Galaxy M31, les fonctionnalités mobiles pas si basiques de Samsung

En plus de renforcer la poussée dans le haut de gamme avec le Galaxy S20, Samsung continue d’améliorer son offre dans ses lignes d’entrée pour récupérer la compétitivité donnée aux joueurs venant de Chine.

C’est là que leurs lignes Galaxy M jouent le mieux, qui sont maintenant terminées depuis l’Inde avec un nouveau terminal. Il s’agit Galaxy M31, ce qui augmente considérablement l’engagement photographique de passer aux modules et standards les plus puissants et les plus polyvalents en 2020.

Galaxy M31, polissage des bords de milieu de gamme

Samsung

Le Galaxy M31 partage une ligne avec le Galaxy M20, l’un des terminaux les plus performants d’Europe et sur lequel nous constatons déjà une amélioration substantielle grâce à une gamme un peu plus élevée et au passage d’un an. On retrouve une taille similaire, un Écran Amoled de 6,4 pouces avec une luminosité maximale de 420 nits qui renouvelle l’encoche en forme de goutte en son centre.

Renouvelez le processeur avec le dernier Galaxy M30, ce qui lui donne des capacités contenues mais suffisantes, qui sont combinées avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’options de mémoire dans son standard UFS 2.1. Ou ce qui est pareil, une performance plus que solvable pour la gamme dans laquelle il évolue.

Pour la section autonomie, répétez dans la configuration de base qui vous donne déjà un grande autonomie à ses prédécesseurs. Capacité de 6000 mAh avec une charge pas si rapide mais décente, avec 15 W de puissance maximale. Samsung parle de jusqu’à 21 heures d’utilisation de la navigation Web.

Samsung

Le Galaxy M31 reçoit des nouvelles dans son module photographique, qui ajoute un capteur supplémentaire avec des capacités macro, mais aussi augmente la résolution, la luminosité et la taille – de 1 / 1,7 “- du capteur principal, maintenant 64 mégapixels et très probablement Samsung.

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Écran

6,4 “19,5: 9, OLED, FullHD + (1080p)

6,4 “19,5: 9, OLED, FullHD + (1080p)

6,4 “19,5: 9, OLED, FullHD + (1080p)

Processeur

Exynos 7904, 14 nm

Exynos 9611, 10 nm

Exynos 9611, 10 nm

RAM

4, 6 Go

4 Go

6 Go

La mémoire

64, 128 Go et microSD

64 Go et microSD

64, 128 Go et microSD

Chambre principale

13 MP f / 1.9, angulaire 5 MP f / 2.2 et profondeur 5 MP

48 MP f / 2.0, angulaire 8 MP f / 2.2 et profondeur 5 MP

64 MP f / 1.8, angulaire 8 MP f / 2.2, macro 5 MP f / 2.2 et profondeur 5 MP

Caméra frontale

16 MP f / 2.0, en encoche

16 MP f / 2.0, en encoche

32 MP f / 2.0, en encoche

La batterie

6000 mAh, charge rapide 15 W

6000 mAh, charge rapide 15 W

6000 mAh, charge rapide 15 W

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreinte digitale arrière

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

Système

Android 8.1 Oreo

Android 9 Pie

Android 10

Lancement

Mars 2019

17 octobre 2019

À confirmer

Prix ​​officiel

Environ 200 euros

269 ​​euros

À confirmer

Samsung Galaxy M31: lancement, disponibilité et prix

Samsung

À l’heure actuelle, le Galaxy M31 renouvelé a été dévoilé en Inde, où les terminaux de ce type de gammes ont un poids plus important dans le catalogue Samsung. Il n’est pas clair si elle atteindra l’Europe, y compris l’Espagne, ou quand, ou à quel prix final si elle le fait.

Cependant, les versions dévoilées en Inde montrent une gamme de prix possible avec lequel tester où va cette nouvelle proposition Samsung:

Galaxy M31, 6 Go de RAM et 64 Go capacité, 14 999 roupies ou 190 euros.

Galaxy M31, 6 Go de RAM et 128 Go capacité, 15 999 roupies ou 205 euros.

Là, ils seront disponibles en deux couleurs, bleu et noir, à partir du 5 mars prochain.

👇 Plus en hypertexte