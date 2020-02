Galaxy M31, voici tous les détails du nouvel appareil Samsung

Le tout nouveau Le Galaxy M31 est l’un des appareils Samsung les plus parlés de la dernière période. En fait, le smartphone est récemment apparu dans les bureaux chargés de délivrer les certifications Bluetooth et Wi-Fi.

Dans ces heures, grâce aux gars de 91mobiles à la place, il est possible de découvrir quelle est la fiche technique presque complète du terminal. L’écran du Galaxy M31 sera un 6,4 pouces Super AMOLED équipé d’une encoche Infinity-U. Le processeur choisi par Samsung sera l’Exynos 9611 flanqué de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. La deuxième coupe de mémoire fournira à la place un appariement de 6/128 Go.

La principale caractéristique du nouvel appareil sera la caméra arrière. En particulier, il y aura quatre optiques disposées en “L” avec un capteur principal Samsung GW1 64MP. À cela s’ajouteront un objectif grand angle, un objectif macro et un capteur dédié à la détection de la profondeur.

Le Galaxy M31 sera “monstrueux”

Quant à la batterie, une autonomie monstrueuse est attendue. Samsung a en effet opté pour 6000 mAh qui devraient garantir au moins deux jours d’utilisation. Le système d’exploitation sera basé sur Android 10 et pourra compter sur la personnalisation OneUI 2.0.

Compte tenu de ces caractéristiques, on comprend pourquoi Samsung a a commencé à faire la publicité du Galaxy M31 en utilisant le hashtag #MegaMonster. Pour le moment, il n’est pas clair combien l’appareil sera officiellement présenté. Les rumeurs semblent indiquer une date possible le 17 février.

Il semble également certain de l’arrivée de l’appareil en Europe mais pour le moment le prix de lancement n’est pas clair. Il vous suffit d’attendre plus d’informations et peut-être attendre quelques nouvelles lors de l’événement Galaxy Unpacked que Samsung tiendra le 11 février.

J’ai vu cette image en ligne. On dirait que Samsung propose quelque chose à voir avec un #MegaMonster 64MP. Les détails et quand est encore un mystère. Voyons ce que le successeur des M30 a à offrir. @SamsungIndia pouvez-vous jeter un peu de lumière. pic.twitter.com/La7YnDnW9K

– Ranjit (@geekyranjit) 4 février 2020