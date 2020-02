Fujifilm T-X4, caractéristiques, modèles et prix

Fujifilm vient d’annoncer le lancement de son nouveau sans miroir, le Fujifilm X-T4, avec des développements importants. Les plus importants sont l’inclusion d’un stabilisateur intégré dans le corps et d’une nouvelle batterie qui améliore considérablement l’autonomie par rapport au modèle précédent. Il sera mis en vente en avril pour un prix à partir de 1799 euros.

La quatrième génération de la série X brise la règle de la maison de renouveler les machines tous les deux ans et remplace un X-T3 qui n’est pas sur le marché depuis un an et demi. Il conserve le même capteur X-Trans, mais la maison japonaise en a profité pour ajouter de nombreuses fonctionnalités qui nous manquent dans son prédécesseur. Nous sommes peut-être confrontés à un “X-T3.5” mais la vérité est que l’appareil photo est désormais beaucoup plus compétitif.

Fujifilm X-T4, caractéristiques techniques

Capteur X-Trans CMOS 4 APS-C (23,5 × 15,6 mm) avec filtre de couleur primaire et 26,1 MP

Processeur d’image X-T4

Viseur OLED 0,5 ″, 3,69 K, couverture 100%

ISO 160 – 12 800 (80 – 51200 étendu)

Stabilisateur d’image mécanique à 5 axes et 6,5 étapes

LCD relevable de 3 pouces

Rafale jusqu’à 30 ips avec obturateur électronique / 15 ips mécanique

Double emplacement pour SD, SDHC et SDXC.

Autonomie pour 500 clichés

Dimensions 134,6 x 92,8 x 63,8 mm. 607 grammes de poids.

La stabilisation d’image intégrée, une version améliorée du X-H1, fournit jusqu’à 6,5 étapes si elle est combinée avec les lentilles stabilisées de la maison. La nouvelle batterie a cinq fois plus de capacité que la précédente et promet jusqu’à 600 tirs en mode économique. Il y a aussi des améliorations dans le panneau arrière, identiques en termes de caractéristiques techniques au précédent mais, enfin, articulées.

Dans la documentation fournie aux médias, Fujifilm met en évidence des améliorations dans les algorithmes de mise au point automatique (le temps est réduit à 0,2 seconde) et dans le système de détection du visage et des yeux. Concernant la vidéo, le Fujifilm X-T4 peut enregistrer FullHD à 240p et un nouveau mode de simulation de film analogique, Eterna Bleach Bypass, est ajouté.

Fujifilm X-T4, prix et disponibilité

Le nouveau Fujifilm X-T4 sera commercialisé fin avril en versions noir et argent. Le prix commence à partir de 1799 euros (corps uniquement), 2199 euros avec l’objectif Fujinon XF18-55mm. et 2299 euros avec le Fujinon XF 16-80mm.

Comme toujours, la mise sur le marché d’un nouveau modèle entraînera des réductions substantielles de son prédécesseur. Si le stabilisateur n’est pas une priorité pour vous, c’est peut-être le bon moment pour acheter l’excellent X-T3 à un bon prix.

Plus d’informations | Fujifilm