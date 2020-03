Galaxy Fold 2 résout les problèmes du Fold original dans de nouveaux rendus – .

Les fuites du Galaxy Fold 2 circulent depuis des mois, et ces nouveaux rendus nous donnent une idée de la façon dont Samsung pourrait changer la conception pour 2020.

Le Galaxy Fold original était une preuve de concept passionnante, mais pas un excellent smartphone.

Avec le Galaxy Fold 2, Samsung pourrait envisager de sortir un téléphone à la fois prospectif et utilisable comme pilote quotidien comme le Galaxy S20.

Lorsque le Galaxy Fold a été dévoilé en février dernier, il a captivé l’imagination d’innombrables consommateurs du monde entier qui étaient ravis de voir la prochaine évolution de l’appareil portable. Le design n’était pas parfait, mais il était sur le point d’être le premier téléphone grand public avec un écran pliable de l’histoire. Samsung a eu un peu de mou, mais lorsque les critiques ont finalement mis la main sur le pliable, des rapports de problèmes matériels ont surgi presque immédiatement, et Samsung a été contraint de retarder indéfiniment le téléphone, qui devait initialement être lancé le 26 avril.

Lorsque le Galaxy Fold a finalement été lancé le 6 septembre en Corée du Sud, la réaction a été assez modérée. Il ne faisait aucun doute que Samsung avait réalisé quelque chose d’impressionnant, mais la conception étrange et la majeure partie du téléphone en faisaient un non-démarreur pour le consommateur moyen. Maintenant, la question est de savoir si Samsung peut apprendre de ses erreurs et sortir un Galaxy Fold 2 que les gens voudront peut-être utiliser comme pilote quotidien.

Plus tôt cette année, Samsung a lancé le Galaxy Z Flip, qui, comme le Fold, comportait un écran pliable, mais est venu dans un facteur de forme beaucoup plus gérable. La réception du Z Flip était pratiquement à 180 degrés de celle du Fold, les critiques faisant l’éloge de son design ainsi que de ses performances. Mais maintenant que le Galaxy Z Flip est disponible, notre attention se tourne vers le Galaxy Fold 2, qui a fait l’objet de multiples fuites au cours des derniers mois.

Au cours du week-end, Windows United s’est associé à l’artiste conceptuel Waqar Khan pour préparer une série de rendus du Galaxy Fold 2 basés sur les rumeurs, les rapports et les brevets qui ont fait leur chemin en ligne jusqu’à présent. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ce design est infiniment plus attractif que celui de son prédécesseur:

L’encoche disgracieuse du Fold d’origine a été remplacée par la découpe de perforation familière de l’écran Infinity-O vu sur la série Galaxy S20. Le système de caméra arrière semble également être le même que celui que nous avons vu sur le Galaxy S20 +, avec quatre objectifs et un capteur de temps de vol. Et l’écran intermédiaire à l’avant du Galaxy Fold a été remplacé par un écran Infinity-V en taille réelle sur le Galaxy Fold 2.

Certaines de ces fonctionnalités correspondent à une fuite de février de Max Weinbach des développeurs XDA, qui affirmait à l’époque que le Galaxy Fold 2 comporterait un écran Infinity Flex de 7,7 pouces avec verre ultra mince, un écran Infinity-V sur la couverture avant. , la configuration de la caméra S20 + et une caméra selfie à perforation ou sous-affichage.

À l’époque, Weinbach avait également déclaré que le Fold 2 serait lancé «vers juillet», mais c’était avant que la crise des coronavirus ne devienne une pandémie, il sera donc intéressant de voir si les plans de Samsung ont changé entre-temps.

