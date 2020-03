Galaxy A11, caractéristiques du milieu de gamme le moins cher de Samsung

La gamme Samsung la plus centrale renouvelle désormais le plus modeste de ses terminaux pour 2020. C’est la Galaxy A11, qui intervient un an après le lancement de la série Galaxy A10 quelques éléments déjà communs à la grande majorité des gammes.

C’est sans aucun module triple caméra Il intègre désormais un grand angle, un écran désormais un peu plus grand qui accueille une batterie plus grande et quelques autres supplémentaires.

Galaxy A11: fonctionnalités de base, maintenant avec trois caméras

Le Galaxy A11 arrive avec une publication quelque peu concise des fonctionnalités du fabricant coréen, qui présente désormais un appareil avec un écran plus long et atteignant 6,4 pouces de diagonale. Cette taille est considérablement plus proche de la norme en 2020, mais reste Résolution HD +, concise et en technologie LCD, cette fois TFT.

À peu près aussi mince mais un peu plus long, le Galaxy A11 dispose désormais d’une batterie qui atteint Capacité de 4000 mAh. Beaucoup plus dans la norme d’un terminal capable de terminer une journée d’utilisation à faible niveau d’utilisation assez intense, qui intègre désormais une charge rapide jusqu’à 15 W ce qui n’est pas mal d’avoir le segment dans lequel il se trouve.

À l’intérieur, nous avons un processeur de Samsung lui-même, qui reste huit cœurs, mais plus de détails sont inconnus pour confirmer si nous sommes confrontés à une amélioration en termes de puissance par rapport à l’année dernière.

Il semble qu’au moins les options de mémoire augmentent, qui sont très susceptibles d’être divisées par marché, ce qui atteint atteindre 3 Go de RAM, qui utilisera désormais la dernière version d’Android 10, ainsi que 32 Go de stockage identiques.

Au lieu de trouver un seul système de caméra, nous regardons maintenant un module avec trois capteurs. Le 13 MP est maintenu dans son capteur principal, un peu plus lumineux maintenant avec un f / 1,8, mais un deuxième capteur grand angle est ajouté, ainsi qu’un autre support pour les modes de style portrait, qui permettra de calculer la profondeur de la scène. Il augmente également la résolution de la caméra frontale, désormais de 8 MP.

Cette fois, le successeur du Galaxy A10 intègre également un capteur d’empreintes digitales sur son dos, et aussi une caméra maintenant percée sur l’écran au lieu d’être placée dans une encoche. Ces types d’écrans, que Samsung appelle Infinity-O, sont déjà la norme dans toutes les échelles de prix.

Galaxy A10 vs Galaxy A11: ce qui a changé

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A11

Affichage

6.2 “19: 9, IPS, HD + (720p)

6,4 “19,5: 9, TFT, HD + (720p)

La taille

76 x 156 mm

76 x 161 mm

Grosseur

7,9 mm

8,0 mm

Le poids

168 grammes

177 grammes

Processeur

Exynos 7884, 14 nm

Exynos, à confirmer

RAM

2 Go

2, 3 Go

La mémoire

32 Go et microSD

32 Go et microSD

Appareil photo principal

13 MP f / 1.9

13 MP f / 1,8, angulaire 5 MP f / 2,4 et profondeur 2 MP

Caméra frontale

5 MP f / 2.0

8 MP f / 2.0

La batterie

3,400 mAh

4000 mAh, charge rapide 15W

Biométrie

–

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, radio FM, microUSB, prise, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth, radio FM, microUSB, prise, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Système

Android 9 Pie

Android 10

Lancement

Février 2019

À confirmer

Prix ​​officiel

169 euros

À confirmer

Samsung Galaxy A11: lancement, disponibilité et prix

La publication par Samsung des caractéristiques de ce terminal est encore assez concise. Il es inconnu toujours son prix ainsi que les dates de lancement officiel sur les différents marchés, qui incluent probablement l’Espagne et le Mexique. Nous mettrons à jour cette note lorsque ces informations seront disponibles.

Il sera disponible en quatre couleurs maximum: gris, rouge, bleu et blanc.

