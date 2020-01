Galaxy S20 Ultra 5G, voici le véritable haut de gamme de Samsung

L’attente découvrez la nouvelle famille Galaxy S20 cela devient de plus en plus urgent. Les appareils en fait, sera présenté le 11 prochain lors de l’événement Galaxy Unpacked. Les amateurs de bruit peuvent cependant pousser un soupir de soulagement car les spécifications techniques des trois appareils sont déjà en ligne.

Grâce au travail incessant des fuites, la fiche technique complète de Galaxy S20 5G, Galaxy S20 + 5G et Galaxy S20 Ultra 5G. Comme indiqué par la source, les différences entre les appareils seront minimes mais substantielles. De plus, nous pouvons considérer cette source plutôt fiable et fiable car elle a déjà anticipé avec succès de nombreux appareils. Ici donc, les utilisateurs curieux de découvrir le haut de gamme de Samsung pourront trouver du pain pour leurs dents.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, un haut de gamme total

Après avoir analysé en détail la version Plus et la version standard, vous pouvez découvrir dans ces lignes l’équipement matériel du Galaxy S20 Ultra 5G. C’est le plus gros appareil du groupe grâce à la Écran AMOLED de 6,9 ​​pouces avec résolution WQHD + égal à 3200 x 1440 pixels. Compte tenu de la diagonale importante, le panneau aura un total de 511 ppi. Parmi les caractéristiques les plus importantes du panneau, il y aura le rapport d’aspect de 20: 9 et surtout le taux de rafraîchissement attendu à 120Hz.

Le processeur choisi par Samsung pour cet appareil est leExynos 990. Cette solution est partagée avec les trois modèles d’appareils commercialisés sur le marché européen et asiatique. Pour le moment, l’allocation de RAM n’est pas claire, mais nous pouvons supposer que cette version comptera sur 12 Go. La mémoire interne sera à la place de 128 ou 512 Go avec possibilité d’extension jusqu’à 1 To.

Quant aux caméras arrière, Samsung a opté pour une configuration d’une importance absolue. En effet, le Le Galaxy S20 Ultra 5G sera équipé d’un capteur principal de 108 MP. Le téléobjectif 48MP permettra à la place un Zoom optique 10x et zoom numérique jusqu’à 100x. Il y aura également l’objectif grand angle 12MP et un capteur ToF. La caméra frontale sera de 40MP et vous permettra de filmer en 4K à 60fps. La batterie choisie par le constructeur coréen sera de 5000mAh ce qui annonce une autonomie record.