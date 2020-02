Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus avec les nouvelles offres de cartes de crédit fantastiques de Delta – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Après plus d’un an de recherche et de collecte de commentaires des clients, Delta et American Express ont enfin relancé leur gamme de sept cartes de crédit co-marquées. Tous ont reçu de nouveaux designs, des avantages améliorés et, surtout, des bonus de bienvenue plus élevés en récompense de nouvelles inscriptions.

Signe de l’ampleur de l’effort de marketing pour les deux sociétés, c’est en fait la première fois que les sept cartes ont des offres élevées en même temps – certaines de ces offres représentent également des records absolus. Naturellement, il y a des compromis à prendre en compte, tels que l’augmentation des frais annuels dans la plupart des gammes, mais les nouvelles structures d’avantages signifient en gros que ces cartes représenteront une nouvelle valeur ajoutée pour de nombreux consommateurs. «Nous sommes ravis de donner vie à des années de planification et de recherche approfondie avec de nouveaux avantages axés sur davantage de façons de gagner des miles, d’accéder plus rapidement au statut et de faciliter les voyages», a déclaré Sandeep Dube, vice-président directeur de Delta – Engagement client et fidélisation. et PDG – Delta Vacations.

Lisez la suite pour un aperçu du nouveau correctif des avantages de chaque carte, et comment vous pouvez en utiliser quelques-uns (comme le Carte Delta SkyMiles® Platinum American Express) pour obtenir des avantages de bienvenue incroyables allant jusqu’à 100 000 miles bonus, selon la carte.

Cotisation annuelle: 99 $ (annulé pendant la première année)

Bonus de bienvenue à durée limitée: Jusqu’à 70 000 miles bonus. Gagnez 60 000 miles bonus après avoir dépensé 2 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours de vos trois premiers mois, et gagnez 10 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (Remarque: cette offre expire le 1er avril.)

Nouvelle structure de gains: 2x sur les achats Delta éligibles, les restaurants et les supermarchés américains

Autres points clés: En plus des avantages que nous avons mentionnés ci-dessus, Delta a ajouté la possibilité de gagner jusqu’à 100 $ de crédit de vol Delta lorsque vous dépensez 10 000 $ au cours d’une année civile. Ça ressemble beaucoup? Pas vraiment – cela équivaut seulement à dépenser 833 $ par mois, ce qui n’est pas un seuil très difficile à atteindre pour de nombreux titulaires de carte. Cette carte conserve également d’autres avantages comme un bagage en soute gratuit et un embarquement prioritaire. Les frais annuels sont un peu plus élevés, mais pas de beaucoup – seulement 4 $. A noter également, les deux avantages précédents associés à cette carte ne sont malheureusement plus. Ils ont la possibilité de gagner une dispense de médaillon de qualification (MQD) en effectuant des achats avec la carte et la possibilité d’acheter des laissez-passer Delta Sky Club à prix réduits pour 29 $ par personne.

Cotisation annuelle: 250 $

Bonus de bienvenue à durée limitée: Jusqu’à 100 000 miles bonus – un bonus record pour cette carte. Vous gagnerez 80 000 miles bonus après avoir utilisé la carte pour effectuer des achats de 3 000 $ au cours de vos trois premiers mois, puis 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (Remarque: cette offre expire le 1er avril.)

Nouvelle structure de gains: 3x sur les achats Delta éligibles et les achats effectués directement auprès des hôtels, 2x dans les restaurants et les supermarchés américains

Autres points clés: Nous avons fait allusion plus haut à la notion que toutes ces cartes comarquées avaient fondamentalement fait peau neuve, et dans ce cas, nous le pensons littéralement. Cette carte a non seulement un nouveau design et un nouveau nom – elle se présente également sous une nouvelle forme métallique. Vous devrez en fait demander officiellement l’une des nouvelles cartes à base de métal, mais quand même.

Supprimons également certains négatifs associés à cette carte. Premièrement, les frais annuels sont passés de 195 $ à 250 $. Les passes SkyClub à prix réduit grimpent également, de 29 $ à 39 $. Pour ceux d’entre vous qui tentent d’atteindre le statut d’élite, vous gagnerez toujours 10 000 milles de qualification Medallion® en prime après avoir dépensé 25 000 $, puis 10 000 MQM supplémentaires lorsque vous atteindrez 50 000 $ en dépenses au cours d’une année civile, mais vous ne gagnerez plus aucun échange. miles dans le cadre de cet avantage. Maintenant que cela n’est pas réglé, les avantages de cette carte incluent un taux de rémunération amélioré, comme les titulaires de carte qui gagnent désormais 3 fois les achats Delta et les hôtels (contre 2 fois). Le taux de bénéfice dans les restaurants et les supermarchés américains a également doublé, pour atteindre 2x.

Le Platinum Delta Amex offre également un crédit de frais Global Entry / TSA PreCheck (tous les quatre ans pour Global Entry, et tous les 4,5 ans pour TSA PreCheck) jusqu’à 100 $. Vous pourrez également obtenir un certificat de compagnon annuel et les autres avantages restent inchangés, tels que votre premier bagage enregistré gratuit, l’embarquement prioritaire et 20% d’économies en vol sur la nourriture et les boissons.

Cotisation annuelle: 550 $

Bonus de bienvenue à durée limitée: Jusqu’à 100 000 miles de bonus et 20 000 MQM – c’est également un bonus de haut niveau associé à cette carte. Pour atteindre les 100 000, vous pouvez gagner 80 000 miles bonus et 20 000 MQM bonus une fois que vous avez dépensé 5 000 $ en achats sur la carte au cours de vos 3 premiers mois. Après cela, vous gagnerez 20 000 miles supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (Remarque: cette offre expire le 1er avril.)

Nouvelle structure de gains: 3x sur les achats Delta éligibles (au lieu de 2x)

Autres points clés: Des frais annuels plus élevés, un design remanié et une nouvelle forme métallique pour la carte accompagnent une multitude de nouveaux avantages, dont le certificat annuel de compagnon valable pour la cabine principale, Comfort + ou première classe, plus un premier bagage enregistré pour un embarquement gratuit et prioritaire . Vous pourrez également obtenir une paire de laissez-passer uniques pour le Delta Sky Club (pour compléter l’adhésion individuelle au Sky Club existante), ainsi qu’un accès gratuit aux salons American Express Centurion lorsque vous voyagez avec un billet Delta acheté sur Delta la carte (jusqu’à deux personnes peuvent également entrer pour un montant de 50 $ chacune). La carte offre également des surclassements gratuits pour les non-membres Medallion et un crédit de frais Global Entry / TSA PreCheck (tous les 4 ans pour Global Entry, tous les 4,5 ans pour TSA PreCheck) jusqu’à 100 $. Parmi les modifications de cette carte: vous ne pourrez plus gagner de miles échangeables pour avoir atteint certains seuils de dépenses dans le cadre du Miles Boost. L’accès de sécurité Sky Priority a également été supprimé.

Cotisation annuelle: Bonne nouvelle, il n’y a pas de cotisation annuelle!

Bonus de bienvenue à durée limitée: 15 000 miles bonus une fois que vous avez dépensé 1 000 $ avec cette carte au cours des trois premiers mois. (Remarque: cette offre expire le 1er avril.)

Nouvelle structure de gains: 2x sur les achats et restaurants Delta éligibles dans le monde entier

Autres points clés: Parmi les cartes précédentes que nous avons mentionnées, c’est la seule sans frais annuels – et aussi la seule à être remaniée avec de nouveaux avantages supplémentaires en abandonnant les anciennes. Encore mieux pour ceux d’entre vous qui voyagent hors du pays, la carte supprime les frais de transaction à l’étranger et ajoute un accès au paiement avec des miles afin que vous puissiez compenser une partie du coût d’un vol avec vos miles.

Il s’agit certainement d’une carte solide pour les débutants qui souhaitent compléter leurs revenus Delta SkyMiles, par opposition à ceux qui recherchent une offre de carte flashy de luxe.

Maintenant, changeons de punaise et passons aux cartes de visite Delta Amex qui ont également toutes fait peau neuve, de nouveaux noms, de nouvelles illustrations de cartes, de nouveaux avantages – et, plus important encore, de nouveaux bonus de bienvenue offerts pour une durée limitée. «Nous sommes ravis d’offrir ces nouveaux produits qui offrent aux consommateurs et aux propriétaires d’entreprise une plus grande valeur, une expérience de voyage améliorée et davantage de façons de gagner des récompenses», a déclaré Eva Reda, vice-présidente exécutive, Global Consumer Partnerships, American Express.

Cotisation annuelle: 99 $ (ceci est annulé au cours de votre première année de carte)

Offre de bonus à durée limitée: Jusqu’à 70 000 miles bonus. Gagnez 60 000 miles bonus après avoir dépensé 2 000 $ en achats sur la carte au cours de vos trois premiers mois, et gagnez 10 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (Cette offre expire le 1er avril.)

Nouvelle structure de gains: 2x sur les achats Delta, les restaurants, les expéditions américaines et la publicité américaine dans certains médias

Autres points clés: Cette carte ajoute un crédit de vol Delta de 100 $ après 10 000 $ de dépenses chaque année, en plus d’éliminer l’accès au Sky Club à prix réduit et la dispense MQD. Les propriétaires de petites entreprises seront sans aucun doute également satisfaits de l’augmentation du taux de gain sur les achats d’expédition et de publicité aux États-Unis.

Cotisation annuelle: 250 $

Offre de bonus à durée limitée: Jusqu’à 100 000 miles bonus. Gagnez 80 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours de vos trois premiers mois, et gagnez 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (L’offre expire le 1er avril)

Nouvelle structure de gains: 3x sur les achats Delta et les achats effectués directement auprès des hôtels, 1,5x sur les achats éligibles uniques de plus de 5 000 $ (jusqu’à 50 000 miles par an) et 1 fois sur tous les autres achats éligibles

Autres points clés: Cette carte devrait particulièrement plaire aux propriétaires d’entreprise qui facturent fréquemment des achats importants, dont beaucoup les rapporteront désormais 1,5 fois. Cette carte ajoute également un crédit de frais d’inscription Global Entry / TSA PreCheck, bien que cela augmente l’accès au Sky Club à 39 $ et réduit les miles bonus que vous obtenez grâce à Miles Boost (bien que les MQM bonus ne changent pas). Parallèlement, la cotisation annuelle est passée à 250 $.

Cotisation annuelle: 550 $

Offre de bonus à durée limitée: Jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion®. Gagnez 80000 miles de bonus et 20000 miles de qualification Medallion® (MQM) après avoir dépensé 5000 $ en achats sur la carte au cours de vos trois premiers mois, plus 20000 miles de bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (L’offre expire le 1er avril.)

Nouvelle structure de gains: 3x sur les achats Delta, 1,5x sur tous les achats après avoir dépensé 150 000 $ en un an

Autres points clés: Cette carte a subi certains des changements les plus importants. En plus de la nouvelle structure de revenus mentionnée ci-dessus, la carte ajoute deux laissez-passer pour le Sky Club (en plus de votre adhésion individuelle au Sky Club fournie avec la carte). Les titulaires de carte peuvent également accéder aux salons Centurion lors de l’achat d’un billet Delta à l’aide de la carte, et ils bénéficient également de surclassements gratuits pour les non-médaillons. Pendant ce temps, les frais annuels atteignent 550 $, et les titulaires de carte ne gagneront plus de miles échangeables en prime aux seuils Miles Boost, et vous n’obtiendrez plus l’accès à la sécurité Sky Priority.

