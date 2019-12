Galaxy S9 et Note9 pouces plus proches de la version officielle d'Android 10 avec One UI 2.0 beta 4 et 5

Le mois dernier, Samsung a dévoilé sa feuille de route One UI 2.0 qui décrit les plans pour pousser Android 10 vers les appareils phares Galaxy des deux dernières années, notamment les séries S10, Note10, S9 et Note9. Alors que cette année touche à sa fin, Samsung a intensifié ses efforts pour finaliser One UI 2.0 pour son lancement en janvier 2020. Une semaine seulement après la sortie de la version bêta 3 du Galaxy S9 / S9 +, la quatrième version bêta d'Android 10 pour ces appareils est désormais disponible en Inde et au Royaume-Uni.

Tout comme la troisième version bêta, cette nouvelle version comprend le correctif de sécurité Android de janvier. Les utilisateurs recevront également des correctifs pour les erreurs "sans service", l'échec de l'authentification par empreinte digitale dans Samsung Pay et Samsung Pass, et se bloque lors de la sélection du type de reconnaissance d'iris dans les paramètres de l'écran de verrouillage.

Captures d'écran de SamMobile

Si vous êtes propriétaire d'un Galaxy S9 / S9 + vivant en Inde ou au Royaume-Uni et que vous souhaitez essayer la quatrième version bêta de One UI 2.0, vous devez d'abord être inscrit au programme bêta, auquel vous pouvez vous inscrire via l'application Samsung Members . Ensuite, accédez aux paramètres de votre téléphone, accédez au menu de mise à jour du logiciel et téléchargez la dernière version de One UI 2.0. Après avoir installé la quatrième version bêta de One UI 2.0, vous souhaiterez rechercher une mise à jour de correctif qui a également été publiée cette semaine. Il comprend des correctifs importants pour l'erreur de temps AOD et la vitesse d'entrée de la caméra.

Capture d'écran de SamMobile

Les propriétaires de Galaxy Note9 vivant en Corée du Sud reçoivent également une nouvelle mise à jour cette semaine. La cinquième version bêta de One UI 2.0 est disponible dès maintenant pour téléchargement avec l'Inde et les marchés britanniques qui suivront bientôt. Cette version comprend des correctifs pour l'authentification des empreintes digitales dans Samsung Pay et Samsung Pass, ainsi que des icônes de panneau rapide améliorées dans l'ombre des notifications.