Galaxy Fold 2 et Note 20 ne seront pas reportés

L’urgence du coronavirus a évidemment gâché tous les plans à court terme de quiconque, des individus aux grandes entreprises. Les projets à moyen et long terme souffrent également d’incidents, du moins semble-t-il évident à penser. C’est précisément pour cette raison que certaines sources rassurent, Samsung travaille sur le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2.

La pandémie de coronavirus a forcé Samsung à fermer certaines usines en Corée du Sud; parmi les centres de production bloqués, il y a celui dédié à la production de masse des puces 3 nm et qui sera reporté à 2022. En regardant tout cela, comme mentionné, il est facile de penser qu’il y aura également un report pour le prochain haut de gamme, et à la place pas.

Samsung et l’avenir: Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2

Selon la tradition, Samsung aimerait présenter la série phablet en août avec le smartphone pliable de deuxième génération. Certaines sources du secteur indiquent que le géant s’est déjà engagé dans cette direction, symptôme que pour l’instant la feuille de route nous permet de pouvoir maintenir ce timing.

Le seul doute actuel sur la présentation de ces appareils est lié à la modalité de l’événement lui-même. Août est loin et on espère que d’ici là le problème est déjà un mauvais souvenir. Cependant, même si c’était le cas, attirer un grand nombre de personnes dans un seul endroit n’était peut-être pas une bonne idée. Pour cela, il est plus probable que l’événement se tiendra en ligne, un mode qui sera utilisé de nombreuses fois d’ici la fin de l’année. En tout cas, on en saura plus dans quelques semaines.