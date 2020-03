Gagnez une Nintendo Switch gratuite avec les offres haut débit et TV de Virgin … aujourd’hui seulement

Internet, consoles et forfaits TV – trois des nombreuses fonctionnalités home tech que nous voulons tous équiper notre maison. Mais évidemment, essayer d’investir dans les trois en même temps laissera votre portefeuille un peu vide.

Heureusement, Virgin aide à atteindre cet objectif avec sa dernière vente flash, offrant un Nintendo Switch entièrement gratuit avec certaines offres haut débit et TV. Cela en fait facilement l’une des meilleures ventes flash de Virgin à ce jour, d’autant plus que nous obtenons normalement des bouteilles de vin gratuites ou de petites côtelettes sur le prix initial!

Choisissez le Bigger Bundle de Virgin ou le Bigger Bundle + Sport, Movies ou Sport and Movies et le cadeau sera à vous. Et si vous n’êtes pas un joueur, vous pouvez choisir à la place d’obtenir 150 £ de réduction sur vos factures.

Le seul vrai problème ici est que Virgin s’en tient vraiment à la partie flash de ses ventes, cette offre se terminant ce soir à 23h59 vous devrez donc agir vite! Nous avons inclus toutes les informations sur ces offres haut débit ci-dessous afin que vous puissiez en savoir plus.

Offres haut débit Virgin + Nintendo Switch gratuit

Virgin Bigger Bundle | 12 mois | 108Mb de vitesse moyenne | Appels de fin de semaine | 220+ canaux | £ 35 frais d’activation | £ 57pm £ 45 + Nintendo Switch gratuit

Le forfait le moins cher pour sécuriser la Nintendo Switch gratuite, le Bigger Bundle vous offre des vitesses moyennes de 108 Mo, des appels le week-end et plus de 220 chaînes. Et en plus de tout cela, il est actuellement en baisse de 57 £ à 45 £ par mois.

Voir l’offre

Bundle Virgin Bigger + Films | 12 mois | 213Mb de vitesse moyenne | Appels de fin de semaine | 240+ canaux | £ 35 frais d’activation | 65 £ par mois + Nintendo Switch gratuit

Vous aimez suivre les derniers films à la maison? Ce package vous sécurise tout ce que vous obtenez au-dessus, mais accélère également les vitesses moyennes jusqu’à 213 Mo et vous garantit un tas de chaînes supplémentaires, y compris le Saint Graal des films – Sky Cinema HD.



Passez à Sports à la place et obtenez Sky Sports HD

Voir l’offre

Virgin Big Bundle + Films et sports | 12 mois | 213Mb de vitesse moyenne | Appels de fin de semaine | 240+ canaux | £ 35 frais d’activation | 75 £ par mois + Nintendo Switch gratuit

Enfin, l’option «tout faire». Vous obtenez toujours ces fortes vitesses moyennes de 213 Mo, mais vous obtenez également la combinaison de sports et de films. Cela signifie Sky Cinema HD, Sky Sports, BT Sports et plus encore.

Voir l’offre

Qu’est-ce que j’obtiens avec le Bigger Bundle?

Virgin’s Bigger Bundle est la version améliorée de son “ Big Bundle ” (je ne peux pas dire que du temps a été mis dans le marketing ici). Avec le «Bigger Bundle» de base, vous obtenez des vitesses moyennes de 108 Mo et des vitesses moyennes de 213 Mo avec le Bigger Bundle + Movies ou Sports.

En termes de télévision, il y a plus de 213 chaînes à votre disposition, y compris Sky One, BT Sport Ultimate et plus encore. Passez au package Films et vous débloquerez des chaînes clés, y compris Sky Cinema, et il en va de même pour le module Sports, vous offrant les goûts de Sky Sports.

Le haut débit en fibre vierge est-il disponible dans ma région?

Environ 60% des foyers britanniques peuvent bénéficier du haut débit Virgin ultra-rapide. C’est tout simplement pour découvrir que vous faites partie de ce pourcentage – rendez-vous sur notre page dédiée aux offres haut débit Virgin, entrez votre code postal où indiqué (en haut de la page) et si les offres s’affichent comme disponibles, alors.

Si aucun résultat n’est renvoyé, rendez-vous plutôt sur notre page des meilleures offres haut débit et faites exactement la même chose pour voir si vous pouvez obtenir un haut débit en fibre ultra-rapide avec un autre fournisseur, comme BT Superfast.

Désolé, le site Web de Virgin indique que ces offres à durée limitée sont réservées aux nouveaux clients. Cependant, il n’y a aucun mal à essayer d’obtenir une part du gâteau, donc si vous êtes déjà un client haut débit de Virgin, nous vous suggérons de contacter le service client avant d’essayer de passer une commande.

Les meilleures offres haut débit Virgin d’aujourd’hui