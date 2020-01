Fuite des spécifications de l’appareil photo du Samsung Galaxy S20 Ultra | TechRadar

Le prochain trio Samsung Galaxy S20 s’annonce comme un vaisseau amiral tueur. Cependant, on ne savait pas grand-chose sur la façon dont le haut de gamme S20 Ultra serait meilleur que les deux autres.

Un nouveau rapport de MySmartPrice suggère que le Samsung Galaxy S20 Ultra arborera une matrice de quatre caméras avec des caméras individuelles folles. La caméra principale sera un capteur d’image 108MP personnalisé destiné exclusivement à Samsung (à ne pas confondre avec l’ISOCELL Bright HMX vu sur le Xiaomi Mi Note 10), aux côtés d’un tireur ultra large, d’un capteur de profondeur 3D ToF et d’une caméra périscopique qui peut tirer des images jusqu’à un zoom hybride 100x. Ce sera un grand pas par rapport aux modules de zoom 50x actuels du Huawei P30 Pro et 60x du Vivo X30.

Images en direct du Samsung Galaxy S20 + (crédit image: développeurs XDA)

Les S20 classiques ignoreront les capteurs périscopiques au profit d’un téléobjectif ordinaire. La caméra principale sera un nouveau capteur d’image 12MP avec une grande taille de pixel de 1,8 μm, qui sera l’un des plus grands que nous ayons vus sur un smartphone. Un laser pourrait également rejoindre les caméras ultra larges et de détection de profondeur pour l’autofocus.

Les autres spécifications internes devraient inclure un Snapdragon 865 ou l’Exynos 990, en fonction de la région, avec un minimum de 12 Go de RAM à tous les niveaux. On peut également s’attendre à ce que le stockage atteigne UFS 3.0. Les batteries devraient être évaluées à 4000, 4500 et 5000 mAh sur le Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, respectivement, avec une charge encore plus rapide que la dernière génération. Rattrapant les tendances récentes, tous arborent également des écrans 120 Hz.

Le trio Samsung Galaxy S20, aux côtés du Galaxy Z Flip pliable, sera dévoilé le 11 février, quelques semaines avant le MWC 2020. Des variantes 5G de tous les téléphones sont également attendues, mais il existe de nombreux changements côté logiciel qui sont encore inconnus. . Les produits phares de Samsung en 2020 semblent déjà formidables et prêts pour la compétition.