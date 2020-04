Gameloft, 30 jeux gratuits arrivent pour les smartphones Android

Gameloft, l’un des fabricants de jeux Android les plus célèbres, a publié une nouvelle application appelée Gameloft Classics: 20 ans. L’application propose gratuitement 30 de ses jeux classiques à l’occasion du 20e anniversaire de l’entreprise. Ces jeux Android appartiennent à différents genres, y compris la course, l’action, l’arcade, les jeux de puzzle amusants, les cartes, etc.

Le lancement de Gameloft Classics a été annoncé par la société dans un tweet officiel. La société a déclaré que ces jeux classiques gratuits sont un moyen de remercier les joueurs qui ont soutenu la société depuis si longtemps et pour cela, ils les offrent gratuitement.

Gameloft, 30 jeux gratuits pour vous divertir pendant la quarantaine

C’est la première fois que Gameloft lance une collection de jeux Android datés pour smartphones modernes. Vous pouvez télécharger l’application Gameloft Classics directement depuis le Google Play Store si vous le souhaitez et essayer ces grands classiques sur votre smartphone Android.

Parmi les titres gratuits, nous trouvons quelques noms célèbres tels que: Block Breaker Deluxe 2; Motocross: Trial Extreme; Texas Hold’em Poker; Diamond Rush; Modern Combat 2: Black Pegasus et Gangster 2: Kings of LA.

Ces jeux ont été conçus pour les appareils plus anciens qui comprenaient des boutons physiques. Maintenant, cependant, ils sont conçus pour fonctionner en douceur sur les téléphones à écran tactile. Vous verrez des boutons physiques tels que X, Y, A, B, L, R, des commandes analogiques et le bouton Pause sous le petit écran de jeu. L’application est déjà disponible en téléchargement et peut être téléchargée sur n’importe quel appareil Android. Espérons que, comme Gameloft, d’autres maisons de jeu aideront également les utilisateurs à passer leurs journées à la maison.