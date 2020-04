Gameloft offre 30 jeux gratuits pour Android

Gameloft donne 30 jeux Android gratuits pour célébrer leur 20e anniversaire. Il y a tout, pour différents genres et quelques grands classiques qui ont influencé votre journée lorsque le jeu mobile a décollé.

«Profitez du plaisir rétro et la nostalgie de 30 jeux Gameloft emblématiques qui n’avaient jamais été disponibles pour un smartphone auparavant! », annonce le développeur de ce pack Gameloft Classics: 20 ans, adapté aux smartphones en graphisme et commandes tactiles pour faciliter leur exécution.

Il est possible que ces derniers temps Gameloft ait été éclipsé par des sociétés de haut niveau qui sont entrées dans le monde du jeu mobile, mais la firme française est un nom important dans les jeux téléphoniques avant qu’ils ne soient intelligents ou dotés d’écrans tactiles.

En ce qui concerne les jeux téléphoniques à l’ancienne, pensez probablement au jeu emblématique de Snake de Nokia, un titre qui remonte au début de l’époque des “ téléphones de fonctionnalité ”. Lorsque l’industrie a réussi à produire des terminaux plus puissants avec des écrans couleur, Gameloft était prêt à entrer dans ce nouveau monde avec un grand nombre de titres.

Vous ne vous souvenez peut-être pas ou vous ne connaissez peut-être pas certains des jeux de cette collection Gameloft Classics, mais ils étaient autrefois une grande nouveauté et ont influencé l’industrie, tels que ceux programmés sous J2ME (Java 2 Micro Edition) et les premiers jeux pour écrans des écrans tactiles qui ont ouvert la voie à certaines franchises Gameloft.

Nous célébrons aujourd’hui notre 20e anniversaire avec Gameloft Classics, une application Android gratuite avec 30 de nos jeux mobiles les plus emblématiques! C’est notre façon de remercier nos joueurs; nous n’aurions pas pu aller si loin sans vous.

Téléchargez Gameloft Classics maintenant: https://t.co/9qj7r7EtYB pic.twitter.com/8E7M3QjS1A

– Gameloft (@gameloft) 15 avril 2020

Jeux Android gratuits de Gameloft

Puzzles:

Bubble Bash 2

Défi mental 3: Détrompez-vous

Diamond Rush

Le détective Ridley et le mystérieux puzzle

Abracadaball

Courez et tirez:

Gangstar 2: Kings of L.A

Invasion de zombies

Modern Combat 2: Black Pegasus

ÇA NE VA PAS. Près de Orbit Vanguard Alliance

Canons du Far West

Zombiewood

Alien Quarantine

La vie et l’amour:

Ma vie à New York

Vampires à l’Insti

Miami Nights 2: la ville est à vous!

Icône de la mode

Rendez-vous ou semis 2

Mess sur l’insti

Arcade d’action:

Âme des ténèbres

Héros de sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker 3 Unlimited

Sports et lettre:

Motocross: Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Billard de minuit

Snowboard en avalanche

KO Fighters

Vous pouvez télécharger les jeux dans le Google Play Store et consulter les actualités de Gameloft sur leur site Web. Donnez-leur une chance car vous allez profiter de ces jeux rétro. Et si vous voulez un type et une plateforme différents, à l’occasion de la pandémie COVID-19 nous avons publié quelques articles sur les jeux gratuits pour rendre le confinement plus supportable. Par exemple celui-ci de «18 jeux gratuits et avec peu d’exigences pour PC».