Gagnez une Nintendo Switch Skinned personnalisée de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics *

Ce magnifique paquet peut être le vôtre!

Menez la résistance Gelfling contre les Skeksis avec votre propre pack Nintendo Switch à peau personnalisée. Nous avons établi un partenariat avec En Masse Entertainment pour commémorer le lancement de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, un jeu de rôle tactique qui a été lancé plus tôt cette semaine. Le grand prix comprend le jeu, une station d’accueil skinnée, deux contrôleurs Joy-Con skinnés et Joy-Con skinné.

Pour vous inscrire à ce cadeau, vous devez être un résident légal des États-Unis, du Canada ou de Porto Rico; lisez nos règles officielles, acceptez les termes et conditions et remplissez le formulaire ci-dessous. Vous pouvez également augmenter vos chances de gagner en effectuant les actions supplémentaires disponibles sous la forme comme nous suivre sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram.

Si vous rencontrez des difficultés pour afficher le formulaire, assurez-vous que votre bloqueur de publicités est désactivé. Et si vous rencontrez toujours des problèmes sur votre appareil mobile, veuillez utiliser ce lien.

Dirigez-vous vers la section des commentaires et faites-nous savoir quel personnage de Gelfling est votre favori. Bonne chance à tous!

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Dark Crystal: Age Of Resistance Tactics révèle une bande-annonce | Nintendo Direct E3 2019