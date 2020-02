Galaxy Z Flip, voici l’avis d’iFixit sur le pli Samsung

Avec le présentation du nouveau Galaxy Z Flip, Samsung a souhaité réitérer son engagement dans le secteur des appareils pliants. Il s’agit en fait du deuxième pliable de la société avec un design totalement renouvelé par rapport au Galaxy Fold.

Le Galaxy Z Flip a un design à clapet rappelant le Motorola Razr mais les similitudes s’arrêtent là. Samsung a en effet choisi d’adopter un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une finition en verre ultra-mince. Le SoC choisi est le Qualcomm Snapdragon 855+ accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

Malgré le matériel haut de gamme, Les gars d’iFixit ont détecté des problèmes. Lors du démontage de l’appareil, certains éléments sont apparus qui ont conduit à une baisse du score de réparabilité. la Le Galaxy Z Fold n’a en fait marqué que 2 points sur 10.

Samsung Galaxy Z Flip, attention à ne pas trop jouer

La motivation de ce score se trouve dans les quelques points forts et dans les nombreux défauts d’un tel assemblage particulier qui demandent le Samsung pliable. Les avantages incluent toutes les mêmes vis qui ne nécessitent plus d’outils et la modularité des composants.

Malheureusement, cependant, pour maintenir de nombreux articles en place, le fabricant coréen a utilisé beaucoup de colle ce qui rend difficile l’accès aux différentes pièces. La présence de colle est également un autre problème pour l’accumulation de poussière compte tenu de l’absence de certification IP.

Le remplacement de la batterie est possible, mais inutilement difficile. Un autre problème concerne les composants qui permettent le pliage. Ces éléments sont destinés à s’user bientôt, ce qui rend le remplacement nécessaire. Pour plus de détails sur le démontage, vous pouvez consulter le guide iFixit dédié.