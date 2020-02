Friends TV Show Reunion: Voici l’énorme somme d’argent que chaque star est payée

Une réunion spéciale de l’émission de télévision Friends est en préparation depuis longtemps, et maintenant elle semble être un pas de plus pour devenir une réalité. Deadline rapporte que les six stars de l’émission originale ont conclu un accord préliminaire pour faire de l’offre spéciale unique pour le réseau de streaming HBO Max.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry ont conclu un accord avec Warner Bros.pour ce qui, selon la rumeur, serait une spéciale d’une heure. Les négociations ont été décrites par Deadline comme «difficiles». Les négociations entre les acteurs et le réseau auraient été bloquées fin 2019, en partie à cause de problèmes liés à l’argent.

Les six stars devraient être payées entre 3 et 4 millions de dollars chacune pour l’émission. Le coût total de l’émission est de 20 millions de dollars, selon Deadline. Le site souligne que, bien que ce soit une somme à couper le souffle, cela correspond en fait à ce que Netflix paie pour ses spéciaux comiques d’une heure les plus facturés de Dave Chappelle, Ellen Degeneres et d’autres.

Les créateurs d’amis Marta Kauffman et David Crane seraient également impliqués dans la spéciale de retrouvailles. Le rapport indique également que la spéciale sera une sorte de rampe de lancement pour le retour des amis en streaming. L’émission a été supprimée de Netflix à la fin de 2019, et elle arrivera à HBO Max à un moment donné dans le futur, probablement à temps pour le lancement de HBO Max en mai 2020.

WarnerMedia aurait payé 85 millions de dollars par an pour obtenir des amis pour une période de cinq ans.

Certaines personnes ont reculé devant le prix élevé d’une heure de télévision, mais le stratège des médias numériques Matthew Ball souligne que Friends reste une franchise incroyablement demandée et accrocheuse qui peut exiger un prix aussi élevé.

Je n’obtiens pas le recul du talk-show de la réunion des amis à 20 millions de dollars. Peu importe que le casting doive juste apparaître; qui se soucie où va l’argent et pourquoi?

Est-ce que quelqu’un croit vraiment que le coût horaire regardé + l’impact marketing ne dépasseront pas considérablement les compositions?

– Matthew Ball (@ballmatthew) 9 février 2020

Peu importe également que ce soit 5 fois le prix d’un nouvel épisode, d’un film indépendant cher ou d’une demi-saison de télévision.

Les gens le veulent. Les gens vont le regarder. Ce sera populaire et remarquable.

C’est à ça que servent les dépenses de programmation?

– Matthew Ball (@ballmatthew) 9 février 2020

En 2015, l’émission rapportait chaque année 1 milliard de dollars à la syndication, toutes les principales stars gagnant 20 millions de dollars par an en fonction de leur part de 2% des revenus de syndication, selon USA Today.