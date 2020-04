Galaxy Note 20, Samsung travaillerait sur le SoC Exynos 992

Au début de l’année, nous avons vu les débuts de la famille Galaxy S20 en trois variantes, toutes équipées d’un CPU puissant et performant mais, différent selon les régions géographiques de vente, nous avions en fait des modèles pilotés par Snapdragon 865 et d’autres déplacés par SoC Samsung Exynos 990.

Apparemment, l’écrou chaud va maintenant au prochain téléphone qui arrivera au cours de cette 2020, le Galaxy Note 20, dont nous n’avons pas beaucoup d’informations, mais qui en tout cas commence déjà à en faire parler bien qu’il reste à attendre.

De nombreuses rumeurs circulent autour du processeur qui déplacera l’appareil domestique de Samsung, et certains en Corée du Sud disent qu’il montera un processeur. Exynos 992, une version revisitée de la 990.

Des nouvelles pas trop surprenantes

En pensant bien au téléphone qui arrivera en 2020 et au précédent SoC de Samsung, peut-être que le choix d’adopter une nouvelle version du processeur n’est pas si absurde, en fait, l’Exynos devrait être basé sur un processus de production à 6 nm (contre les 7 nm de l’ancien modèle) permettant ainsi d’augmenter les performances et réduire la consommation, essentiel étant donné l’énorme écran du téléphone et de l’empreinte du S-Pen qui pèse sur la taille de la batterie.

Comme si cela ne suffisait pas, ce serait aussi la bonne occasion pour la division des semi-conducteurs de racheter le trou dans l’eau de l’Exynos 990, qui avait d’excellentes performances mais manquait ce sprint digne d’un Snapdragon 865.

En fin de compte, nous avons également une raison liée au marchandisage, en fait, de nombreuses entreprises peuvent décider d’acheter le Samsung SoC pour équiper leur haut de gamme.