Galaxy Tab S6 Lite, une autre tablette Samsung avec Android

Samsung est le grand promoteur de l’écosystème des tablettes Android et des rares fabricants qui suivent Apple sur ce segment de marché. Si nous avons suivi le lancement officiel de la Galaxy Tab A (2020) pour la gamme d’entrée il y a quelques jours, nous constatons aujourd’hui la fuite d’un modèle que nous trouvons plus intéressant.

Il s’agit de la Galaxy Tab S6 Lite, qui comme son nom l’indique sera une version d’avantages et de prix réduits basée sur l’actuelle Galaxy Tab S6, elle a sa base sur un écran LCD de la taille de 10,4 pouces et une résolution native intéressante de 2000 × 1200 pixels.

Son moteur matériel est sous la responsabilité de son propre chipset Exynos 9611Il est beaucoup plus moderne et compétent que l’onglet A. Il est fabriqué selon des processus technologiques de 10 nm et possède un processeur à huit cœurs avec quatre Cortex A73 à 2,3 GHz et un GPU MP3 Mali-G72 plus puissant.

Il comprendra 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go Stockage interne, avec prise en charge des cartes microSS qui facilitent son expansion. Le système d’appareil photo n’est qu’un témoignage, avec des capteurs de 5 mégapixels et 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière et sans aucun type de flash LED.

Plus intéressant est le porte-stylet S Pen (inclus), dont Samsung a affirmé l’utilisation dans ses tablettes et smartphones haut de gamme tels que le Galaxy Note. Aura Versions Wi-Fi ac et 4G-LTE haut débit, en plus de NFC, Bluetooth 5 et GPS. Sa batterie est de 7 040 mAh et est chargée via un port USB de type C, également utilisable pour les données.

Son châssis en aluminium en fait un appareil ultra fin, seulement 7 mm d’épaisseur et pesant 467 grammes. Avec Android 10 préinstallé et différentes finitions de couleurs, un prix est attendu dans les environnements du 350 euros. Il ne pourra pas rivaliser avec l’iPad Pro (c’est à cela que sert son frère aîné), mais ce Galaxy Tab S6 Lite a l’air bien à ce prix.