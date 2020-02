Galaxy Z Flip: Pourquoi je veux qu’Apple crée un iPhone Flip [Video]

Au cours du week-end, j’ai mis la main sur le smartphone Galaxy Z Flip de Samsung. Il ne possède pas le type de spécifications phares trouvé sur le Samsung Galaxy S20 Ultra récemment révélé, mais pour moi, c’est de loin le téléphone le plus intéressant, grâce à sa capacité à plier un écran AMOLED de 6,7 pouces dans un facteur de forme à clapet qui est beaucoup plus portable.

Le Samsung Galaxy Z Flip n’est pas le premier smartphone pliable, mais c’est facilement le téléphone pliable le plus impressionnant que l’industrie ait vu jusqu’à présent. Bien que loin d’être parfait, cela me fait penser qu’il existe certainement un marché pour un tel produit, et je pense qu’il va sans dire qu’Apple a expérimenté des facteurs de forme similaires derrière des portes closes.

Bien que nous puissions ou non voir un «iPhone Flip» d’Apple, j’espère vraiment que nous le verrons. Le Samsung Galaxy Z Flip respire une certaine excitation dont il a bien besoin dans le facteur de forme typique des dalles de verre et de métal.

Avant tout, je tiens à reconnaître que je suis loin d’être un fan de Samsung. Leur logiciel, bien que beaucoup amélioré au cours des jours TouchWiz, ne le fait toujours pas pour moi. J’ai utilisé beaucoup de téléphones Android au fil des ans, et j’ai tendance à utiliser un Android phare comme téléphone secondaire de temps en temps, mais il n’y a rien de tel que le raffinement et la confiance que j’obtiens des logiciels et applications Apple de première partie.

Samsung est connu pour lancer un tas de gadgets logiciels dans leurs téléphones juste pour ajouter une autre puce à leurs supports marketing, et je n’ai jamais été fan de cette stratégie. C’est moi reconnaissant que Samsung fait beaucoup de choses de qualité inférieure, en particulier dans le domaine des logiciels.

Démonstration pratique du Galaxy Z Flip

Mais cela, mes amis, au sens large, ne fait pas partie de ces choses, du moins d’un point de vue conceptuel. Il y a quelque chose dans le facteur de forme matériel du Samsung Galaxy Z Flip. Ce qui le rend si intéressant, c’est qu’il s’agit d’un appareil avec un écran de 6,7 pouces – un écran diagonalement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max – qui se replie en un format de poche de 2,9 x 3,4 pouces de 0,68 pouce d’épaisseur au niveau de la charnière.

En un mot, la fonction de pliage réduit de moitié l’encombrement du Samsung Galaxy Z Flip, ce qui en fait un appareil beaucoup plus portable. Dans une industrie des smartphones dominée par des tailles d’appareils peu maniables, cela semble être une solution logique au problème. Dépliez simplement le téléphone lorsque vous devez l’utiliser, mais mettez-le en mode à clapet lorsqu’il n’est pas utilisé. Cela ressemble à la façon dont un ordinateur portable gagne beaucoup plus d’espace lors de son utilisation, mais réduit en taille lorsqu’il est prêt à voyager.

Mode clapet

Lorsqu’il est complètement replié en mode à clapet, le petit écran externe du Galaxy Z Flip est disponible pour afficher l’heure actuelle, les notifications et même pour prendre des selfies.

Un double-clic sur l’écran affiche l’heure actuelle, tandis qu’un balayage vers la droite révèle toutes les notifications en attente. Les utilisateurs peuvent appuyer sur les notifications pour afficher plus de détails, et une fonctionnalité de continuité contextuelle vous permet de passer aux applications pertinentes lorsque vous dépliez l’appareil.

Une double pression sur la touche latérale, qui fait également office de capteur d’empreintes digitales de l’appareil, mettra le téléphone en mode selfie. Ce mode affiche l’image actuelle de l’appareil photo à côté de l’écran pour prendre des photos. Il est un peu difficile de cadrer votre photo sur un si petit écran, mais je peux voir que cela est utile lorsque vous n’êtes pas en mesure de déplier l’appareil.

Je pense qu’Apple pourrait faire des choses innovantes avec un iPhone Flip en mode clapet. Apple est déjà bon pour travailler avec de petits écrans, comme le montre clairement l’Apple Watch, il serait donc intéressant de voir son approche sur un petit écran externe qui complète un écran principal plus grand.

Freestop Fold

Le Galaxy Z Flip ne consiste pas seulement à être complètement plié pour la portabilité ou complètement déplié pour la convivialité. Les utilisateurs peuvent profiter de ce que Samsung appelle Freestop Fold, qui tire parti de la charnière rigide pour positionner la partie supérieure de l’écran et divers angles.

Lorsqu’il est positionné de cette façon, le Galaxy Z Flip me rappelle la console de jeu portable Nintendo Game Boy Advance SP de l’arrière dans la journée. Il vous permet, par exemple, de diviser en deux des applications telles que l’application appareil photo, transformant la moitié supérieure de l’appareil en une zone de visualisation, la moitié inférieure contenant des commandes.

Cette charnière flexible permet aux utilisateurs de capturer des prises de vue à faible angle avec l’application appareil photo et de visualiser le contenu vidéo à l’angle le plus pratique. Il fonctionne essentiellement comme un support intégré pour l’appareil.

Vous pouvez également utiliser la fonction Multi Active Window pour avoir un mode d’écran partagé entre deux applications, chacune occupant les parties supérieure et inférieure de l’écran. Je ne suis toujours pas totalement convaincu de la façon dont Samsung tire parti de l’écran plié dans les logiciels, mais je pense qu’il a du potentiel.

Imaginez les appels FaceTime sous le bon angle sans avoir à tenir votre téléphone. Ou des jeux Apple Arcade innovants qui profitent à la fois de la partie supérieure et inférieure de l’écran.

Qualité de fabrication

La qualité de construction du Samsung Galaxy Z Flip est vraiment un sac mixte, et c’est la principale raison pour laquelle je n’envisagerais pas d’utiliser un tel appareil comme pilote quotidien. L’écran, dont Samsung dit qu’il est fait de «verre» pliable, ne semble pas terrible, mais ce n’est évidemment pas le genre de verre solide comme le roc que nous avons l’habitude d’avoir sur un smartphone standard. Le verre est très doux et ressemble plus à du plastique dur pour moi. Il peut être déformé avec un ongle s’il ne fait pas attention.

La partie de l’écran où le verre se plie en deux présente un pli notable, ce qui est normal. Vous pouvez sentir le pli si vous passez vos doigts au milieu de l’écran, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème. Le pli disparaît en regardant le téléphone directement avec un fond blanc, et même quand il est visible, cela ne m’a pas dérangé.

La charnière est rigide, mais elle se sent très bien construite. Certains utilisateurs peuvent trouver difficile d’ouvrir et de fermer d’une seule main. Après un peu de pratique, j’ai appris à ouvrir et fermer le téléphone d’une seule main, mais je peux imaginer que cela est difficile pour la plupart des utilisateurs.

Ce qui est plus préoccupant à propos du Samsung Galaxy Z Flip, c’est sa durabilité à long terme. Pour un téléphone comme celui-ci avec les principales pièces mobiles extérieures, il est beaucoup plus sensible aux dommages que votre smartphone classique. Par exemple, nous avons parcouru un long chemin dans le domaine de la poussière et des capacités d’étanchéité au cours des dernières années, mais le Galaxy Z Flip n’a pas les deux.

Il est un peu effrayant de penser à fermer accidentellement des débris à l’intérieur du téléphone, ce qui risquerait d’endommager l’écran. Vous devrez réfléchir beaucoup plus lorsque vous utiliserez ce téléphone pour vous assurer de ne pas l’endommager accidentellement, ce à quoi je ne pense presque jamais lorsque je trimbale mon iPhone 11 Pro Max.

Je veux un iPhone Flip

N’oubliez pas, cependant, que ce sont les tout premiers jours de la technologie des écrans pliables, et nous allons probablement regarder en arrière dans plusieurs années et réaliser à quel point ces appareils étaient rudimentaires. Mais même à ce stade précoce, je suis assez convaincu que ce n’est pas seulement une mode, mais c’est quelque chose qui pourrait être un avantage pour les utilisateurs à l’avenir.

Imaginez un téléphone légèrement plus fin que l’iPhone 11 Pro Max qui pourrait se plier en deux et réduire son encombrement à un qui est beaucoup plus compact. Imaginez que ce téléphone soit beaucoup plus raffiné que la récolte actuelle de téléphones pliables, avec le type de durabilité que nous attendons d’un smartphone moderne.

Apple n’est généralement pas le premier à commercialiser de nouvelles technologies comme celle-ci, mais quand il arrive enfin, c’est généralement avec un produit plus raffiné. Le Galaxy Z Flip présente un potentiel, mais il me semble toujours être un concept, et dans son état actuel, ce n’est pas le type de produit qu’Apple publierait au public.

Qu’est-ce que tu penses? Apple devrait-il fabriquer un téléphone iPhone Flip? Faites-vous entendre ci-dessous dans les commentaires avec vos réflexions sur le Galaxy Z Flip, et vos réflexions sur l’idée d’Apple de fabriquer un téléphone pliable à l’avenir.

