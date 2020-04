Galerie: la prochaine conception du mode sombre de Facebook pour iOS

Facebook a déjà ajouté la prise en charge du mode sombre à Messenger et Instagram pour iOS, mais l’écart flagrant est l’application Facebook elle-même. De nouvelles captures d’écran offrent cependant notre premier aperçu de l’interface en mode sombre que la société développe.

WABetaInfo a été le premier à activer l’interface en mode sombre inédite dans Facebook pour iOS, mais nous avons également pu faire de même depuis. Les captures d’écran ci-dessus offrent un aperçu du design.

L’interface du mode sombre de Facebook ne sera pas complètement noire comme nous l’avons vu dans Instagram et Messenger. Au lieu de cela, c’est un design en niveaux de gris avec des accents blancs pour les logos et les icônes. C’est certainement une décision controversée parmi les utilisateurs de Facebook.

Les utilisateurs pourront activer ou désactiver manuellement le mode sombre de Facebook via le volet des paramètres de l’application, mais il sera également possible d’ajuster l’apparence en fonction de vos préférences iOS. Cela signifie que l’application changera automatiquement son apparence pour suivre votre programmation en mode sombre.

Il n’y a pas de calendrier sur le moment où Facebook prévoit de proposer cette fonctionnalité à tout le monde. Il est également possible que la conception change avant une version ou que Facebook teste plusieurs options différentes. Vous remarquerez également des incohérences dans ces captures d’écran, d’où la conception en cours de développement et non encore accessible au public.

Instagram pour iOS a ajouté la prise en charge du mode sombre étonnamment tôt, grâce à une mise à jour de l’application en octobre. Facebook Messenger a déployé sa propre interface en mode sombre en avril de l’année dernière, et il prend également en charge le mode sombre à l’échelle du système dans iOS 13.

En outre, Facebook déploie également une version actualisée de son interface Web qui prend en charge le mode sombre. Cela fait de l’application iOS une exception notable dans la concentration continue de la société sur le mode sombre, et la fonctionnalité serait en développement depuis l’été dernier.

Que pensez-vous de ces captures d’écran? Préférez-vous que Facebook pour iOS adopte un véritable mode sombre noir ou préférez-vous ce design en niveaux de gris? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

