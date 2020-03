Friends: Les 10 moments les plus matérialistes de Rachel

Rachel a peut-être pris la décision majeure de pouvoir s’éloigner de l’héritage familial pour commencer une nouvelle vie toute seule avec ses amis, mais cela ne signifie pas qu’elle change totalement sa personnalité. Il y a de nombreux moments tout au long de la série où Rachel se replonge dans son passé.

Que ce soit par la façon dont elle agit, ce qu’elle dit ou les choses qu’elle achète, Rachel se surprend souvent à se glisser dans son passé matérialiste. Une vie où elle ne voulait rien et n’avait qu’à se battre les cils pour obtenir quelque chose de son père. C’est quelque chose qui reste dans son personnage tout au long du spectacle, avec les petits dérapages ajoutant à sa personnalité. Dans cette liste, nous allons jeter un œil aux 10 plus grands moments matérialistes de Rachel de Friends.

10 La colère de Bloomingdale

L’une des premières fois que Rachel se replonge vraiment dans son passé matérialiste, c’est quand elle devient incroyablement en colère et bouleversée avec Monica parce qu’elle est allée chez Bloomingdale sans elle. Bien qu’elle soit vraiment folle parce qu’elle va avec Julie et qu’elle a des sentiments pour Ross, cela n’empêche pas que ce soit un moment faible pour elle.

Rachel le perd au cours d’une virée shopping. S’attend-elle vraiment à ce que Monica ne fasse jamais de shopping avec quelqu’un qui n’est pas elle? Et Phoebe, sa mère ou n’importe qui? Rachel devient folle et cela montre qu’elle a toujours la même dépendance au shopping au fond.

9 Laissant Barry à l’autel

Le premier moment que nous voyons Rachel est au début du premier épisode quand elle franchit les portes avec une robe de mariée. Elle est fraîche du jour de son mariage où elle laisse Barry à l’autel, et bien que ce soit la meilleure chose pour elle, c’est sans aucun doute une chose matérialiste à faire.

Entraîner quelqu’un au point d’être à l’autel pour s’éloigner d’eux est une chose assez sérieuse à faire. Il est clair quand elle arrive au café pour la première fois qu’elle est une personne très différente de celle qu’elle devient plus tard, mais il est toujours clair qu’elle se concentre un peu plus sur les choses que sur les gens en ce moment.

8 Enfiler le long de Gunther

Les gens qui obtiennent toujours ce qu’ils veulent et sont tout à fait beaux comme Rachel sont certainement habitués à ce que les hommes soient attirés par eux. C’est pourquoi ce n’est pas une surprise qu’elle fende le pauvre Gunther tout au long de la série, faisant semblant de ne pas remarquer son affection évidente pour elle.

Elle utilise Gunther à d’innombrables points différents, que ce soit pour obtenir un emploi et gagner de l’argent, pour garder Joey dans un emploi ou même pour vendre un animal de compagnie qu’elle ne veut pas. Ce n’est peut-être pas quelque chose qu’elle possède, mais elle le possède à peu près sous une forme ou une autre.

7 Table Apocothery

Cet achat pourrait provenir de Pottery Barn, et pourrait ne pas être techniquement la chose la plus chère que Rachel aurait pu acheter, mais c’est toujours un achat matérialiste. Elle ramasse cela pendant qu’elle vit dans l’appartement de Phoebe, et c’est ce qui le rend matérialiste.

Phoebe est totalement contre l’achat de choses auprès de chaînes comme celle-ci, et elle préfère que les choses soient uniques. C’est ce qui aggrave la situation, car Rachel ment et prétend qu’elle a acheté la table d’apothicaire dans un marché aux puces, ce qui en fait un mensonge, ainsi qu’un achat matérialiste.

6 Sail Away

Lorsque Joey surenchérit accidentellement et se retrouve avec un bateau, Rachel propose gentiment de le sortir et de lui apprendre à naviguer. Il semble que cela pourrait être un véritable moment d’amitié que Rachel fait par gentillesse de son cœur, mais cela ne finit pas par être le cas.

Quand ils sortent sur l’eau, elle finit par reprendre ses anciennes habitudes. Le passé de Rachel la prend et elle commence à agir de manière matérialiste comme si elle était propriétaire du bateau. Elle commence à devenir très autoritaire et oublie clairement dans quelle situation elle se trouve.

5 Étiquette d’embauche

Alors que la plupart des moments matérialistes finissent par Rachel acheter quelque chose, cet exemple implique en fait qu’elle embauche un assistant au travail. La première fois qu’elle est investie de pouvoirs et de responsabilités pour l’aider dans son travail, Rachel choisit de prendre la décision qui lui profite le plus d’une manière particulièrement égoïste.

Au lieu d’embaucher l’option intelligente d’une femme âgée qui connaît le travail, elle engage Tag. Bien qu’il s’efforce certainement dans le travail, les raisons pour lesquelles elle l’embauche sont toutes liées à son esthétique. C’est un beau jeune homme et le fait qu’ils finissent par sortir prouve juste pourquoi elle l’a embauché n’avait rien à voir avec le travail.

4 Retour de cadeaux

Les gens disent des choses blessantes lorsqu’ils se séparent. C’est compréhensible à mesure que les émotions montent et que la vérité commence à se répandre, et c’est ce qui se produit d’innombrables fois pendant la rupture de Ross et Rachel. C’est à ce moment que nous apprenons que Rachel a été assez matérialiste tout au long de la relation.

Bien sûr, beaucoup de choses se produisent hors caméra dans leur vie, et ce fut l’un de ces moments. Ross se moque d’elle pour avoir souvent rendu des cadeaux qu’il a reçus, montrant qu’elle n’apprécie pas les choses. Même si elle obtient une boîte de souvenirs pour prouver qu’elle garde de petites choses apparemment dénuées de sens, cela n’enlève rien à ses cadeaux de retour.

3 Scooter Fun

Bien que nous ne voyions pas vraiment Rachel retourner beaucoup de cadeaux de Ross, nous avons une idée de son matérialisme plus tard dans la série lorsque Tag lui achète un cadeau d’anniversaire. Lors de son 30e anniversaire, Tag montre son immaturité en lui achetant un scooter (pour une raison quelconque) et elle se moque rapidement du présent.

Cela finit par être le moment où elle se rend compte qu’il est trop jeune et immature pour elle. Cependant, la réaction de Rachel à l’obtention d’un cadeau attentionné n’est pas exactement une question de gratitude, et elle croit clairement qu’elle vaut plus que cela.

2 “J’ai de belles bottes, des bottes.”

“Ils sont à moi; je n’ai pas besoin d’un travail, je n’ai pas besoin de mes parents, j’ai de bonnes bottes, des bottes.” C’est exactement les mots que Rachel dit quand elle présente ses nouvelles bottes au groupe de Central Perk, ce qui résume à peu près la matérialité d’un moment.

Alors qu’elle admet qu’elle a ri des interviews, au lieu de se concentrer sur le démarrage de sa vie professionnelle, Rachel achète des bottes. Bien sûr, cela utilise également l’argent de ses parents, ce qui aggrave encore le tout. Heureusement, cet achat l’amène à découper toutes ces cartes de crédit, mettant fin à cette possibilité.

1 Le chat

Rachel a beaucoup de moments matérialistes tout au long de la série, mais le plus clair est quand elle achète un chat sphynx. Mme Whiskerson. Il s’agit d’un moment matérialiste classique où Rachel retombe dans ses comportements précédents de dépenser son argent de façon imprudente.

Le chat coûte 1000 $ incroyables, ce qui n’est pas exactement un chiffre que vous pouvez simplement lancer facilement. Le fait que Rachel ne se soucie même pas assez de garder le chat une fois qu’il est clair qu’il se raye montre à quel point la situation est matérialiste.

