Frozen 2 a transformé Elsa en Gandalf de Disney | .

Elsa, la reine d’Arendelle incarnée par Idina Menzel, connaît une transformation dans Disney’s Congelé 2 qui établit de nombreux parallèles avec Gandalf le Gris, le sage sorcier de J.R.R. Le Seigneur des anneaux de Tolkien. Outre leur affiliation de base avec la magie, les comparaisons entre le scénario d’Elsa dans Frozen 2 et le voyage de Gandalf dans les séries The Hobbit et Le Seigneur des Anneaux vont plus loin qu’il n’y paraît.

Dans Frozen 2, Elsa suit une voix inconnue à Ahtohallan, la rivière mythique qui détient les secrets du passé. Quand elle atteint Ahtohallan, Elsa apprend la vérité sur le passé de son grand-père, que le barrage qui a été construit entre Arendelle et le peuple Northuldra n’était pas une offrande de paix mais plutôt une tentative de réduire les ressources de la terre. De plus, Elsa découvre l’origine de ses pouvoirs, apprenant qu’elle est le cinquième esprit et qu’ils lui ont été accordés comme un cadeau de la nature après que sa mère Iduna a sauvé la vie de leur père Agnarr, le fils du roi qui a trahi leur tribu . Dans l’une des scènes les plus choquantes de Frozen 2, Elsa commence à geler et meurt dans les grottes d’Ahtohallan, ne revenant à la vie vêtue de blanc et sur un cheval blanc qu’après qu’Anna a levé la malédiction sur la forêt enchantée.

En relation: La mythologie et les esprits magiques de Frozen 2 expliqués

Cette scène charnière dans Frozen 2 rappelle très clairement le voyage de Gandalf le Gris (Ian McKellen) dans la franchise Le Seigneur des Anneaux. Les deux personnages défient et sont finalement tués par des forces puissantes du passé. Tandis qu’Elsa se battait pour racheter les actions perfides de son grand-père, Gandalf combattit physiquement le Balrog, une ancienne créature démoniaque éveillée à Moria. Lorsque les deux personnages meurent, ils reviennent en tant que versions élevées d’eux-mêmes, Elsa en tant que cinquième esprit et Gandalf en tant que Gandalf le Blanc. Chacun revient plus sage et plus puissant, après avoir découvert un nouveau but et enfilé des fils blancs.

Outre ses expériences à Ahtohallan, les similitudes d’Elsa avec Gandalf persistent tout au long du film, y compris ses scènes antérieures. Dans Le Hobbit: un voyage inattendu, Gandalf dirige Bilbo Baggins (Martin Freeman) et la compagnie des Nains à travers Mirkwood, une forêt maudite par une combinaison de magie elfique et de sorcellerie noire. De même dans Frozen 2, Elsa commence sa quête pour trouver la source de la voix mystérieuse en conduisant Anna (Kristen Bell), Kristoff (Jonathan Groff) et Olaf (Josh Gad) à travers une forêt maudite et enchantée.

Non seulement il y a une ressemblance entre les voyages personnels des deux personnages, mais il existe de nombreuses similitudes au sein de leur personnalité. Gandalf et Elsa établissent une communion avec la nature à travers leurs pouvoirs magiques. Dans Frozen 2, Elsa se lie avec l’esprit de feu de la salamandre Bruni tandis que Gandalf, à plusieurs reprises, communique avec les insectes, envoyant des papillons pour ramener de l’aide pendant les moments de désespoir dans les franchises Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Une des caractéristiques les plus frustrantes de Gandalf est également présente au sein d’Elsa: la tendance à disparaître lors d’aventures en solo laissant leurs amis derrière pour faire face à d’autres dangers. Quand Elsa se rend seule à Ahtohallan, Anna est laissée derrière pour lever la malédiction provoquée par leur grand-père en brisant le barrage. Semblable à Gandalf, Elsa revient à la dernière seconde alors qu’une vague d’eau se précipite vers Arendelle et sauve le royaume de la ruine.

Bien que les similitudes entre Elsa et Gandalf n’aient peut-être pas été l’intention de Disney, la comparaison met l’accent sur les forces d’Elsa en tant que modèle féminin positif dans Congelé 2. Présentant Elsa comme correspondant, et sans doute rivalisant, le pouvoir de l’un des sorciers les plus reconnus de la littérature soutient finalement le message féministe de Disney dans la franchise Frozen, qu’Elsa est non seulement équivalente à ses homologues masculins, mais est plus que capable d’entreprendre les défis et aventures périlleux autrefois abordés par les seuls protagonistes masculins.

Plus: Le plus grand mystère d’Elsa de Frozen 2 expliqué