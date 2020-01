Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra: une fuite officielle des semaines avant la révélation – .

À ce stade, comme c’est souvent le cas avec les téléphones phares de Samsung des semaines avant leur révélation, nous savons essentiellement tout ce qu’il y a à savoir sur la série Galaxy S20. Les noms, les prix, les spécifications et les conceptions des téléphones ont tous été gâtés dans des détails atroces par plus de fuites que nous ne pouvons en compter, mais jeudi, la plus grosse fuite de toutes a chuté. Grâce aux 91mobiles, nous savons maintenant exactement à quoi ressembleront les S20, S20 + et S20 Ultra.

Comme indiqué ci-dessus, les conceptions des téléphones sont déjà apparues dans d’innombrables fuites, mais 91mobiles ont réussi à mettre la main sur les rendus officiels des trois téléphones du prolifique disjoncteur Ishan Agarwal cette semaine. À condition que les rendus soient légitimes, Samsung n’a pratiquement plus rien à dévoiler lors de son événement Unpacked le 11 février.

Le premier est le Galaxy S20, qui, comme prévu, dispose d’un module de caméra rectangulaire sur le panneau arrière avec trois objectifs et un flash LED. Les boutons de volume et le bouton d’alimentation sont tous deux sur le côté droit du téléphone, tandis que le côté gauche est exempt de boutons physiques. Au revoir, bouton Bixby. En se déplaçant vers l’avant, l’écran Infinity-O est toujours intact, mais la caméra selfie a été déplacée au centre de l’écran pour correspondre au Galaxy Note 10:

Source de l’image: 91mobiles

Quant au Galaxy S20 +, le design est pratiquement identique, à l’exception d’un écran plus grand et d’un capteur supplémentaire sur le module de la caméra, ce qui porte le total du modèle Plus à quatre. Tout le reste est à peu près le même:

Source de l’image: 91mobiles

Enfin, les plus grands changements apparaissent sur le Galaxy S20 Ultra, où un module de caméra vraiment unique sur le panneau arrière a remplacé le module relativement docile sur les S20 et S20 +. Tout comme le S20 +, le S20 Ultra aura quatre capteurs de caméra, mais celui du bas est un capteur de périscope capable de zoom optique 10x et de zoom numérique 100x. Samsung appelle apparemment ce “Space Zoom”, comme vous pouvez le voir dans le rendu:

Source de l’image: 91mobiles

Au-delà des rendus, le rapport comprenait également un assortiment assez aléatoire de prix pour divers modèles S20:

Galaxy S20: 899 EUR (992,50 $)

Galaxy S20 5G: 999 EUR (1102,90 $)

Galaxy S20 + 5G: 1099 EUR (1213,30 $)

Galaxy S20 Ultra 5G (128 Go): 1349 EUR (1489,30 $)

Galaxy S20 Ultra 5G (512 Go): 1549 EUR (1710,10 $)

Les trois modèles devraient être disponibles dans les couleurs Cosmic Black, Cosmic Blue et Cloud Blue. Nous verrons à quel point cette fuite (et toutes les autres fuites) est vraie lors de la révélation du 11 février.

