Galaxy Z Flip contre Motorola Razr en crash test

Le Galaxy Z Flip devient le smartphone flexible plus avancé qui a atteint le marché jusqu’à présent., non seulement pour les composants qu’il utilise, mais aussi pour toutes les innovations qu’il apporte au niveau de la conception et de la qualité de la construction.

Samsung a fait un excellent travail avec le Galaxy Z Flip et a atteint surmonter considérablement les problèmes que le Galaxy Fold avait, votre premier smartphone flexible. Pour être honnête, il est clair que c’était un beau smartphone, frappant et très intéressant, mais les problèmes présentés dans la charnière, le protecteur d’écran fini en plastique, qui offraient une protection très limitée, et son prix élevé en faisaient un petit investissement recommandé.

Cependant, il faut reconnaître que Samsung savait assumer les risques encourus en étant les premières entreprises à lancer un smartphone flexible, et son approche n’était pas mauvaise. Cette première expérience nous a maintenant conduit au Galaxy Z Flip, un smartphone qui intègre une conception de type coque et qui monte un protecteur d’écran en verre ultra mince qui non seulement offre une plus grande robustesse structurelle, mais met également fin à la fragilité du Galaxy Fold.

Galaxy Z Flip contre Motorola Razr: en chute libre

Motorola est une autre grande entreprise qui a décidé de se lancer dans le secteur des smartphones flexibles avec le Motorola Razr, un terminal qui, comme l’original, est devenu un véritable objet de désir, mais qui Il présente toutes les lacunes et les problèmes de cette première génération de smartphones flexibles.

La chaîne YouTube EverythingApplePro a publié une vidéo intéressante dans laquelle ils font face aux deux terminaux, le Galaxy Z Flip et le Motorola Razr, dans un test de résistance à la chute, et les résultats sont surprenants, à tel point que je pense que nous pouvons considérer le Appareil Samsung comme un modèle supérieur qui mérite vraiment de tomber dans la catégorie des «Smartphone flexible de deuxième génération».

Bien qu’il soit vrai que la finition en verre que Samsung a utilisée à l’extérieur du Galaxy Z Flip finit par souffrir, et beaucoup, les impacts de chaque chute à la fin sont le Motorola Razr le grand vaincu. Son écran ne résiste pas à la dernière chute frontale et affiche une énorme bande blanche qui confirme une rupture sérieuse.

Le Motorola Razr perd, mais surprend également l’auteur de la vidéo qui dit clairement à la 4:40 minute que l’écran en plastique dudit terminal Il a déjà des rayures très marquées. C’est le problème de l’utilisation d’un protecteur d’écran en plastique au lieu du verre, il se raye facilement et se déforme également facilement.