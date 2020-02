Galaxy Buds Plus arrive avec plus de batterie et de liberté

Avancé presque entièrement par l’entreprise elle-même, Samsung a également profité de sa conférence Galaxy Unpacked 2020 pour consacrer quelques minutes à vos nouveaux casques sans fil «true wireless», le Galaxy Buds Plus (Buds +).

Spécifications Galaxy Buds Plus

Contrôleurs: Woofer Dinyamic 2 voies + haut-parleurs tweeter (par casque)

Microphones: 2 microphones externes et 1 interne (par casque)

Connectivité: Bluetooth 5.0 multi-appareils, USB-C

La batterie: 85 mAh (par casque) + 270 mAh dans la boîte avec charge rapide

Autonomie: 11 heures + 11 heures dans le cas

La taille: 17,5 x 19,2 x 22,5 mm

Le poids: 6,3 grammes

Autre: Suppression du bruit, résistance IPX2

Améliorant la qualité sonore et les communications du modèle actuel, ces écouteurs intra-muraux comporteront certains Contrôleurs doubles à réglage AKG (tweeter et woofer).

De plus, élevé en complément du Galaxy S20 également récemment annoncé, nous pouvons également trouver de nouvelles améliorations par rapport à la section des communications, avec l’augmentation et l’utilisation de jusqu’à trois microphones intégrés dans chaque casque.

Comme la génération précédente, les nouveaux écouteurs auront des capteurs optiques qui mettront automatiquement la musique en pause lorsque nous les sortirons des oreilles.

Parmi les autres nouveautés en matière de design, les nouveaux Galaxy Buds Plus sortent avec une nouvelle caisse de transport et de chargement, Dans lequel nous pouvons maintenant trouver quelques boutons physiques sous la LED d’indication de charge de celui-ci, qui sous les codes “L et R” affichera la charge de chaque casque individuellement.

Enfin, il met en évidence une petite amélioration de sa batterie, portée à 85 mAh pour offrir une gamme de jusqu’à 11 heures d’utilisation continue dans les conversations ou la lecture de musique.

De plus, nous en aurons d’autres 11 heures de frais supplémentaires à travers l’étui, qui aura un système de charge rapide capable de charger jusqu’à 60 minutes d’autonomie en une charge de seulement 3 minutes.

D’autre part, quelques innovations logicielles ont également été présentées, avec une nouvelle application pour les appareils iOS ce qui nous permettra d’accéder à toutes les fonctions de personnalisation du son pour utiliser les écouteurs à partir d’un iPhone ou iPad (auparavant limité au volume global de l’appareil).

Ainsi, les écouteurs incluront également le support et la compatibilité avec les services de musique Spotify, ce qui nous permettra d’accéder à nos dernières chansons et autres recommandations avec un simple geste du doigt.

Conforme également à ce qui est déjà prévu, le Galaxy Buds Plus sera disponible à partir du 14 février prochain, bien que nous puissions déjà les réserver via la boutique officielle Samsung sous un prix de 179 euros, et en trois options de couleur pour choisir entre le blanc, le noir et le bleu.

En outre, nous pouvons également les trouver en cadeau avec le pré-achat des nouveaux téléphones de la famille Galaxy S20.