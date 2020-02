Galaxy S20 ou S11? Quoi qu’il arrive, Samsung devrait clarifier ses noms

Alors que nous nous attendions à ce que le successeur du Samsung Galaxy S10 soit le Galaxy S11 – c’est ainsi que les chiffres fonctionnent, à droite – il semble qu’il pourrait en fait être appelé le Galaxy S20, Samsung adoptant une approche de type Huawei et sautant ses années phares d’adolescent.

Ce n’est pas la seule partie de sa convention de dénomination que Samsung changerait le 11 février. Au lieu de suivre la structure de S10e, S10 et S10 Plus de l’année dernière, nous avons entendu que la société allait publier les S20, S20 Plus et S20 Ultra.

Par conséquent, ce qui était autrefois ses produits milieu de gamme et haut de gamme dans la gamme S est désormais défini comme étant l’extrémité inférieure du spectre.

En secouant son système de dénomination, Samsung essaie probablement de rendre sa gamme de produits plus claire pour le client moyen tout en la rendant plus tentante pour les acheteurs potentiels. Je pense que cela va finir par avoir l’effet inverse et dérouter la personne moyenne.

Il convient de souligner plusieurs choses avant d’expliquer pourquoi. Premièrement, Samsung est loin d’être la seule entreprise à avoir utilisé une convention de dénomination bizarre dans le passé – même l’année dernière, Sony, Oppo et LG ont tous proposé des systèmes déroutants ou des successeurs aux téléphones étrangement nommés.

Bien qu’il soit très probable que les nouveaux téléphones s’appelleront la série Galaxy S20, il n’y a pas encore de confirmation officielle.

Nous avons eu des assurances répétées de fuyards (dont beaucoup ont déjà eu des informations erronées), donc nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’ils finiront par s’appeler Galaxy S20 lorsqu’ils seront dans des magasins du monde entier.

Samsung Galaxy S10 Plus (Crédit image: Future)

Pourquoi est-ce Galaxy S20, et non S11?

Apparemment, Samsung nomme le téléphone le S20 pour s’aligner sur son année de lancement en 2020, mais comme le Galaxy S10 était le dernier téléphone, la plupart des gens s’attendront à ce que le successeur soit le S11.

Par conséquent, la plupart des personnes qui cherchent à acheter le nouveau Samsung, en particulier les personnes qui ne suivent pas les actualités technologiques et qui regardent simplement des appareils sur une étagère de magasin, pourraient considérer que l’absence d’un S11 signifie que Samsung n’a pas sorti un nouveau smartphone Galaxy S que le S10. Cela peut signifier qu’ils se contentent immédiatement d’acheter la gamme S10 à la place.

Il y a aussi quelques connotations négatives du S20 sur S11. La volonté de suffixer des produits avec un nombre toujours plus grand, présentée par d’innombrables produits et entreprises sur de nombreux marchés à travers le monde, finit souvent par ressembler à un stratagème de marketing bon marché plutôt qu’à un indicateur réel d’un appareil “ futuriste ”.

Ainsi, en appelant le téléphone le “ S20 ” au lieu du “ S11 ”, on a l’impression que Samsung essaie d’élever artificiellement le “ facteur wow ” de ses prochains smartphones. C’est quelque chose que le fan de téléphone moyen pourra facilement voir à travers.

Et les gens qui pensent que de plus grands nombres font de meilleurs téléphones? Eh bien, ils vont plutôt être attirés par le Galaxy A90 de milieu de gamme.

Samsung peut confondre les gens qui ne suivent pas méticuleusement sa gamme de téléphones, car en évitant de l’appeler le Galaxy S11, il semble qu’il n’y ait pas de successeur au Galaxy S10. Il suffit de regarder la confusion ressentie par l’absence d’iPhone 9, ou la gamme 2019 désordonnée de Sony (le Xperia 10, puis Xperia 1, puis Xperia 5) comme preuve de cela.

Ensuite, les gens qui connaissent les téléphones trouveront le nom S20 un peu banal et idiot. Bien sûr, si Samsung conserve le système de dénomination pendant quelques années, les choses s’arrangeront et les consommateurs seront en mesure de mieux comprendre le système de numérotation – mais ce sont quelques années de ventes potentielles manquées.

De gauche à droite, les Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus (Crédit image: Future)

S20 Plus et Ultra?

Il semble que Samsung suive également le précédent d’Apple avec les suffixes des téléphones S20. Au lieu d’être une variante “ Lite ”, principale et “ Plus-size ”, il y aura un appareil de base, avec une version plus grande, puis une version encore plus grande.

Est-ce que copier le système de nommage d’Apple 11 pour iPhone est une si bonne idée? Beaucoup ont trouvé le nom iPhone 11 Pro Max un nom compliqué pour un téléphone (Pro Max est un oxymore!) Et bien que Samsung n’aille pas jusqu’à appeler un téléphone le ‘Plus Ultra’ ou quoi que ce soit, les gens qui ne vont pas bien versé dans la série S20 pourrait avoir du mal à déterminer si le Plus ou l’Ultra est l’appareil haut de gamme.

Certaines personnes peuvent s’approcher de la plage et supposer qu’elle a la même convention de dénomination que la série S10, où le téléphone sans suffixe est l’appareil central, au lieu du plus abordable.

Avoir un appareil phare avec des alternatives plus petites et plus grandes est la convention normale. Des marques comme Huawei, Honor, Xiaomi et Oppo l’utilisent toutes, et Samsung contre cette tendance ressemble à une tentative à peine voilée de copier Apple.

Quoi qu’il arrive lors du lancement des nouveaux appareils le 11 février, Samsung devra être aussi clair que possible auprès des consommateurs pour s’assurer que chaque client potentiel comprend qu’il s’agit de l’appareil haut de gamme de la société pour 2020.