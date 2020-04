fuite de rumeurs sur les prix et les caméras

Il y a plusieurs mois, maintenant, le géant sud-coréen Samsung a commencé son aventure dans la création de smartphones pliants. Le dernier ajout est le Samsung Galaxy Z Flip, mais le premier véritable smartphone pliable de l’entreprise était le Samsung Galaxy Fold. Maintenant, cependant, le moment est venu de parler de son successeur, ou Samsung Galaxy Fold 2.

Voici ce qui a coulé sur le prochain smartphone pliable de Samsung

Au cours des dernières heures, une nouvelle importante est arrivée concernant ce nouveau dispositif du géant sud-coréen. Plus précisément, les nouvelles rumeurs parlent du secteur photographique présumé et du prix de vente allégué. Le PDG de Display Supplier Chains Consulting, c’est-à-dire Ross Young, a récemment publié un post sur Twitter dans lequel il révèle que le prix du prochain Galaxy Fold 2 sera entre i 1780 $ et 1980 $. S’il en était vraiment ainsi, cela signifierait que l’entreprise a décidé de baisser légèrement les prix par rapport au passé (le modèle précédent avait en fait un prix catalogue de 2000 $).

En plus de cela, le PDG Ross Young a également fourni d’autres nouvelles. Selon ce dernier, le secteur photographique de ce nouveau smartphone pliable sera composé de trois caméras. Plus précisément, les capteurs photographiques proviendront respectivement de 12 + 16 + 64 mégapixels. Le capteur principal sera de 64 mégapixels et il y aura un capteur grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, évidemment avec stabilisation optique de l’image.

Nous vous rappelons que la nouvelle brochure Samsung aura d’autres améliorations que par le passé. En fait, nous trouverons un écran plus grand et plus résolu (écran de 7,59 pouces avec une résolution de 2 213 x 1 698 pixels) et il peut également y avoir une fréquence de rafraîchissement accrue, égale à au moins 120 Hz.