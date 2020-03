futur rival du puissant Google

Parler des moteurs de recherche sur Internet, c’est parler de Google. Le grand G n’est pas qu’il mène ce marché, mais il le domine avec une popularité titanesque. Cependant, en seulement quelques mois, ils ont commencé à fournir des données qui indiquent – et pour l’instant ils ne font que souligner – que leur domination totale pourrait perdre une part de marché.

Pour avoir une idée, Google passe environ 9 questions sur 10 qui sont faites dans n’importe quel moteur de recherche Internet dans le monde, un pourcentage qui jusqu’à 96% sur des marchés comme l’Espagne. C’est le cas depuis pratiquement 2006, lorsque Google a réussi à se hisser au premier rang des sites Web les plus visités au monde, dépassant le puissant AOL.com et le moteur de recherche Yahoo!.

Jusqu’à présent, le tout petit complot laissé par Google à d’autres moteurs de recherche était si rare qu’il ne pouvait se résumer que dans deux cas: le premier, plus géopolitique, la présence de moteurs de recherche Baidu en Chine ou Yandex en Russie, les pays qui, d’une manière ou d’une autre, ont maintenu des politiques de censure ou de restriction sur l’utilisation de Google, et qui ont promu leurs propres moteurs de recherche natifs. La seconde, purement pratique, est l’utilisation de moteurs de recherche tels que Bing ou Yahoo! Ils continuent de familiariser les gens avec l’environnement Web et les activent par défaut lors de l’installation d’une application qui leur est liée ou continuent d’utiliser des versions obsolètes de certains navigateurs.

Parce que comme on dit, en matière de moteurs de recherche, Google balaie tous les marchés, comme vous pouvez le voir dans ce tableau qui montre ses pourcentages d’utilisation:

Moteur de recherche

Dans le monde entier

États Unis

L’Europe

Espagne

Google

92,07%

88,24%

93,82%

96,58%

Bing

2,44%

6,45%

2,44%

2,07%

Yahoo!

1,62%

3,61%

0,86%

0,8%

Baidu

1,49%

0,03%

Aucune donnée

Aucune donnée

Yandex

0,54%

0,04%

1,71%

0,03%

Sogou

0,43%

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

DuckDuckGO

0,5%

1,33%

0,38%

0,25%

Ecosia

0,13%

0,12%

0,33%

0,22%

Qwant

0,02%

Aucune donnée

0,08%

Aucune donnée

MSN

0,02%

0,06%

0,02%

0,01%

Cependant, au cours des dernières années, il y a eu des alternatives émergentes de coupe «indie» ou qui se sont engagées concrètement à se différencier du grand moteur de recherche. L’un d’eux est par exemple Ecosia, moteur de recherche qui promet de planter des arbres pour les recherches qui y sont effectuées, un autre est Qwant, d’origine française et qui prend de l’ampleur dans les tentatives de l’Union européenne pour favoriser l’émergence de start-up locales capables de faire face à la grande technologie, majoritairement américaine. Et le troisième et le plus connu est DuckDuckGO.

DuckDuckGO (DDG) est un moteur de recherche créé il y a 12 ans Gabriel Weinberg, qui depuis le début a mis l’accent sur la vie privée. Sa différence par rapport à Google est qu’il ne suit pas les IP des utilisateurs, ni ne conserve son historique de recherche, ni son emplacement, et donc, ses résultats sont également les mêmes pour tout le monde, peu importe où vous le faites .

Pour afficher vos résultats, vous avez votre propre tracker, mais il est également basé sur les résultats d’autres moteurs de recherche tels que Bing lors de l’indexation du Web. Et avec ce modèle, sans suivre les utilisateurs pour afficher de la publicité programmatique, comment est-elle financée?

En premier lieu DDG a reçu une injection de capital importante au cours de ses premières années d’Union Square Ventures, un fonds d’investissement en démarrage qui a également mis de l’argent pour Indeed ou Etsy. En outre, il affiche également de la publicité, bien que cela ne soit pas programmatique selon l’utilisateur. Par exemple, si nous recherchons des informations sur la voiture, nous recevrons des résultats sponsorisés par des sites Web de moteur et d’achat et de vente de véhicules, mais cette publicité est vendue par paquets, elle ne fonctionne pas en suivant nos cookies ou notre historique. Cela signifie que si, par exemple, nous recherchons des voitures d’occasion, une annonce qui nous propose de nouvelles voitures peut apparaître. Autrement dit, les annonces ne sont pas aussi ciblées, mais c’est le prix de la confidentialité pour les annonceurs.

En plus de cela, DDG a également des accords pour servir la publicité Microsoft et travaille également avec le système d’affiliation Amazon. Il est important de noter que, bien que DDG fasse de la confidentialité son point de valeur, ce n’est pas une entreprise à but non lucratif.

DuckDuckGO a augmenté le nombre de recherches reçues de 50% en un an

Cependant, si nous parlons de DuckDuckGO au lieu d’autres moteurs de recherche alternatifs, c’est en raison de sa croissance rapide en quelques mois seulement. Avec le recul, DDG a enregistré 3 135 millions de recherches en 2015 (environ 8 millions de recherches par jour en moyenne cette année-là), et 2019 l’a clôturé avec plus de 15 000 millions (41,3 millions de recherches quotidiennes). Mais son augmentation la plus exponentielle est survenue en quelques mois, alors qu’elle était passée d’un an avec 35 millions de recherches quotidiennes à plus de 52 au cours du dernier mois de février 2020.

Une croissance proche de 50% en un an ce qui le place actuellement au septième rang des moteurs de recherche les plus utilisés au monde et dans les nobles positions de la plupart des régions.

La confiance d’Apple, de Firefox ou des nouvelles réglementations européennes le fait continuer de croître

Il est difficile de relier combien de Cette augmentation de l’utilisation de DDG vient de la part d’une plus grande inquiétude de la part des utilisateurs concernant leur vie privée, à la suite de scandales qui ont impliqué Facebook et l’omniprésence de Google, mais tout au long de son histoire, le moteur de recherche du “ canard ” (son nom vient d’un jeu de mots enfantin en anglais) a pris de l’ampleur que nos données ont fait l’objet d’un débat public.

Par exemple, en 2013, lorsque sauté les scandales de l’affaire Snowden liés à la NSA, son utilisation a grimpé de 600%, Il est également vrai qu’à partir d’une base très basse. Après DDG a également reçu l’élan des grandes entreprises. Apple l’a présenté comme l’une de ses options qui pourrait être placée par défaut lors de l’utilisation de Safari et Mozilla l’a également préinstallé dans Firefox en 2014.

En plus de cela, DDG a également intégré d’autres améliorations en ce moment. Leurs Bangs sont populaires par exemple!, une fonctionnalité qui vous permet de rechercher directement sur des sites tels qu’Amazon (! a), Wikipedia (! wes) ou eBay (! ebay) en entrant des commandes avec un point d’exclamation avant la recherche, et qui compte déjà plus de 13000 sites attachés.

Depuis lors, DuckDuckGO a également essayé d’élargir sa vue au-delà du moteur de recherche en lançant des extensions de navigateur qui mesurait le niveau de confidentialité des sites Web, et même Google a eu un clin d’œil avec eux quand il y a un an l’a introduit afin qu’il puisse également être utilisé par défaut (après modification des préférences) comme moteur de recherche de la barre Chrome.

Les caresses de Google, que l’on peut imaginer comme un géant chouchoutant de petits concurrents, ont également suivi lorsqu’il y a quelques mois, le domaine duck.com a été transféré à la société derrière DDG, revendiquée depuis des années.

L’UE a forcé Google à montrer des alternatives à son moteur de recherche Android

Cependant, le grand changement que Google peut continuer à donner à ses parts de pouvoir au minimum – qui semble durer – vient d’une réponse aux sanctions monopolistiques de l’Union européenne. Il y a quelques mois, Bruxelles a infligé une amende à Google (Alphabet) en marquant votre navigateur par défaut sur tous les terminaux Android. Il l’a forcé à présenter différentes options aux utilisateurs, et Google, qui sait toujours rechercher quelque chose de positif, même à partir de sanctions comme celle-ci, a mis aux enchères l’option pour que d’autres sociétés apparaissent comme des moteurs de recherche par défaut possibles.

Pour l’Espagne, DuckDuckGO, Info.com et le Français Qwant ont été les plus offrants, et à partir de maintenant ils apparaîtront comme une option à côté de Google pour que les utilisateurs l’activent comme moteur de recherche prédéfini lors du démarrage d’un nouveau terminal. Google a également veillé à ce que ce système d’enchères soit répété tous les 4 mois, afin d’obtenir des avantages – les chiffres des enchères n’ont pas été divulgués – de temps à autre.

La chose pertinente à ce sujet est que DuckDuckGO a remporté des offres sur la plupart des marchés dans lesquels il a été proposé, contrairement à Bing, qui a été exclu de cette liste. Avec lui, Il est prévisible que dans quelques mois DDG sera proche de la position que le moteur de recherche de Microsoft a actuellement.

Est-ce le début de la fin de Google dans son énorme monopole? C’est difficile à croire, mais cela peut être un début. Juste une information pour savoir de quoi nous parlons. Les 45 millions de recherches qui sont actuellement effectuées quotidiennement sur DuckDuckGO sont les mêmes que celles effectuées dans le monde entier sur Google en seulement 10 minutes.