Galaxy Z Flip, le nouveau pliage de Samsung est maintenant officiel

Le Galaxy Z Flip est le premier grand smartphone pliable qui arrivera sur le marché dans la première partie de 2020. Il vient d’être présenté avec le Galaxy S20 dans l’événement Samsung Unpacked qui se tient à San Francisco et comme on nous l’avait dit.

Samsung veut ouvrir une nouvelle voie dans les appareils pliants avec ce Galaxy Z Flip, qui marquer les distances dans la conception, conception et sûrement dans le marché cible avec le Galaxy Fold de l’année précédente, qui se démarquait par un système d’ouverture horizontale et une taille généreuse compte tenu de sa capacité à devenir une tablette.

Galaxy Z Flip mise à l’opposé. C’est un smartphone extrêmement compact une fois plié et sa taille est également affichée le contenu, dans ce cas verticalement. Oui, revenons aux origines des téléphones portables avec un couvercle, avec un conception de type de coque connue que nous avons vu récemment en Moto Razr, et qui permet une bonne tenue de route d’une seule main.

Votre écran est un OLED flexible avec prise en charge de HDR10 + protégé par une couverture de «Verre ultrafin» que devant le polycarbonate typique devrait renforcer considérablement le panneau, développer moins de rides et éviter sûrement certains des problèmes de résistance et de robustesse les plus difficiles qui ont affecté le Galaxy Fold. Un verre qui se plie …

Il a également un petit Écran 1 pouce secondaire Type Super AMOLED pour les notifications et les informations de base. Ou répondez aux appels (ou vidéo). Il a une résolution de 300 x 116 pixels, situé au bas de la couverture extérieure. Il possède également l’appareil photo principal avec double capteur 12 MP et flash LED.

Le terminal dispose d’un mode “Flex” avec réglage automatique de l’écran et des applications, ce qui permet placez-le sur une table dans plusieurs positions et cela facilitera les appels vidéo ou la visualisation de contenu. La conception de l’écran Infinity-O Display comprend une perforation pour la caméra frontale 10 MP.

Pour le reste, un smartphone matériel puissant comme correspond au haut de gamme avec un chipset Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS.

Il comprend un capteur d’empreintes digitales sur un côté à côté du clavier de volume et parmi sa connectivité se distingue le support pour WiFi 6. Il dispose également de haut-parleurs USB Type C, Bluetooth 5.0, NFC, GPS et stéréo d’AKG avec prise en charge de Dolby Atmos. Sa batterie n’est pas mauvaise pour sa taille (3300 mAh) et prend en charge une charge rapide.

Un terminal 4G en principe, car aucune version 5G annoncée. Samsung pourrait incorporer le modem Qualcomm X50 compatible avec ce chipset bien qu’il ne soit pas inclus nativement, ce qui pourrait compliquer la conception et peut-être à cause de cela, Samsung le limite aux réseaux 4G-LTE. En attente de nouvelles informations.

Spécifications Galaxy Z Flip

Écran principal de 6,7 pouces AMOLED dynamique «Verre ultra fin».

Résolution FullHD + (2 636 x 1 080 pixels) au format 22: 9.

Écran secondaire Super AMOLED de 1,06 pouce.

Résolution de 300 x 116 pixels.

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 855+.

8 Go de RAM.

256 Go de stockage interne UFS 3.0.

Caméra principale à double capteur. 12 MP f / 1.8 avec OIS + grand angle 12 MP f / 2.2.

Appareil photo avant 10 MP f / 2.4.

WiFi 6, USB Type C, Bluetooth 5.0, NFC. Capteur d’empreintes digitales.

La batterie 3,300 mAh, avec une charge rapide de 15 watts et une charge sans fil de 9 watts.

Dimensions: plié 87,3 x 73,6 x 15,2 – déplié: 167,9 x 73,6 x 7,2 mm

Disponibilité et prix du Galaxy Z Flip

Avec Android 10 et l’interface One UI 2.0 préinstallée, le terminal sera disponible à partir du 14 février dans des finitions de différentes couleurs. Son prix officiel est 1 380 $, un peu plus bas que prévu.

Sur papier, Galaxy Z Flip a l’air spectaculaire. De conception similaire au Motorola Moto Razr et la réinvention des téléphones mobiles avec un type de coque et de coque devrait plaire aux utilisateurs à la recherche de terminaux faciles à manipuler d’une seule main. Le prix est beaucoup moins cher que le Galaxy Fold, bien qu’il soit encore trop élevé pour un public de masse.

Plus d’informations et pré-achat | Samsung