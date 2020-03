Fujifilm X-T4 vs Fujifilm X-T3: lequel acheter?

Le Fujifilm X-T4 est l’un des appareils photo sans miroir APS-C les plus riches en fonctionnalités que nous ayons vus jusqu’à présent. Comme ses prédécesseurs, il n’a pas le style télémètre de la série X-Pro ou la petite taille de la famille X-T30, mais est le point idéal pour beaucoup.

Ce qui est intéressant avec ce nouveau modèle X-T, c’est qu’il ne remplacera pas son prédécesseur, le Fujifilm X-T3. Ce dernier est arrivé en septembre 2018, il s’agit donc toujours d’un appareil photo actuel et d’un prix plus abordable.

Alors, lequel devriez-vous acheter? Le X-T4 apporte certainement de nouvelles fonctionnalités importantes. La stabilisation d’image dans le corps (IBIS) est le grand changement. Cela signifie que vous pourrez utiliser des vitesses d’obturation portables plus lentes que le Fujifilm X-T3, et c’est une aubaine pour les objectifs non stabilisés comme les célèbres XF 35 mm f / 1,4 et XF 56 mm f / 1,2.

Le Fujifilm X-T4 est un peu plus grand et plus lourd que son frère, mais l’un des compromis est une autonomie supérieure. Il s’agit peut-être de la mise à niveau la plus importante pour la photographie de rue et de voyage que la série ait jamais vue. Mais est-ce que la mise à niveau en vaut la peine dans l’ensemble? Découvrons-le.

Prix ​​et disponibilité

Le Fujifilm X-T4 sera expédié en avril 2020 – bien qu’il n’y ait pas de date précise de disponibilité, vous pouvez pré-commander l’appareil photo maintenant uniquement pour le corps ou dans différents ensembles d’objectifs (voir le tableau ci-dessous).

Son prédécesseur, le Fujifilm X-T3, restera en vente indéfiniment et a eu une petite réduction de prix depuis fin janvier 2020. Bien que les prix varient selon les régions, vous pouvez effectivement acheter un nouveau Fujifilm X-T3 avec un objectif en kit XF18-55 mm pour le même prix qu’un X-T4 uniquement.

Cela pourrait rendre la décision entre les deux une décision délicate, alors lisez la suite pour notre comparaison approfondie de leurs forces relatives.

Prix ​​Fujifilm X-T4 et X-T3

Quel appareil photo / ensemble? Prix USPrix UKPrix AustralieFujifilm X-T4 (boîtier uniquement) 1699 $ £ 1549AU $ 2999Fujifilm X-T3 (boîtier uniquement) 1299 $ £ 1199AU $ 2049 $ Fujifilm X-T4 avec XF18-55 mm f / 2,8-4 R LM OIS objectif 2099 $ 1899 $ AU 3299 $ Fujifilm X-T3 avec objectif XF18-55 mm f / 2,8-4 R LM OIS 1699 £ 1549 $ AU 2549 $ Fujifilm X-T4 avec objectif XF16-80 mm f / 4 R OIS WR 2199 $ 1949 $ AU 4 999 $

Le Fujifilm X-T4 (en haut) est 5 mm plus épais que le X-T3 (en bas). (Crédit d’image: Future)

Fujifilm X-T4 vs X-T3: conception

Le Fujifilm X-T4 ressemble beaucoup au X-T3. Et c’est une bonne chose – le look bicolore rétro a fait des appareils photo Fujifilm le modèle sans miroir le plus beau du marché.

Le corps du X-T4 est légèrement plus grand cette fois, mais vous devez bien connaître le X-T3 pour remarquer la différence. C’est 2 mm plus large, 5 mm plus épais et la même hauteur. Le X-T4 est encore beaucoup plus petit que le Fujifilm X-H1, aujourd’hui disparu, qui fait presque un pouce d’épaisseur.

Une différence significative entre les deux est la lunette arrière. Le X-T3 dispose d’un écran de 3 pouces 1,04 million de points, désormais mis à niveau à 1,62 million de points. Il s’agit d’un passage de 720 x 480 pixels à 900 x 600 pixels, ce qui en fait un match pour le Fujifilm X-Pro3.

Surtout, le style de charnière a également changé. Là où le X-T3 a un écran relevable qui peut également basculer sur le côté pour une prise de vue à angle maladroit, le X-T4 est devenu complètement articulé. La différence? Son écran peut désormais être orienté vers l’extérieur, pratique si vous souhaitez prendre des selfies ou des vidéos de style vlog.

Cependant, cela ne plaira pas à tout le monde. Un écran entièrement articulé utilise une charnière latérale, vous devez donc le déplier et l’incliner juste pour tirer confortablement au-dessus ou en dessous de la hauteur de la tête. Les écrans rabattables peuvent être moins polyvalents, mais ils sont souvent plus rapides à utiliser.

Fujifilm n’a pas sensiblement modifié l’EVF. Les deux appareils photo ont un viseur de 0,59 pouce 3,69 millions de points avec un grossissement de 0,75x, lorsqu’ils sont utilisés avec un objectif de 50 mm. Ainsi, les principales différences physiques sont le poids légèrement augmenté du X-T4 et son écran articulé.

Les Fujifilm X-T3 (à gauche) et X-T4 (à droite) partagent le même système de mise au point automatique, mais le X-T4 a amélioré les algorithmes AF. (Crédit d’image: Future)

Fujifilm X-T4 vs X-T3: mise au point automatique

Les X-T3 et X-T4 partagent le même capteur, une puce X Trans 4 de 26,1 Mpx APS-C. Cela détermine également le système de mise au point automatique utilisé, car il vit sur le capteur.

Il y a jusqu’à 425 points de mise au point sélectionnables, selon la grille sélectionnée, mais le capteur lui-même possède 2,16 millions de pixels de détection de phase répartis sur toute la zone du capteur. La dernière mise à jour du firmware X-T3 de Fujifilm, version 3.2, a considérablement amélioré les performances de mise au point automatique, ce qui la rend plus intelligente.

Le timing de cela suggère que ces changements ont été réellement développés pour le X-T4. Ils incluent un suivi oculaire bien amélioré et une meilleure détection du visage lorsque plusieurs personnes sont dans le cadre. Il s’agit d’un rappel que les systèmes de mise au point modernes reposent beaucoup sur une mise en œuvre bien optimisée, pas seulement sur le matériel sous-jacent.

La propre revendication de Fujifilm est que le X-T4 est désormais “aussi rapide que 0,02 seconde”, grâce à un nouvel algorithme. Cependant, compte tenu de la récente mise à jour du X-T3, les performances des deux caméras peuvent être plus proches que vous ne le pensez. Nous serons en mesure de le dire avec certitude dans notre examen complet bientôt.

L’une des principales différences entre le X-T4 et le X-T4 (photo) est l’écran entièrement articulé de ce dernier, qui est particulièrement utile pour la vidéo. (Crédit d’image: Future)

Vidéo

Des rumeurs de pré-annonce suggéraient que le Fujifilm X-T4 pourrait obtenir un enregistrement vidéo 6K, comme l’incroyable Panasonic S1H. Bien que cette fonctionnalité n’ait pas émergé, le X-T4 est une caméra vidéo considérablement améliorée, et pas seulement grâce à IBIS et à cet écran articulé.

Nous obtenons la même capture de résolution maximale 4K, jusqu’à 60 images par seconde. Cependant, la capture 1080p peut maintenant atteindre 240 images par seconde, pour un ralenti 10x prononcé. Comme précédemment, vous pouvez également enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 60 ips en couleur 10 bits 4: 2: 0 sur la carte SD ou 10 bits 4: 2: 2 sur un enregistreur externe via le port micro HDMI.

L’appareil photo peut utiliser à la fois la stabilisation optique et la stabilisation électronique / logicielle lors de l’enregistrement vidéo, ce qui devrait améliorer la polyvalence vidéo déjà forte du X-T3.

Fujifilm a également modifié l’interface pour que le X-T4 s’adresse plus directement aux tireurs vidéo. Il existe un menu rapide et un sous-cadran spécifiques pour la vidéo. Étrangement, Fujifilm a retiré la prise 3,5 mm du X-T4, bien qu’il inclue un adaptateur USB-C à 3,5 mm dans la boîte. Comme le X-T3, cependant, il possède deux emplacements pour carte SD qui permettent d’enregistrer deux fois la même séquence vidéo en tant que sauvegarde.

Le X-T3 (à gauche) peut tirer à 11 images par seconde assez rapide avec son obturateur mécanique, mais le X-T4 (à droite) l’a poussé à 15 images par seconde. (Crédit d’image: Future)

Performance

Le Fujifilm X-T4 offre de sérieuses améliorations de performances par rapport à son prédécesseur, bien qu’il soit juste de dire que le X-T3 reste un excellent interprète pour la plupart des gens.

Votre vitesse de prise de vue en rafale maximale est de 11 ips sur le X-T3, mais sur le X-T4, elle atteint désormais 15 ips en utilisant l’obturateur physique. Les caméras grand public ont désormais atteint la vitesse du Canon EOS 1D X, le choix plein format 2012 pour les tireurs professionnels de sports et d’actions.

À cette vitesse, le Fujifilm X-T4 peut enregistrer 110 JPEG avant de remplir sa mémoire tampon.

Les deux caméras peuvent aller beaucoup plus vite si l’obturateur physique est abandonné pour l’électronique, avec des vitesses de rafale pouvant atteindre 30 ips. Cela implique cependant un recadrage de 1,25x.

Nous obtenons donc un peu de flexibilité supplémentaire pour une prise de vue rapide, et beaucoup plus lorsque vous souhaitez ralentir les choses. Le Fujifilm X-T4 n’est que le deuxième appareil photo Fuji APS-C à avoir IBIS, une stabilisation d’image dans le corps. Son premier était le X-H1.

IBIS contrecarre les mouvements de la main pendant la prise de vue, vous permettant d’utiliser des vitesses d’obturation plus lentes lors de la prise de vue à main levée sans pénalité de flou. Fujifilm dit que cela est efficace à hauteur de 5 arrêts, soit plus que les 4-4,5 proposés par les objectifs stabilisés que vous pouvez attacher à un X-T3.

Ajoutez l’un de ces objectifs stabilisés au X-T4 et les deux systèmes fonctionnent de concert pour pousser le facteur de stabilisation jusqu’à un maximum de 6,5 arrêts. Le fait que vous puissiez maintenant utiliser certains des meilleurs objectifs non stabilisés avec plus de confiance est le véritable avantage ici.

La crêpe venteuse de 27 mm, le beau 35 mm f / 1,4 et le très apprécié 16-55 mm f / 2,8 manquent tous de stabilisation, ce qui vous permet d’augmenter la sensibilité ISO assez rapidement lors de la prise de vue et à propos de l’ordinateur de poche.

IBIS est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles le X-T4 est un peu plus épais que le X-T3, et aussi la meilleure raison de mettre à niveau.

(Crédit d’image: Future)

Vie de la batterie

Une nouvelle batterie est une autre excuse pour ce corps plus épais sur le X-T4. Le X-T3 utilise la batterie 1260mAh Fujifilm NP-W126S, le X-T4 un NP-W325 2350mAh beaucoup plus grand.

Cela augmente le nombre d’images fixes par charge de 390 à 500, basé sur l’utilisation avec l’objectif 35 mm f / 1,4. Il existe un mode économique qui augmente ce nombre à 600 images.

L’effet sur la longévité vidéo est également énorme. Vous pouvez filmer 85 minutes de vidéo 4K continue (30 ips) avec le X-T4 à partir d’une charge, ou 55 minutes avec le X-T3. Tout comme IBIS, une batterie de plus longue durée fait du X-T4 un appareil photo de voyage beaucoup plus polyvalent.

Vous pouvez également acheter une poignée de batterie VG-XT4, qui augmente les prises de vue par charge à un énorme 1700, similaire à un reflex numérique Nikon D850. Cette poignée contient deux batteries supplémentaires et passe automatiquement à une nouvelle lorsque l’autre est épuisée, ce qui est particulièrement pratique pour les tireurs vidéo.

(Crédit d’image: Future)

Verdict précoce

Le Fujifilm X-T4 peut ne pas ressembler à une énorme mise à niveau, en particulier pour les tireurs d’images fixes. Il ne prendra pas de photos bien meilleures que le X-T3 dans un studio ou dans un cadre stabilisé, son EVF est le même, tout comme le système de mise au point automatique.

Mais la polyvalence dans une gamme de styles de prise de vue a été considérablement améliorée. IBIS ouvre considérablement la photographie à main levée pour les piles de nos objectifs XF préférés. Et une batterie plus grande signifie que vous pouvez passer une journée photo-lourde sans avoir besoin de transporter une pièce de rechange.

La batterie plus grande réduit également l’écart entre la série X-T et le Sony A6600, qui est conçu pour un énorme 830 coups. Nous vous apporterons notre verdict final sur la question de savoir si c’est le meilleur appareil photo APS-C jusqu’à présent dans notre examen complet très bientôt.