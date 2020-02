Game Of Thrones: 10 pires choses que Tyrion a faites aux Lannisters, classés

Tyrion Lannister est l’un des personnages les plus populaires de Game of Thrones. C’est un personnage intelligent et drôle qui a réussi à se faire aimer du public de Game of Thrones dès sa toute première saison. Cela dit, malgré sa popularité, il est également connu pour son côté sombre et n’a que très peu d’amour pour sa famille Lannister.

Tyrion a assassiné son père et sa petite amie, il n’est donc certainement pas un héros par aucun effort d’imagination. Cet article énumère les 10 pires choses que Tyrion a faites aux Lannister.

10 Frapper Joffrey

Bien que cela soit sans aucun doute mérité de la part de Joffrey, c’était également une mauvaise décision de Tyrion. Non seulement cela a embarrassé le futur roi Lannister, mais cela a également amené le futur roi à se plaindre de Tyrion.

C’est certainement en raison de son traitement passé envers lui que Joffrey est si cruel envers Tyrion après avoir été nommé roi des sept royaumes. Joffrey force Tyrion à épouser Sansa Stark contre sa volonté et se moque également de lui publiquement.

9 Espionner Cersei

Dans la saison deux de Game of Thrones, nous voyons Tyrion à son apogée. Le plus jeune des enfants de Tywin est la Main du Roi et fait également un travail incroyable. Non seulement il dirige la ville très efficacement, mais il prépare également King’s Landing pour une attaque de Stannis Baratheon.

Cependant, Tyrion ordonne à son cousin, Lancel Lannister, d’espionner Cersei Lannister. Bien que cela puisse être une sage décision politique, cela indiquait certainement une famille toxique.

8 Discours de première instance

Le discours du procès est l’une des rares fois où nous voyons Tyrion agir si émotionnellement en public. Habituellement, Tyrion est réservé en public, mais dans son procès pour le meurtre du roi Joffrey, Tyrion semble se casser après que Shae a témoigné contre lui.

Tyrion, afin d’affirmer son innocence, affirme qu’il n’a pas tué Joffrey mais souhaite qu’il l’ait fait. Pourtant, cela ne s’arrête pas là, Tyrion poursuit en disant qu’il souhaitait également avoir tué tous les autres à King’s Landing en raison du mauvais traitement qu’il avait reçu (ce qui préfigurait également le cinquième épisode choquant de la saison 8).

7 Se faire kidnapper par Catelyn

On ne peut pas vraiment être blâmé pour avoir été kidnappé, mais c’est l’attitude de Tyrion qui a fait cette liste. Pendant la majeure partie de l’enlèvement, Tyrion ne le prenait pas particulièrement au sérieux et cela ne faisait qu’empirer les choses.

De plus, l’enlèvement a également affecté le pouvoir de négociation des Lannister car ils n’avaient plus aucun effet de levier inconditionnel sur House Stark, les habitants du Nord avaient désormais leur propre otage.

6 Appeler Lancel et Cersei

Pendant que Jaime était absent, Cersei a joué. Lorsque Jaime n’était pas à King’s Landing, Cersei s’est contenté de la meilleure chose suivante, son cousin, Lancel Lannister. À l’époque, Lancel était un jeune écuyer naïf et était plus que disposé à coucher avec Cersei.

Cependant, Tyrion a été mis au courant de leur arrangement et l’a utilisé à son avantage. Il a fait chanter Lancel pour qu’il espionne pour lui et dise à Tyrion quels étaient les plans de Cersei. En échange, Tyrion ne renverserait pas les ficelles de la relation de Lancel avec Cersei.

5 rejoint Daenerys

Malgré le fait que Tyrion avait clairement de bonnes raisons de tourner le dos aux Lannister et aux côtés de Daenerys Targaryen, il trahissait toujours sa famille. De plus, en tournant le dos à sa famille pour aider Daenerys à remporter le trône de fer, Tyrion a essentiellement condamné ses frères et sœurs.

Non seulement sa décision de rejoindre Daenerys était l’une des pires choses qu’il aurait pu faire aux Lannister, mais ses conseils militaires pourraient également avoir été un facteur contribuant aux actions de Daenerys dans la saison 8.

4 prévu de prendre Casterly Rock

Dans la saison 7, Tyrion tentait de convaincre Dany de ne pas prendre d’assaut King’s Landing avec ses dragons car cela entraînerait beaucoup trop de morts et conduirait Dany à être considéré comme un barbare plutôt qu’une reine. Tyrion, au lieu de cela, a suggéré que l’armée de Dany devrait prendre Casterly Rock à la place.

Prendre le siège ancestral de la maison Lannister, quelle que soit sa valeur pendant la guerre, est l’une des pires choses que vous auriez pu faire aux Lannister. Bien qu’il soit intéressant de mentionner que Jaime a prédit leur attaque et a permis qu’elle se produise afin que les forces Lannister puissent capturer Highgarden.

3 Le champ de feu

Pour être juste envers Tyrion, il a tenté d’empêcher Dany de se venger de l’armée Lannister. Cependant, même s’il n’était pas d’accord, il est toujours resté avec Dany après qu’elle ait perpétré l’attaque. Prenant Drogon et les Dothraki, Daenerys anéantit l’armée Lannister, brûlant presque tous les soldats en vue.

Sa soif de sang, cependant, ne s’est pas arrêtée là. Si l’un des prisonniers capturés refusait de plier le genou, il serait brûlé par Drogon. Randall et Dickon Tarly ont été tués par Drogon pour cette même raison.

2 Rester avec Daenerys

S’il est vrai que Tyrion a publiquement quitté sa position de Main de la Reine devant Dany après avoir détruit la plupart de King’s Landing, le fait qu’il ait été Main de la Reine pendant l’assaut ne sera pas oublié par les livres d’histoire de Westeros.

Cette attaque a causé la mort d’innombrables civils, de milliers de banderoles Lannister et même de son propre frère et sœur. Bien qu’il ne soit pas directement responsable de l’attaque, il l’a aidée à atteindre Westeros.

1 a tué son père

Bien qu’il ne soit pas aussi destructeur que l’assaut de Dany sur King’s Landing, le meurtre de Tyrion de son père a endommagé la maison Lannister de manière monumentale. Ce n’était un secret pour personne que Tywin a construit la maison Lannister au pouvoir qu’elle détenait pendant la série, il était le leader et la figure de proue de la maison.

Cependant, après la mort de Tywin, l’un des hommes les plus intelligents et les plus astucieux politiquement de Westeros, la maison Lannister a entamé une tendance à la baisse de la fortune. Cersei perdrait ses enfants, son trône et même sa vie et son amant dans les événements qui ont suivi la mort de Tywin Lannister. À bien des égards, lorsque Tywin est décédé, la chute de la maison Lannister a vraiment commencé.

