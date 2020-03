Galaxy S20, Coronavirus bloque les ventes phares de Samsung

La propagation de l’épidémie de coronavirus crée de nombreux problèmes tant pour la population mondiale que pour les entreprises. En fait, la chaîne d’approvisionnement en Corée est en grave crise, tandis que dans le reste du monde, de nombreuses marques ont décidé de fermer les chaînes de production et les canaux de vente.

Selon un nouveau rapport, compter avec cette situation d’incertitude est également présente chez Samsung. En fait, le fabricant a connu une baisse des ventes au cours des dernières semaines. Il s’ensuit que trop les estimations des ventes futures du tout nouveau Galaxy S20 sont à la baisse.

Les attentes du constructeur coréen ne sont certainement pas optimistes. La famille Galaxy S20 pourrait se vendre beaucoup moins que le Galaxy S10. Évidemment, nous devons considérer l’événement exceptionnel qui a frappé le monde entier. La pandémie de coronavirus affecte fortement les ventes de marchandises dans tous les secteurs.

Samsung prêt à réduire la production de la famille Galaxy S20

Cependant, ce qui est certain, c’est qu’au cours de la même période, le Galaxy S10 a vendu beaucoup plus que la nouvelle génération. Habituellement les trois premiers mois du lancement sont les plus positifs en termes de ventes. Samsung envisage donc d’ajuster ses stratégies en conséquence. La première étape consiste à réduire la demande de composants pour la réalisation des appareils.

En particulier, la coupe ne se concentrera sur les composants du Galaxy S20 +. En fait, Samsung semble avoir surestimé les commandes de ce modèle, sous-estimant celles du Galaxy S20 Ultra. Les commandes pour le haut de gamme ont dépassé toutes les attentes et c’est pour cette raison la production de cet appareil devrait se poursuivre normalement.

Evidemment ce choix ne pourra pas récupérer tout le terrain perdu, mais il servira à Samsung à maintenir une bonne marge. De plus, le constructeur pourrait changer d’approche cette année et retarder le lancement de nouveaux produits. En particulier, le Galaxy Note 20 peut arriver plus tard que d’habitude pour ne pas trop chevaucher avec la famille Galaxy S20.