gabarit, minutes et SMS avec un effort minimal

Activer un revenir à Vodafone et dépenser un peu est vraiment simple, il vous suffit de répondre à certaines exigences, comme la carte SIM rechargeable d’un opérateur de téléphonie virtuelle ou iliad. Les utilisateurs chanceux qui les respectent, en fait, peuvent également mettre la main sur 50 gig du trafic de données, dépenses uniquement 7 euros par mois.

Vous avez raison, le revenir à Vodafone le plus populaire du moment est certainement le Spécial illimité, une solution avec laquelle vous pouvez combiner minutes, SMS et jig à très bas prix. En respectant et répondant aux exigences précitées, l’utilisateur doit demander la portabilité et payer 12 euros pour promotion e 10 euros pour la carte SIM rechargeable, ainsi que plus tard 7 euros par mois directement via le crédit restant.

De retour à Vodafone: la promotion à saisir

Après le premier rocher, la route semble être tout en descente, le client pourra accéder 50 gig du trafic de données à la vitesse de navigation maximale, en passant par minutes illimitées d’appeler n’importe quel numéro en Italie et SMS sans limites à envoyer aux mêmes utilisateurs.

Comme pour toute offre Vodafone, cela doit également être pris en compte dans ce cas absent tout type d’obligation contractuelle, il sera possible de demander la portabilité quand et comme vous le souhaitez, sans risquer de devoir payer de pénalités ni de limitations particulières. N’oubliez pas non plus que la vitesse de navigation maximale possible a été définie sur 600Mbps en téléchargement; activation de revenir à Vodafone elle n’est possible que et exclusivement dans les points de vente disséminés sur tout le territoire, pas sur le site officiel ni ailleurs.