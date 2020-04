FRITZ! Fon C6 par AVM, un complément parfait à votre bureau à domicile

La technologie est devenue une ressource essentielle pour lutter contre le confinement et toujours en contact, une réalité que AVM a réussi à porter à un autre niveau avec le développement de solutions telles que FRITZ! Fon C6, un téléphone sans fil qui se distingue par un design très soigné, une très bonne autonomie et un ensemble de fonctions très intéressant.

L’AVM FRITZ! Fon C6 est la réponse de l’entreprise allemande aux principaux besoins des utilisateurs professionnels et privés, qui souhaitent disposer d’un outil leur permettant être toujours en contact avec les personnes (et les clients) qui comptent, profitez d’un large éventail de fonctions avancées sans renoncer interface simple et intuitive et une sécurité totale depuis le début.

La première chose qui attire votre attention lorsque nous voyons l’AVM FRITZ! Fon C6 est sa conception et son affichage. Nous ne sommes confrontés à aucun téléphone sans fil, c’est un modèle qui combine le meilleur d’un terminal DECT et d’un smartphone, et l’intègre de manière équilibrée afin que nous puissions profiter du meilleur des deux mondes.

AVM a pris soin du FRITZ! Fon C6 pour réaliser une conception ergonomique confortable à utiliser, même pendant de nombreuses heures, et il a monté un grand écran couleur où nous pouvons voir des informations utiles en temps réel, telles que l’état de la batterie ou du réseau, et nous pouvons également le personnaliser avec différents fonds d’écran.

Clés de l’AVM FRITZ! Fon C6 au niveau de la conception et de nouvelles fonctions

Conception ergonomique.

Fonctionnement intuitif avec une interface simple.

Nouveaux boutons avec un toucher amélioré.

Clavier rétroéclairé.

Les modifications apportées par AVM au niveau de la conception du FRITZ! Fon C6 font de ce terminal l’un des téléphones sans fil les plus attrayants du moment, mais la chose la plus intéressante est ses fonctions avancées. Comme nous l’avons dit, il est livré avec un écran en couleur où nous pouvons voir des informations utiles, les personnaliser avec des fonds d’écran et profiter de nombreux services Internet, tels que les e-mails, la radio, les flux, les podcasts et les images en direct des caméras. Web, ainsi que des applications domotiques.

Mais ce n’est pas tout, avec le nouveau FRITZ! Fon C6 d’AVM, nous apprécierons appels en qualité HD, sans bruit et avec une clarté totale. Nous aurons également à notre disposition d’autres fonctionnalités intéressantes, parmi lesquelles se démarquer:

Répondeur automatique.

Prise en charge de plusieurs annuaires téléphoniques avec jusqu’à 300 entrées et annuaire téléphonique en ligne.

Affichage du lieu ou du pays de l’appel.

Jusqu’à cinq sonneries personnalisées.

Contrôle des fonctions de FRITZ! Box, telles que l’activation ou la désactivation du réseau sans fil, des applications domotiques ou du mode de lecture du serveur multimédia.

Fonction babyphone qui active un appel vers un numéro prédéfini lorsque le niveau de bruit prédéfini est dépassé.

Intégration complète avec FRITZ! Box.

Le FRITZ! Fon C6 peut recevoir de nouvelles fonctions grâce aux mises à jour du firmware, il est très facile à utiliser et à configurer, grâce à sa base DECT, et il a cryptage vocal configuré en usine conforme aux dernières normes de sécurité. Cela signifie qu’il est protégé de la maison et qu’il garantit un haut niveau de sécurité dès sa sortie de la boîte, sans rien faire.

Sans aucun doute, un complément idéal pour tirer le meilleur parti de votre FRITZ! Box et améliorer votre bureau à domicile avec un investissement très contenu. Le FRITZ! Fon C6 Il est disponible au prix de 76,62 euros.