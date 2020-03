Frictional Games présente Amnesia: Rebirth, arrivera à l’automne

Le célèbre studio suédois Frictional Games a présenté Amnesia: Rebirth, un nouvel épisode de la célèbre franchise homonyme qui promet de se lancer dans un voyage unique qui nous mènera à l’expérience les limites de la résistance humaine face au désespoir et à la désolation.

Cette fois nous nous mettrons dans la peau de Tasi Trianon, une jeune femme qui se réveillera dans le désert de l’Algérie et il devra faire tout son possible pour découvrir ce qu’il fait là-bas et pour survivre à quelque chose de terrifiant qu’il tentera d’y mettre fin. L’atmosphère jouera un rôle fondamental pour nous plonger dans un scénario unique et créer un sentiment d’accablement et de “mauvaises vibrations” constantes.

Comme cela s’est produit lors des livraisons précédentes, nous n’aurons pas accès aux armes, nous ne pouvons donc survivre en tirant parti de l’intelligence et des bonnes décisions. Les puzzles joueront, une fois de plus, un rôle fondamental dans cette aventure.

Amnesia: Rebirth sera exclusif à PS4 et PC

Dans la bande-annonce publiée par Frictional Games, nous pouvons voir que la section graphique a l’air vraiment bien, et nous avons également une date de sortie et les plates-formes qu’Amnesia: Rebirth atteindra. Il sera disponible à partir de l’automne, mais uniquement en PC et PS4, ce qui signifie que les joueurs Xbox One sont laissés sans, au moins pour l’instant, car il est possible qu’il s’agisse d’une exclusivité temporaire.

Ce sont les clés sur lesquelles Amnesia: Rebirth est construit:

Expérience d’horreur à la première personne

Exploration d’environnements pour découvrir leurs histoires.

Des énigmes et des énigmes qui arrêtent l’avance du joueur.

Nous devons gérer avec soin les ressources physiques et mentales de notre caractère.

Nous ferons face à de terribles créatures et nous devons faire preuve d’ingéniosité pour leur échapper.

Les exigences minimales de l’amnésie: renaissance n’ont pas transcendé, mais en voyant la finition graphique qu’il présente je pense sera au niveau de ceux qu’Amnesia avait: Soma. Je vous laisse ci-dessous pour servir de référence.

Exigences minimales

Windows 7 64 bits.

Processeur Intel Core i3 ou AMD FX 4100.

4 Go de RAM

Carte graphique GTX 460 ou Radeon HD 5850.

25 Go d’espace libre.

Exigences recommandées

Windows 7 64 bits.

Intel Core i5 ou AMD FX 4300.

8 Go de RAM

Carte graphique GTX 480 ou Radeon HD 5870.

25 Go d’espace libre.