam en tant que directeur de la clientèle et Luthra en tant que vice-président de l’ingénierie. AnswerIQ employait moins de 20 personnes; tous rejoindront Freshworks. La startup continuera à soutenir ses clients existants et lancera de futurs produits sous la marque FreshiQ.

«Nous sommes à 100% alignés sur la vision de Girish selon laquelle les robots et les humains travaillent ensemble, où les entreprises devraient être en mesure de transférer gracieusement les cas du robot à l’homme (l’agent) afin que l’expérience soit transparente pour le client final», a déclaré Rathinam.

Freshworks compte plus de 150 000 clients et plus de 2 700 employés dans 13 bureaux. Il aura désormais un avant-poste à Seattle après l’acquisition de AnswerIQ.