Fujifilm X-T4: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Mise à jour 21/2/20: Les spécifications du Fujifilm X-T4 semblent maintenant avoir complètement fui, nous avons donc mis à jour cette histoire avec nos impressions sur celles-ci, ainsi que la conception de l’appareil photo. Lisez la suite pour les fuites et les rumeurs complètes, ainsi que notre analyse de ce que cela signifie pour les mises à niveau X-T3 ou quiconque cherche à passer à la série X de Fujifilm.

Le Fujifilm X-T4 sera officiellement annoncé le 26 février, mais il ne restera pas grand-chose à révéler si l’on en croit les récentes rumeurs et fuites – il semble maintenant que nous ayons les spécifications complètes de l’appareil photo sans miroir, ainsi qu’une bonne regardez sa conception.

Pour ceux qui ne connaissent pas la série X de Fujifilm, ils font partie de nos modèles polyvalents sans miroir préférés – et le X-T4 sera assis au sommet de la famille, au-dessus du Fujifilm X-T30 et de l’entrée plus adapté aux voyages. de niveau Fujifilm X-T200.

Le Fujifilm X-T3 actuel n’a que 18 mois environ, ce qui signifie que le X-T4 arrive un peu plus tôt que prévu. Le nouveau modèle aura également probablement le même capteur que son prédécesseur, alors quelles nouvelles fonctionnalités apportera-t-il?

Nous avons rassemblé toutes les dernières fuites et rumeurs pour vous aider à décider si c’est un appareil photo qui vaudra la peine d’être mis à niveau quand il sera bientôt annoncé …

(Crédit d’image: Fujifilm)

Le Fujifilm X-T4 sera annoncé le 26 févrierLa livraison commencera apparemment à partir de mars 2020

Fujifilm a maintenant confirmé que le Fujifilm X-T4 sera annoncé le 26 février, avec un compte à rebours officiel indiquant la date.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est quand le X-T4 sera effectivement disponible à l’achat. Les rumeurs Fuji généralement fiables sont cependant assez confiantes que le Fujifilm X-T4 sera expédié à partir de mars, ce qui semble probable compte tenu des calendriers de sortie précédents de Fujifilm.

Le même site a également affirmé que le X-T4 coûterait 1700 $ (corps uniquement). Si le récent X100V est quelque chose à passer, cela équivaudra à environ 1599 £ et 2999 AU $ au Royaume-Uni et en Australie respectivement.

Cela correspond à peu près à ce que nous attendions pour le X-T4. Le prix de lancement du X-T3 était de 1499,95 $ / 1349 £ / 1999 $, mais il n’a pas de stabilisation interne, une nouvelle batterie plus grande ou les autres nouvelles fonctionnalités ci-dessous.

Cela signifie que le X-T4 est un peu plus cher que son principal concurrent, le Sony A6600, était au lancement – cet appareil photo est arrivé en 2019 pour 1400 $ / 1450 £ / 2399 $ AU. Une multitude de rivaux plein format de bonne qualité pourraient également fournir une concurrence acharnée, avec des appareils photo comme le Nikon Z6 disponibles aujourd’hui pour 1799 $ / 1499 £ / 2350 $ AU.

(Crédit d’image: Fujifilm)

Fujifilm X-T4: aura-t-il une stabilisation d’image dans le corps (IBIS)?

La plus forte rumeur X-T4 est qu’elle aura IBIS (stabilisation d’image dans le corps)Cela pourrait en faire le successeur spirituel des X-H2 et X-T3

La plus grande nouvelle fonctionnalité du X-T4 sera la stabilisation d’image dans le corps (IBIS), une fonctionnalité qui semble avoir été confirmée par des fuites récentes.

L’inclusion d’IBIS serait une nouvelle grande inclusion pour les images fixes et la vidéo, et les spécifications divulguées suggèrent que le X-T4 a été un peu plus grand pour l’incorporer – nous nous attendons à ce qu’il soit plus épais de 5 mm et pèse 68 g de plus que le X-T3.

Néanmoins, si vous pouvez accepter cela, alors IBIS améliorera la prise de vue à la main dans des conditions de faible luminosité et avec des objectifs qui n’ont pas eux-mêmes de stabilisation intégrée (sur les objectifs Fujifilm, ce sont ceux sans OIS en leur nom).

Il est également important car, jusqu’à présent, un seul appareil photo Fujifilm a inclus IBIS – le Fujifilm X-H1. Si l’on en croit les rumeurs IBIS, le X-T4 pourrait à certains égards être un successeur spirituel du X-H1 autant que le X-T3, étant donné que la caméra a été annoncée en février 2018, presque exactement deux ans avant le X -La date de lancement du T4.

Les appareils photo Fujifilm X-Series manquaient traditionnellement d’IBIS car leur principale vente a été le combo “ gros capteur-petit corps ” pour les photographes de photos, et l’ajout de la stabilisation signifie généralement un corps plus grand.

Mais avec la vidéo se concentrant beaucoup plus sur la gamme XT dans les modèles récents, et les ingénieurs de Fujifilm travaillant apparemment pour rendre leur système IBIS plus petit, cela semble certainement être une inclusion plausible sur le X-T4 qui aiderait à se différencier du plus petit, voyage compatible avec le Fujifilm X-T30.

(Crédit d’image: Fuji Addict / Fuji Rumors)

Fujifilm X-T4: conception

Des images qui fuient suggèrent que le X-T4 aura un écran arrière entièrement articuléLe corps sera apparemment légèrement plus épais que le X-T3Sinon, il a une conception très similaire, sauf quelques petits réglages de contrôle

Certaines images apparemment divulguées de Fuji Rumors et Fuji Addict semblent nous avoir donné notre premier aperçu des conceptions avant et arrière du Fujifilm X-T4 – et il semble que la plupart des premières rumeurs étaient correctes.

Ils montrent un écran tactile arrière entièrement articulé comme celui du Panasonic S1H – ce serait pratique à la fois pour plier l’écran vers l’intérieur pour le protéger pendant les voyages, et pour filmer des vidéos sur l’appareil photo.

Sinon, le X-T4 ressemble beaucoup à son prédécesseur, sauf un corps légèrement plus épais pour aider à accueillir ce système IBIS. Il semble y avoir un nouveau mode HDR sur le sous-cadran gauche, tandis que la lampe d’assistance AF semble avoir légèrement augmenté.

Les looks rétro plus larges sont toujours intacts, et il semble avoir conservé les boutons D-pad qui ont été coupés du Fujifilm X100V.

(Crédit d’image: Fuji Addict / Fuji Rumors)

Fujifilm X-T4: autres nouveautés

Contrairement aux premières rumeurs, le X-T4 tournera probablement des vidéos 4K plutôt que 6KIl est également susceptible d’avoir une toute nouvelle batterieIl y aura également probablement une augmentation de la taille et du poids du X-T3

Bien qu’IBIS soit la plus grande fonctionnalité rumeur pour le X-T4, il y a également eu quelques chuchotements sur d’autres nouvelles inclusions – y compris la possibilité d’une toute nouvelle batterie Fujifilm pour la première fois depuis l’arrivée du X-Pro1 en 2012.

Tout d’abord, les rumeurs autour de la vidéo. Les premiers chuchotements suggéraient que le X-T4 serait capable de filmer des vidéos 6K, mais ceux-ci semblent avoir été abattus par la récente fiche technique. Ceux-ci montrent qu’il atteindra probablement un sommet en 4K / 60p, mais auront également un nouveau mode 240p amusant en Full HD pour les vidéos super slo-mo.

Un peu décevant, l’EVF du X-T4 semble être le même que celui du X-T3, mais la batterie est susceptible d’être beaucoup améliorée. La batterie du X-T3 a été évaluée pour jusqu’à 390 prises de vue sur une seule charge, mais la nouvelle batterie NP-W235 continuera apparemment à fonctionner pour 500 prises de vue (ou jusqu’à 600 lorsque vous utilisez l’appareil photo en mode économie).

Des rivaux comme le Sony A6600 ont allongé la durée de vie jusqu’à 720 clichés impressionnants grâce à la nouvelle batterie Z.C’est donc une bonne nouvelle pour les fans de Fujifilm (à moins que vous n’ayez une cachette des anciennes batteries que vous espériez transférer).

(Crédit d’image: Fujifilm)

Rumeurs concernant le Fujifilm X-T4: verdict hâtif

Il est maintenant officiel que le Fujifilm X-T4 arrive le 26 février – et si les dernières spécifications divulguées sont vraies, alors nous ne savons pas grand-chose à ce sujet.

Le moment de l’annonce, presque exactement deux ans après l’arrivée du X-H1, donne du crédit aux rumeurs selon lesquelles le X-T4 est un suivi équipé d’IBIS de ce modèle, autant qu’un successeur du X-T3. Cela signifie qu’il est possible que nous ne voyions pas de X-H2 pendant un certain temps, voire pas du tout.

Il y a quelques légères déceptions – il semble que l’EVF sera le même que celui du X-T3, tandis que les tireurs d’action espéraient peut-être augmenter davantage leur tampon.

Mais dans l’ensemble, les principales améliorations du X-T4 (IBIS, écran articulé, batterie plus grande) suggèrent qu’il se présente comme un très bon appareil polyvalent sans miroir pour ceux qui ont un régime de prise de vue équilibré d’images fixes et de vidéos. Eh bien, apportez toutes les nouvelles officielles très bientôt.