Gameloft fête ses 20 ans et célèbre avec 30 jeux gratuits sur le Play Store

Gameloft c’est certainement l’une des maisons de logiciels les plus actives et appréciées, qui a réussi, en vingt ans, à apporter à nos téléphones portables et consoles environ huit cents jeuxdes tireurs à la première personne aux puzzles, de l’action de gangstar à la survie à l’horreur en passant par les jeux de simulation. Bref, Gameloft, avec ses titres, a toujours su nous divertir et nous offrir des moments de plaisir sans soucis, et aujourd’hui, ou plutôt hier, pour fête ses vingt ans d’activité, la société a décidé de lancer une nouvelle application sur le Google Play Store.

Gameloft Classics, 30 jeux gratuits pour tous sur le Play Store

Il s’appelle Gameloft Classics, est disponible gratuitement pour tous les smartphones Android et, comme vous pouvez facilement le deviner d’après le nom, recueille les plus grands classiques de l’histoire de Gameloft qui de cette manière peut être effectuée facilement et gratuitement à partir de la bibliothèque. Gameloft Classics comprend trente jeux. Ce sont:

Bubble Bash 2, Brain Challenge 3, Diamond Rush, le détective Ridley et la mystérieuse énigme, Abracadaball, Gangstar 2, Zombie Infection, Modern Combat 2: Black Pegasus, NOVA, Wild West Guns, Zombiewood, Alien Quarantine, My Life in New York, Vampire Romance, Miami Nights 2, Icône de la mode, Date ou fossé 2, Crochets d’école secondaire, Soul of Darkness, Hero of Sparta, Cannon Rats, Block Breaker Deluxe 2, Block Breaker Deluxe 3, Motocross Trial Extreme, Platinum Solitaire 3, Texas Hold’em Poker, Midnight Bowling 3, Bowling de minuit 4, Snowboard en avalanche, Et KO Fighters 2D.

“Vingt ans sont un jalon important, il vaut la peine d’y penser”, commente-t-il Alexandre de Rochefort, Directeur financier de Gameloft. “C’est un moment de grande fête pour nous, un moment pour regarder en arrière et voir combien l’industrie a évolué, se souvenir d’un début fait de jeux plus simples pour des mobiles plus simples et apprécier un avenir fait de nouvelles technologies et de plus d’appareils puissant qui permet aux développeurs de repousser les limites. Je suis fier de dire que nous sommes là depuis le début et que nous avons contribué à façonner ce qu’est l’industrie aujourd’hui. “