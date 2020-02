G Suite a apporté d’immenses avantages aux organisations Apple

Lorsque j’ai commencé mes études en octobre 2009, l’école pour laquelle je travaillais exécutait toujours Exchange 2003 pour son courrier électronique. Les utilisateurs qui utilisaient des iPhones utilisaient IMAP, car ActiveSync natif nécessitait Exchange 2007. L’une des premières choses que je comptais faire était de migrer tout le monde vers «Google Apps pour votre domaine» (ce que G Suite appelait auparavant) plus tôt que tard.

Ce Noël-là, notre serveur Exchange était hors ligne pendant deux jours après un simple arrêt pour installer un nouveau USPS. Ce temps d’arrêt m’a montré que nous devions nous déplacer rapidement, et je suis allé travailler pendant les vacances de Noël pour faire exactement cela. J’ai effectué le basculement vers G Suite en février 2010, alors j’en suis à dix ans d’utilisation du service. Même les entreprises axées sur Apple utilisent probablement G Suite ou Exchange 365, donc je voulais discuter des avantages de ce que les services cloud (G Suite dans mon cas) ont apporté à mon organisation axée sur Apple.

Plus de maintenance de serveur

Je suis un service informatique composé d’une seule personne, j’ai donc besoin de solutions par rapport à l’équipement à gérer. En utilisant une solution de messagerie hébergée, je peux bien dormir, sachant que des gens beaucoup plus intelligents que moi gèrent la sécurité et les mises à jour. Je sais que les gens peuvent accéder à leurs e-mails depuis tous leurs appareils, car G Suite est compatible avec à peu près tout ce qui peut accéder aux e-mails. Je n’ai pas à planifier de temps d’arrêt pour installer les mises à jour (et manquer le sommeil). Je n’ai pas non plus de budget pour remplacer un serveur de messagerie.

La seule maintenance que je dois faire est de créer de nouveaux utilisateurs, de réinitialiser les mots de passe et de configurer des groupes de messagerie. Je regarde G Suite comme je fais du matériel Apple: la grande majorité du temps, cela fonctionne.

Google Drive a fini par être le cheval de Troie

Lorsque j’ai présenté nos hauts dirigeants au passage à G Suite, j’ai présenté les économies (les écoles l’obtiennent gratuitement) et la fiabilité. Je soupçonnais qu’un avantage critique à long terme serait Google Docs / Spreadsheets / Slides. Notre changement est intervenu avant l’ajout de Google Drive pour organiser les fichiers. Après que Google ait ajouté des applications iOS, nous sommes devenus encore plus enracinés dans G Suite, notre lieu central pour la création de documents et la collaboration. Pendant des années, nous avons également acheté des licences pour Office sur Mac, mais nous nous éloignons de cette année. Google Drive et sa suite d’applications sont devenus tout ce dont nous avons besoin.

Apple a raté une occasion

Google et Microsoft ont tous deux une pile logicielle et matérielle de bout en bout. Apple ne le fait pas. Bien qu’il n’offre pas de solution de messagerie électronique basée sur le cloud pour les entreprises et les écoles, Apple a certainement bien réussi avec les ventes de matériel. J’ai signalé en novembre dernier que les produits Apple sont maintenant utilisés dans tous les Fortune 500. Beaucoup de ces gens utilisent Microsoft ou Google pour leur courrier électronique. Je suis fermement convaincu qu’Apple a raté une occasion de fournir aux entreprises une solution de messagerie électronique axée sur Apple qui serait directement liée à Apple Business Manager et Apple School Manager.

D’autres m’ont demandé si nous allions changer si Apple proposait une solution, et je pense que je le ferais parce que nous sommes tellement ancrés dans le matériel Apple, et je sais que cela créerait des efficacités de déploiement supplémentaires.

Joel Rennich, directeur de Jamf Connect, a dit ceci à propos de G Suite et d’Apple:

«Apple et Google sont les chefs de file en matière de logiciels et de matériel pédagogique, et l’intégration entre les deux est cruciale pour aider les élèves à tirer le meilleur parti de leur technologie en classe. L’intégration de Jamf Connect avec Google Cloud permet à nos clients du secteur de l’éducation de configurer et de gérer facilement les comptes Mac des enseignants et des étudiants locaux, tout en obligeant les utilisateurs à s’authentifier avec leurs informations d’identification G Suite. Cela donne aux administrateurs la tranquillité d’esprit; ils savent que le matériel de leur école et les informations sur les utilisateurs sont sécurisés, et ils peuvent offrir à leurs élèves une expérience de démarrage simplifiée et transparente le premier jour d’école. »

Y a-t-il une raison pour que les clients Apple exécutent des e-mails sur site?

À moins que votre organisation ne soit si importante que votre facture à Microsoft ou à Google soit plus élevée que ce qu’il en coûte pour embaucher quelqu’un pour gérer votre solution de messagerie en plus du coût du matériel, je ne vois pas pourquoi une organisation gagnerait à héberger son e-mail. Le logiciel en tant que service ne consiste pas seulement à payer une facture mensuelle, mais aussi à éliminer d’importantes dépenses en capital. Je sais que pour notre organisation, il est beaucoup plus facile de budgétiser le service que de budgéter les remplacements de matériel.

Un autre avantage que nous avons constaté en utilisant G Suite est le déploiement de nouvelles applications. Par exemple, le système que nous avons utilisé pour soumettre les reçus des achats par carte de crédit est directement lié à nos identifiants G Suite. Les utilisateurs se sont connectés à Nexonia à l’aide de leur identifiant Google et n’ont pas eu à se souvenir d’un autre nom d’utilisateur et mot de passe. Vous vous demandez peut-être comment cela affecte les organisations axées sur Apple. Je vous rappelle donc qu’il y a un an, Jamf a lancé des connexions macOS à l’aide de G Suite. Grâce à Jamf Connect, les services informatiques peuvent effectuer un déploiement sans contact du matériel Apple et permettre aux utilisateurs de se connecter à leur Mac à l’aide de leur connexion G Suite. Un avantage est que vous pouvez utiliser un service comme JumpCloud pour étendre G Suite à utiliser avec RADIUS pour une connexion Wi-Fi sécurisée.

Récapitulation avec G Suite et Apple

Je sais que je recevrai des commentaires sur la méchanceté de Google et sur la façon dont ils exploitent les données des étudiants. Avant de faire ce commentaire, sachez que les clients G Suite ont des contrats et des conditions différents de ceux des utilisateurs réguliers de Gmail. Nous n’avons pas non plus d’annonces dans notre e-mail. Je ne peux pas en dire assez sur l’excellence des services Google pour une organisation qui utilise 100% de matériel Apple. Les utilisateurs peuvent utiliser Apple Mail ou l’interface Web de Gmail (la plupart utilisent le Web). Ils peuvent facilement ajouter leur e-mail à leurs propres appareils. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs documents depuis n’importe quel appareil et savoir que tout est toujours sauvegardé. Je souhaite qu’Apple ait construit une version d’iCloud qui inclut le courrier électronique d’entreprise, mais ils ne l’ont pas fait, donc je suis reconnaissant à Google de l’avoir fait.

