Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G, nouveaux Samsung milieu de gamme

Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G sont les nouveaux téléphones intelligents que Samsung a introduits pour rapprocher les réseaux mobiles de cinquième génération du milieu de gamme du marché.

Ils ont été annoncés pour le lancement aux États-Unis avec quatre autres terminaux 4G-LTE Galaxy A. Samsung a profité de l’occasion pour étendre considérablement cette série, brouillant les lignes, car il comprend des modèles tels que le Galaxy A01 pour une gamme d’entrée pour seulement 110 $ ou le Galaxy A11 pour 179 $.

Les Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G sont les plus intéressants. Bien que la couverture et le potentiel de la nouvelle génération de réseaux soient encore limités, les fabricants continuent d’ajouter des offres au-delà de la gamme haut de gamme et au cours des dernières semaines, nous avons vu Terminaux 5G à un prix modéré comme le Xiaomi Mi 10 Lite 5G ou le ZTE Axon 11 5G.

Samsung ne veut pas perdre ce segment de marché et basé sur les Galaxy A51 et A71 avec 4G présentés au début de l’année, il a produit deux terminaux qui, en plus de la 5G, offriront un haut niveau à partir des écrans Super AMOLED, des performances dépassées avec le chipset Exynos de Huit cœurs, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, double SIM, caméras à quatre capteurs, quantités appréciables de mémoire et de stockage et batteries de grande capacité.

La configuration des variantes avec 5G change (pour le mieux) sur les modèles d’origine, bien que leur coût augmente également.

Galaxy A51 5G, spécifications

Écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces – Verre Gorilla

Résolution native FHD + de 1080 x 2400 pixels

Processeur à huit cœurs 64 bits (deux à 2,2 GHz + six à 1,8 GHz)

6 à 8 Go de RAM

128 Go de stockage, extensible avec des cartes microSD jusqu’à 1 To

Caméra arrière avec capteur quad 48 MP, téléobjectif 5 MP f / 2.2, macro 5 MP f / 2.4 et grand angle 12 MP f / 2.2.

Caméra frontale 32 MP f / 2.2.

5G. Lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Wi-Fi ac. Bluetooth 5.0. USB type C.

Capacité de batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 15 watts.

Dimensions: 73,6 x 158,9 x 8,7 mm – 172 grammes de poids.

Galaxy A71 5G, spécifications

Écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces – Verre Gorilla

Résolution native FHD + de 1080 x 2400 pixels

Processeur à huit cœurs 64 bits (deux à 2,2 GHz + six à 1,8 GHz)

6 à 8 Go de RAM

128 Go de stockage, extensible avec des cartes microSD jusqu’à 1 To

Caméra arrière avec capteur quad 48 MP, téléobjectif 5 MP f / 2.2, macro 5 MP f / 2.4 et grand angle 12 MP f / 2.2.

Caméra frontale 32 MP f / 2.2.

5G. Lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Wi-Fi ac. Bluetooth 5.0. USB type C.

Capacité de batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 watts.

Dimensions: 75,5 x 162,5 x 8,1 mm – 185 grammes de poids.

Les nouveaux terminaux Samsung seront proposés dans les finitions blanc, noir et rose, avec le système Android 10 et la propre interface utilisateur de Samsung, One UI. Le Galaxy A51 5G est au prix de 499 $ aux États-Unis, tandis que le Galaxy A71 5G coûtera 599 $.

Autre Galaxy A avec 4G

Samsung a annoncé le lancement aux États-Unis d’autres quatre terminaux 4G, certains déjà commercialisés en Europe. Mettez en surbrillance le Galaxy A01 pour l’entrée de gamme pour seulement 110 $.