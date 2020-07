Fringe Saison 6: Pourquoi le spectacle a été annulé

Pourquoi était La frange couper avant la saison 6? De l’esprit de J.J. Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Orci, Fringe se sont plongés profondément dans le canon de la science-fiction et ont raconté une histoire à la fois réaliste et questionnant la réalité au cours des 5 saisons. Construit autour du trio d’Olivia Dunham (Anna Torv), Peter Bishop (Joshua Jackson) et Walter Bishop (John Noble), Fringe commence lorsque le travail de jour d’Olivia au FBI lui vaut un cas que la science ne peut expliquer. Désespérée, Olivia se tourne vers une personne que la science ne peut expliquer – Walter incarcéré et son fils chaperon. Le trio forme la division Fringe, enquêtant sur des phénomènes inexplicables tels que les mondes alternatifs, les sujets de tests humains et les pouvoirs psychiques.

L’équipe Fringe se lie et s’agrandit tout au long des cinq saisons de l’émission, et l’histoire se termine de façon convenable. Après avoir découvert une invasion entrante dans la saison 4, la cinquième et dernière saison de Fringe relate la lutte contre les Observateurs pour mettre fin à leur domination dystopique sur la Terre. Se déroulant en grande partie dans le futur, la saison 5 de Fringe voit Walter essayer de monter un plan directeur qui incorpore une sélection d’épisodes préférés de l’histoire de la série. En modifiant la chronologie et en sacrifiant sa propre existence, Walt est en mesure de garantir que la dystopie de l’observateur ne se produise jamais, permettant à son fils et Olivia de profiter d’un avenir radieux avec leur fille. Cela a marqué la fin des montagnes russes pseudo-scientifiques de Fringe.

En relation: Fringe Did Hawkeye’s Famous Avengers: Endgame Line First

Fringe a suivi un noyau passionné et a reçu de nombreux éloges, alors pourquoi la série n’a-t-elle pas été renouvelée pour une sixième saison? Les motivations de Fox pour mettre un terme à Fringe étaient doubles: une baisse des cotes d’écoute et un budget de production coûteux. En termes d’audience, la première saison de Fringe a commencé assez fort, mais a connu une baisse importante avec ses efforts de deuxième année. À la saison 3, le nombre avait diminué de moitié environ. Ce n’était pas nécessairement le reflet de la popularité de Fringe – un pourcentage élevé de téléspectateurs ont regardé des épisodes via DVR ou un autre enregistrement de ce type, mais c’était à l’époque où le streaming et la demande étaient encore inconnus et le visionnement en direct restait vital.

En plus d’être loin d’un smash d’audience, Fringe possédait également un budget conséquent et une première avec moins de publicités. Lors de la tournée 2012 de la Television Critics Association (via IGN), Kevin Reilly de Fox a révélé que Fringe avait subi une perte importante. En vérité, Fringe flirtait avec la mort pendant un certain temps avant que la prise ne soit réellement retirée, déplacée vers la tristement célèbre « machine à sous vendredi soir » pour sa troisième saison. Pendant ce temps, Abrams et d’autres membres de l’équipe créative de Fringe ont ouvertement exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la série serait tuée avant de se terminer correctement.

Malgré la préparation d’une conclusion hâtive avec la saison 4, Fringe a (généreusement selon les normes modernes) accordé une cinquième saison de 13 épisodes afin de fournir une conclusion satisfaisante à la série. Cela est dû en grande partie au fait que, malgré une baisse de l’audience, l’audience de Fringe s’est largement stabilisée autour de la saison 3, prouvant que les aventures d’Olivia et des évêques avaient trouvé leur public. De plus, 13 épisodes supplémentaires ont suffi pour amener Fringe au jalon magique de 100 épisodes qui permettrait aux rediffusions syndiquées Fox de Fringe dans les années à venir.

Compte tenu du sujet charnu et des thèmes élevés en jeu, Fringe n’allait jamais être les prochaines Desperate Housewives, mais les fans peuvent certainement être reconnaissants que la série ait duré aussi longtemps qu’elle l’ait été et ait été conclue de manière efficace. Le dernier épisode de Fringe se classe parmi les finales de séries les plus acclamées de mémoire récente. Il serait intéressant de voir comment Fringe se serait comporté en 2020 sur un service tel que Netflix. La série se prête parfaitement à la frénésie et aurait sûrement découvert un public plus large en ligne. Malgré tout, il est hautement improbable La frange aurait été commandé pour une sixième saison, même sur une plateforme de streaming.

Plus: La saison 3 de Flash a connecté la flèche à Fringe