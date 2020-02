Fuite de photos de la nouvelle série Disney + la plus excitante de Marvel – .

Disney + accueillera les deux premières séries télévisées Marvel cette année, sur un total de huit émissions faisant partie de la phase 4 du MCU. Il s’agit de The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, des émissions qui ont fait l’objet de plusieurs fuites dans le ces derniers mois, y compris quelques révélations passionnantes qui révèlent la direction que le MCU pourrait prendre. La dernière fuite se présente sous la forme d’une série de photos prises à un endroit où Marvel tourne actuellement pour les nouveaux spectacles, et ils révèlent quelques détails intéressants. Nous avons encore une fois confirmation que le MCU va bientôt introduire un nouveau groupe de travail sur le renseignement pour remplacer SHIELD, et que quelques personnages clés reviendront au MCU après avoir apparu dans des films Marvel précédents au fil des ans.

Si vous êtes au courant de toutes les fuites de Marvel, vous savez déjà que la nouvelle organisation secrète est SWORD, qui a été taquinée à la fin de Far From Home avec l’aide d’une scène post-crédits. Les précédentes photos de WandaVision montraient le logo SWORD en action, et nous pouvons le voir à nouveau sur la voiture ci-dessous, via JustJared.

Ce qui est encore plus important, c’est la photo suivante, qui montre les agents qui ont conduit la voiture pour rencontrer la police locale pour discuter d’une sorte de crime. Nous regardons les acteurs Teyonah Parris et Randall Park, qui jouent respectivement l’agent SWORD Monica Rambeau et l’agent du FBI Jimmy Woo. Ces deux personnages sont apparus auparavant dans le MCU, comme les fans le savent peut-être déjà.

Nous avons vu la jeune Monica Rambeau dans Captain Marvel, et des rumeurs récentes disent qu’elle reprendra un jour le manteau Captain Marvel de Brie Larson. Cependant, c’est la première fois que Parris joue le personnage, car nous examinons la version adulte de Rambeau après qu’elle soit devenue agent d’application de la loi.

Jimmy Woo, quant à lui, est un agent du FBI quelque peu hilarant qui a été chargé de garder un œil sur Scott Lang lors de son assignation à résidence à Ant-Man et la Guêpe. On ne sait pas exactement ce que fait Woo dans WandaVision, mais il pourrait certainement apporter un soulagement comique. Il y a un autre détail intéressant dans ces photos, comme observé par Inverse. Apparemment, la scène ci-dessus se déroule à Eastview, New York, une région qui a beaucoup d’histoire Marvel.

Les photos révèlent également qu’une sorte de crime doit avoir eu lieu, et la menace est si importante que le FBI et SWORD doivent être impliqués dans l’enquête qui s’ensuit. Après tout, les photos de la série précédente montraient un déploiement massif de SWORD. Nous n’avons aucune idée de ce que pourrait être ce crime, mais nous savons qu’il y a deux côtés à WandaVision. Les trois premiers épisodes sont basés sur des sitcoms de différentes périodes et examineront la vie imaginée de Wanda avec Vision, avec leurs enfants. Les trois derniers épisodes se dérouleront ensuite dans le monde réel et offriront beaucoup d’action. C’est probablement là que Rambeau et Woo seront nécessaires.

WandaVision est de loin la série de phase 4 la plus excitante de l’année, compte tenu de ce que nous savons à ce jour. Tout d’abord, Wanda est le Avenger le plus puissant et le plus dangereux après Fin du jeu, ce que Kevin Feige a récemment confirmé. Deuxièmement, Marvel a également déclaré que le film serait directement lié à Doctor Strange de l’année prochaine dans le multivers de la folie, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Apparemment, la suite Strange verra Wanda devenir le méchant surprise. Si ces rumeurs disparaissent, quoi qu’il arrive dans WandaVision conduira à cette transformation étonnante.

Source de l’image: Marvel Studios

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.