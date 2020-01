Game of Thrones Spinoff commence l’appel de casting pour Targaryens

Les appels de casting pour HBO à venir Maison du dragon, la série préquelle de Game of Thrones, aurait disparu. Basée sur le livre compagnon Westeros de George R.R.Martin Fire & Blood, la nouvelle série se déroule 300 ans avant le début de l’émission originale et ramène les téléspectateurs à l’apogée de la maison Targaryen.

Étant donné que House of the Dragon est encore à ses débuts, il n’y a pas de date de sortie claire fixée dans la pierre. Cependant, l’histoire de Martin des Targaryen est déjà en train d’être façonnée en une série par les showrunners: le scénariste Ryan Condal (Colony) et le réalisateur Miguel Sapochnik (Game of Thrones). La présence de ce dernier est particulièrement rassurante, puisqu’il était responsable d’épisodes emblématiques tels que “Hardhome” et “Battle of the Bastards”.

En relation: Le préquel de Targaryen de Game Of Thrones ne devrait pas montrer le destin de Valyria

Knight Edge Media rapporte avoir vu l’appel officiel de casting pour House of the Dragon, révélant un peu plus ce que les fans peuvent attendre de la série. Sans surprise, il présente Aegon, Visenya et Rhaenys Targaryen comme des pistes et suggère en outre que la série dépeindra l’invasion Targaryen de Westeros et montera en puissance. Les descriptions complètes sont les suivantes:

Aegon TargaryenAnnées 20, homme de race blanche. A épousé ses deux sœurs VISENYA et RHAENYS. Retiré, calme, pieux. Dur avec ceux qui le défient. Monter le dragon Balerion. CONDUIRE

Visenya TargaryenAnnées 20, femme de race blanche. Soeur aînée et épouse du roi AEGON TARGARYEN. Une femme voluptueuse, sévère, sérieuse et impitoyable. Monter le dragon Vhagar. CONDUIRE

Rhaenys TargaryenAnnées 20, femme de race blanche. Sœur cadette du roi AEGON TARGARYEN. Gentil, gracieux, ludique, curieux, impulsif, et donné à des envolées de fantaisie, avec un aspect espiègle à sa personnalité. Monter le dragon Meraxes. CONDUIRE

La préquelle commence clairement avec les trois têtes du dragon intactes, ce qui signifie que le public passera probablement beaucoup plus de temps avec ces dragons qu’avec les enfants de Daenerys. Sans oublier que les connotations incestueuses de Game of Thrones seront beaucoup plus répandues et acceptées dans la préquelle. Bien sûr, les lecteurs de livres et les observateurs passionnés seront déjà conscients du sort qui finira par arriver aux différents membres de la maison Targaryen et à leurs dragons, mais House of the Dragon est susceptible de remplir les blancs que les livres d’accompagnement et les romans de George RR Martin ont laissés au imagination.

Malheureusement, la même chose ne sera pas vraie pour les endroits à l’est de Westeros, car The Long Night de Jane Goldman n’avance pas. Aussi passionnant que soient les cavaliers de dragon de Valyria, on en sait beaucoup moins sur l’origine des White Walkers et du peuple d’Essos. Le casting connu de cette série était également plus diversifié qu’une famille de Targaryens ne pouvait l’être – il suffit de regarder les nouveaux appels pour la preuve. Espérons que House of the Dragon puisse se diversifier dans sa narration et inclure plus de personnages en dehors de Westeros, ce qui permet à quelques acteurs de soutien de Dorne et des îles d’été, par exemple.

En attendant, ces rapports fournissent beaucoup de matière à réflexion s’ils sont vrais. Aegon et ses sœurs étaient considérés comme des héros aux yeux de nombreux personnages de Game of Thrones, en particulier Daenerys. Mais comme les fans l’ont vu avec la jeune Targaryen elle-même, le héros d’une personne est le méchant d’une autre. Il sera intéressant de voir quelles parties des chansons et des histoires restent vraies pour les doux Rhaenys et la sévère Visenya, et lesquelles Maison du dragon réfute entièrement.

Plus: Game Of Thrones Prequel: Les meilleures histoires de Targaryen qu’il doit inclure

Source: Knight Edge Media