Fujifilm X-T4 dévoilé en entier avant son lancement

L’horloge du site Web de Fujifilm compte toujours à rebours avant le lancement du 26 février, mais à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain X-T4 a maintenant été révélé.

Malgré la fermeture de ses portes l’année dernière, le diffuseur d’actualités japonais prolifique et fiable Nokishita est toujours très actif sur Twitter, où un document répertoriant ce qui semble être toute la fiche technique du Fujifilm X-T4 a été partagé.

Cela confirme apparemment certaines des rumeurs que nous avons déjà entendues, comme une vitesse de rafale plus rapide et une batterie plus grande, ainsi qu’une stabilisation d’image dans le corps.

Le 20 février 2020

Avec cette nouvelle révélation, il n’y aura plus de surprise lorsque Fujifilm annoncera officiellement l’appareil photo plus tard ce mois-ci – les images du X-T4 ont déjà fui, tout comme le prix américain de l’appareil photo à venir.

Tout nouveau

Alors que le X-T4 utilisera le même capteur CMOS APS-C X Trans 4 de 26,1 Mpx et le processeur X de quatrième génération que le Fujifilm X-T3, il obtient une stabilisation d’image allant jusqu’à 5 arrêts de compensation – une fonctionnalité que son prédécesseur ne propose pas. ne possède pas. Lorsqu’il est associé à un objectif stabilisé, cela peut aller jusqu’à 6,5 arrêts de stabilité.

Comme indiqué précédemment, la vitesse de prise de vue en continu a également été augmentée si la fiche technique qui a fui est réelle. Lorsque vous utilisez le viseur (qui, semble-t-il, sera hérité du X-T3 sans aucune mise à niveau), la prochaine caméra sera en mesure de tirer à 15 images par seconde, contre 11 images par seconde du modèle actuel. Cela devrait être suffisant pour la photographie de sport et de la faune, bien qu’il ait une profondeur de tampon inférieure de 110 JPEG, contre 145 dans le tireur plus ancien.

Cependant, l’appareil photo est également apparemment capable de monter jusqu’à 30 images par seconde lors de l’utilisation de l’obturateur électronique (tout comme le X-T3), mais cela se fait au prix d’une récolte de 1,25x.

Alors que la batterie NP-W126S actuellement utilisée sur le X-T3 était conçue pour jusqu’à 390 photos sur une seule charge, la nouvelle batterie NP-W235 est apparemment évaluée pour 500 photos (ou jusqu’à 600 lorsque vous utilisez l’appareil photo en mode économie) ). C’est une énorme amélioration de la durée de vie de la batterie de l’appareil photo et devrait facilement satisfaire la plupart des doigts de déclenchement.

Malgré sa plus grande batterie, le X-T4 ne sera que légèrement plus grand que son prédécesseur, si les dimensions divulguées s’avèrent correctes. Le X-T4 mesure 134,6 (L) x 92,8 (H) x 63,8 (P) mm, par rapport aux dimensions 132,5 x 92,8 x 58,8 mm du X-T3, mais pèsera 607 g avec carte et batterie (68 g de plus que la caméra actuelle).

La nouvelle fuite de spécifications confirme également que le X-T4 obtient une résolution plus élevée de 1,62 million de points par rapport à l’écran tactile de 1,04 million de points de son prédécesseur. Cependant, aucune mention d’un affichage à angle variable n’a été faite dans la fiche technique qui a été montrée dans les images précédemment divulguées.

Si les spécifications divulguées sont correctes, presque tout le reste sera hérité du X-T3 de 18 mois et, en ce qui nous concerne, ce n’est pas mal du tout.