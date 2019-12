GameSpot's # 1 Movie Of 2019: Parasite

Le prix du meilleur film de 2019 revient à Parasite. Parasite est un film inoubliable qui nous a complètement pris par surprise, nous a captivés, défié les genres et bouleversé nos attentes. Cette comédie noire coréenne a été magistralement réalisée et co-écrite par Bong Joon-ho, connu pour ses films à succès The Host and Snowpiercer. Il est préférable de regarder ce film en connaissant le moins de détails possible, donc nous ne révélerons rien de majeur ici. Laisser les événements du film se faufiler sur vous est un élément clé de ce qui rend ce film si excitant. Mais faites-nous confiance quand nous disons, c'est le film incontournable de 2019.

Parasite suit la famille Kim en difficulté. Un jeune homme nommé Ki-woo, sa sœur Ki-jeong, son père Ki-taek et sa mère Chung-sook vivent ensemble dans un appartement au sous-sol exigu et font de petits boulots comme assembler des boîtes de livraison de pizza pour s'en sortir. Lorsque l’ami de Ki-woo, Min, est sur le point de voyager à l’étranger, il recommande Ki-woo en remplacement de son poste de tuteur d’anglais pour la fille adolescente de la riche famille Park. Ki-woo utilise des documents falsifiés fabriqués par sa sœur pour prétendre être un étudiant et obtient le poste. Finalement, les autres membres de sa famille se préparent à trouver un emploi avec la famille riche mais naïve de Park.

Comme notre critique Rafael Motamayor l'a écrit: «Le résultat est une relation symbiotique mais fragile où les deux familles dépendent l'une de l'autre, mais la cupidité et les préjugés de classe menacent de les détruire tous les deux.» Comme le précédent Snowpiercer de Joon-ho, au cœur du film se trouve un commentaire fort sur la division des classes sociales. Nous pensons au titre et nous nous demandons qui sont les parasites. Peut-être que tout le monde est impliqué, car les deux familles se nourrissent l'une de l'autre.

Parasite commence clairement comme une comédie burlesque et évolue vers quelque chose de beaucoup plus sombre. À la fin, il ne peut être défini par aucun genre. Il mélange des éléments de satire, de thriller et d'horreur, vous gardant enfermé jusqu'au bout. Ajoutant à la tension est la superbe cinématographie. Le directeur de la photographie Hong Kyung-pyo a utilisé l'éclairage, la pluie et les compositions verticales pour montrer le contraste entre les familles riches et pauvres. La maison de la famille Park est baignée de soleil, tandis que les fortes pluies et l'obscurité inondent la maison des Kims. Les mouvements fluides et ciblés de la caméra sont accompagnés d'une partition d'opéra envoûtante de Jung Jae-il, qui vous fait ressentir efficacement chaque torsion ou révélation dans vos os.

Le film est parfaitement coulé, chaque acteur offrant des performances incroyablement fortes. En particulier Park So-dam en tant que fille, Kim Ki-jeong, qui est clairement la personne la plus intelligente parmi la distribution de personnages. Il est diaboliquement divertissant de voir les Kims se frayer un chemin vers l’emploi dans les parcs. Comme l'écrivait notre critique Rafael Motamayor, "En faisant en sorte que les acteurs se retiennent et révèlent peu à peu leurs vraies personnalités, cela nous offre suffisamment de perspectives pour que le public puisse voir ses propres croyances reflétées et ses préjugés confrontés."

Le parasite est le genre de film qui restera avec vous pendant des jours et vous donnera envie d'en parler. C'est passionnant, stressant, parfois hilarant et obsédant. Il vous emmène dans une balade inoubliable résultant en une fin que vous ne verrez jamais venir. Le clivage de classe au cœur du film est quelque chose qui est universellement relatable, et vous fera remettre en question vos propres préjugés. Bong Joon-ho est un maître cinéaste.

