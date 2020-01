Gagnez l’un des 23 chargeurs USB Xcentz 45 W de type C, ou achetez-en un pour 23% de réduction

Vous avez probablement déjà pas mal de chargeurs muraux USB Type-A autour de votre maison, mais avez-vous suffisamment de briques USB Type-C? Nous nous associons encore une fois avec Xcentz pour un concours, et cette fois-ci, nous donnons les chargeurs 45 W Type-C de la société à 23 heureux gagnants! Nous avons également un code promo exclusif, si vous souhaitez en obtenir un dès maintenant.

Ce chargeur offre un seul port USB Type-C pour charger vos appareils à un maximum de 45W, tant que l’appareil prend en charge la fourniture d’alimentation USB (USB-PD). Cela signifie que vous pouvez rapidement recharger un téléphone Pixel, Galaxy S10, Note10, MacBook Pro, MacBook Air, Nintendo Switch et d’innombrables autres appareils électroniques.

En plus de cela, le chargeur est incroyablement petit, à seulement 2,4 x 2,4 x 1,1 pouces. Il est 25% plus petit que le chargeur mural MacBook Pro 60 W d’Apple, ce qui le rend idéal pour emballer dans de petits sacs. Enfin, le chargeur est disponible en blanc et en noir.

Nous vous proposons quelques chargeurs ci-dessous, mais si vous souhaitez en obtenir un dès maintenant, nous avons un code promo exclusif pour vous. Lorsque vous achetez le chargeur Xcentz 45W sur Amazon, entrez le code HUYW5CXS à la caisse pour le prix à 19,99 $. Le code fonctionne également sur les deux couleurs.

Le concours se déroulera du 21 janvier 2020 à 23 h 59, heure du Pacifique, le 24 janvier 2019. 23 gagnants seront sélectionnés et chacun recevra un chargeur Xcentz 45W Type-C. Le concours est ouvert uniquement aux résidents des États-Unis, hors territoires.

Chargeur Xcentz 45W Type-C