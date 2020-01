Friends: Les 10 moments les plus marquants de Chandler

Chandler (Matthew Perry) est le membre le plus maladroit du groupe dans Friends. Son sens de l’humour est son mécanisme d’adaptation, qui peut parfois se déprécier. Il n’est pas le meilleur avec les femmes (du moins jusqu’à ce qu’il s’implique avec Monica) et l’une des blagues récurrentes de l’émission concerne la sexualité de Chandler.

Chandler a fait beaucoup de choses qui ont fait rire le public, mais il y en a quelques-unes qui font cette liste qui nous font grincer des dents. Chacun a ses moments les plus méritoires. Pourtant, Chandler a eu beaucoup plus de ces moments que la plupart, dont 10 nous en prenons note ici.

10 S’endormir En Réunion

Lorsque Chandler s’endort lors d’une réunion de travail, il accepte sans le savoir de déménager à Tulsa. Il essaie de s’en sortir, mais son patron n’est pas impressionné par ses excuses, alors il se retrouve à faire la navette de New York à Tulsa chaque semaine jusqu’à ce qu’il quitte finalement. Pourtant, ça craignait que Chandler doive passer autant de temps dans un avion, à faire des allers-retours et à être loin de Monica et du reste du gang.

Ce genre d’horaire prend un péage après un certain temps, donc Chandler a eu raison d’arrêter. Pourtant, cela montre que vous ne devriez jamais vous endormir dans une réunion, sinon vous pourriez vous retrouver à bouger aussi.

9 Un épisode entier de Cringeworthy

Dans la première saison, Chandler est mortifié de découvrir que dès les premières impressions, les gens ont tendance à penser qu’il est gay. Tout commence après un incident au cours duquel un collègue a tenté de le mettre en relation avec un autre collègue masculin. Alors que le gang s’occupe simultanément de la mort de Ross et de la grand-mère de Monica, Chandler a pour mission de clarifier sa sexualité et de remettre les choses au clair.

Pourtant, le fait qu’il passe un épisode entier à en débattre avec ses amis et collègues, en particulier lorsque deux de ses amis viennent de perdre leur grand-mère, est un peu ridicule et certainement digne de foi.

8 Pas de sourire pour la caméra

Chandler ne peut pas sourire pour les photos. Il semble que la pression de la caméra resserre les muscles faciaux de Chandler car à l’extérieur de la caméra, il peut très bien sourire.

Cela donne cependant des images de fiançailles intéressantes, car Chandler a l’air en colère, comme s’il souffrait ou avait une autre étrange concoction d’émotions qui ne sont généralement pas visibles sur les photos de fiançailles. Aucune pratique ne lui convient, mais au moins Monica peut réussir une bonne image pour les deux.

7 S’endormir Au Film De Joey

Joey emmène Chandler à sa première du film en guise de remerciement pour toutes les années que Chandler a soutenu le rêve d’acteur de Joey, mais Chandler s’endort et manque le tout. Joey est naturellement écrasé. Comment Chandler a-t-il pu décevoir son meilleur ami? S’il était si fatigué, pourquoi ne pas faire une sieste au préalable?

La première du film est cool en soi, alors pourquoi Chandler ne se forcerait-il pas à rester éveillé? Que ce soit une première de film ou une réunion, Chandler semble avoir du mal à rester éveillé, et il le paiera plus tard.

6 sont allés au Yémen pour abandonner Janice

Chandler était autrefois éperdument amoureux de Janice, mais à la saison 4, ces jours ne sont plus. Après être tombée sur Janice dans un salon de manucure, Chandler ne peut pas vraiment la secouer car elle est déterminée à ne plus le laisser partir. Il fabrique une histoire selon laquelle son entreprise le transfère à l’étranger, pensant que cela la détournera.

Au lieu de cela, elle l’aide à faire ses bagages, l’emmène à l’aéroport et insiste pour rester jusqu’à ce que son avion décolle. 2100 dollars et un voyage au Yémen plus tard, Chandler a payé un lourd tribut pour avoir menti au lieu d’essayer de rompre avec Janice d’une manière plus honnête.

5 Porter un slip pour fille

Lorsque Chandler sort avec Susie (Julia Roberts), une fille qu’il a connue à l’école primaire qu’il a surnommée “Susie Underpants” après un incident malheureux, Susie décide de se venger. Au grand malheur de Chandler, elle l’incite à porter une paire de ses sous-vêtements pour le dîner.

Elle va plus loin quand elle le convainc qu’elle le veut, et ils se dirigent vers la salle de bain, seulement pour que Susie lui vole ses vêtements et s’envole, laissant Chandler dans une situation embarrassante qui se termine avec lui se dirigeant vers la porte avec seulement les sous-vêtements et le porte de la salle de bain. Il a gardé la tête haute tout le temps, nous devons donc lui donner des accessoires.

4 menotté au bureau

Lorsque Chandler va rompre avec Joanna, la patronne de Rachel à Bloomingdale, la rupture se passe vraiment bien. Joanna est appelée, mais force Chandler à rester dans son bureau en le menottant à une chaise et en le laissant à moitié nu.

Rachel et Sophie le découvrent accidentellement dans le bureau de Joanna, et à partir de là, Rachel est coincée entre le laisser partir ou le forcer à rester, jusqu’à ce qu’elle conclue un accord avec lui. Être menotté et à moitié nu dans le bureau de quelqu’un d’autre et avoir un ami qui vous trouve comme ça est une véritable amitié, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas digne de mention, alors il vaut mieux laisser oublié.

3 laissé Ben dans un bus

Certes, Chandler partage ce moment digne de mention avec Joey, mais c’est assez mauvais. Vous perdez l’enfant de votre meilleur ami en le laissant dans un bus? Il ne montre pas de potentiel pour une bonne parentalité. Personne n’est parfait, mais c’est l’extrême. Joey et Chandler ont été distraits par les femmes bien sûr, et ils passent à peu près le reste de l’épisode à essayer de trouver Ben.

Ils sont bons pour garder une trace des choses, car ils n’oublient jamais les trucs de Ben, mais les gens sur lesquels ils pourraient utiliser un peu de travail. Nous ne blâmerions pas Ross s’il ne leur faisait plus confiance pour faire du babysitting, mais il est juste de dire qu’ils ont appris leur leçon après avoir reçu la peur qu’ils ont faite.

2 Embrasser Kathy

Chandler est attiré par la petite amie de Joey, Kathy, mais fait tout ce qu’il peut pour le combattre pour l’amour de Joey. Le conflit interne de Chandler est une source de grand stress pour lui, mais ce n’est rien comparé à la culpabilité qu’il ressent après que les choses ont dérapé et qu’il embrasse Kathy alors qu’elle est toujours avec Joey.

Les deux étant seuls ensemble alors que Joey avait des problèmes de voiture était loin d’être une bonne idée, mais pour ce que ça vaut, ils partageaient la chimie à ce moment-là. Chandler paie plus tard ses cotisations dans une boîte à la demande de Joey pour réparer leur amitié, mais nous grincions des dents dès la première minute. Aller derrière le dos de votre meilleur ami et commettre un tel acte de trahison n’est jamais bon, ni en vaut la peine.

1 La débâcle des fiançailles

Lorsque Chandler est prêt à proposer à Monica, cela ne se passe pas exactement comme prévu. En fait, il semble qu’ils vont rompre un peu alors que Chandler convainc Monica qu’il déteste l’idée du mariage et ne franchira jamais la prochaine étape de leur relation, tout comme Richard se présente et dit à Monica qu’il l’aime toujours. Les choses deviennent rapidement incontrôlables, et pour les fans, c’est toujours difficile à regarder parce que Chandler et Monica sont le couple parfait et nous ne voudrions jamais les voir se séparer.

Nous voulons crier à Chandler chaque fois qu’il dit quelque chose de faux sur son point de vue sur le mariage, car cela éloigne Monica au lieu de la distraire, ce que Chandler essaie réellement de faire pour qu’elle ne sache pas ses plans imminents à proposer. Ça aurait pu aller mieux depuis le début, mais au moins nous savons que ça a eu une fin heureuse.

