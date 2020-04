Galaxy Z Flip est un prix local et est en vente

Le nouvel équipement de pliage Samsung a commencé à être vendu en Argentine au prix de 129 000 $, divisé en 18 versements. En outre, la firme a annoncé qu’elle étend la garantie de ses produits en raison de la situation sanitaire.

Ils sont la nouvelle et attrayante chiche de l’industrie mobile: les téléphones pliants cherchent à gagner de la place sur le marché, et notre pays n’est pas en reste.

Peu de temps après sa présentation mondiale à San Francisco, l’élégant Galaxy Z Flip, le nouveau smartphone pliable Samsung, arrive en Argentine. Avec une forme pliée et une méthode d’ouverture renouvelée, le Z Flip combine un écran en verre pliable et une nouvelle expérience utilisateur.

Il dispose d’un écran de 6,7 pouces qui tient confortablement dans la paume de votre main. Même sans l’ouvrir, l’utilisateur peut rester connecté via le petit écran qui lui permet de voir la date, l’heure et l’état de la batterie, ainsi que de recevoir des appels, de lire des messages et de prendre des selfies.

À son tour, il maintient son propre équilibre à ses différents angles d’ouverture et, sans utiliser de trépied, il peut rester ouvert verticalement comme un écran d’ordinateur portable, ce qui le rend idéal pour prendre des selfies, prendre des tutoriels en ligne ou passer des appels vidéo .

Samsung a eu la collaboration de Google pour concevoir une interface utilisateur avec le mode Flex. Lorsque l’appareil est ouvert à 90 °, l’écran se divise automatiquement en deux écrans de 4 pouces, de sorte que vous pouvez afficher des images, du contenu ou des vidéos sur l’écran supérieur et les contrôler sur l’écran inférieur. Par exemple, dans l’un d’eux, le consommateur pourra regarder et parcourir YouTube et dans l’autre, il pourra rechercher plus de vidéos, lire des descriptions ou écrire des commentaires.

Dans ses versions aux couleurs violettes et noires intenses, le Galaxy Z Flip peut être acheté sur sa boutique en ligne.

Garantie prolongée

Il est temps de rester en sécurité et, surtout, de suivre les recommandations des autorités nationales dans le domaine de la santé. C’est pourquoi Samsung Argentine a annoncé la prolongation de la période de garantie d’un mois pour toutes celles correspondant aux gammes de produits de la marque, notamment les smartphones, téléviseurs, tablettes et la ligne à domicile; a expiré pendant la période d’isolement social, préventif et obligatoire décrétée par le gouvernement national le 20 mars 2020.

La mesure, qui comprend l’ensemble du portefeuille de produits achetés par le consommateur, sera valable pour ceux qui ont une garantie qui prendrait initialement fin pendant la période de quarantaine en cours. Ils pourront l’utiliser lorsqu’ils reprendront leurs activités normalement.

Source: La voix

